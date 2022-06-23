Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы

Европейский парламент сегодня принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы, а также поддержать европейскую перспективу Грузии.

Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 14 – воздержались.

Как сообщает «Европейская правда», в документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС «безотлагательно». То же рекомендуется для Грузии, «когда ее правительство выполнит» приоритеты, указанные Европейской комиссией.

Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.

В резолюции отмечается, что нет альтернативы расширению, которое является «более чем когда-либо геостратегической инвестицией» в стабильный, сильный и объединенный ЕС.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы процесс расширения был «возобновлен» и разблокирован в отношении Западных Балкан.

Резолюция рекомендательна, но Европейский совет почти наверняка примет положительное для Украины и Молдовы решение, о чем ранее объявил глава Евросовета Шарль Мишель.