Роман Гоциридзе: Иванишвили подпадает под определение «олигарха» по украинскому закону

Депутат парламента Грузии Роман Гоциридзе утверждает, что миллиардер Бидзина Иванишвили подпадает под определение «олигарха» в трактовке закона Украины. Депутат от самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение» вступил на своей странице в Facebook в полемику с руководством правящей партии «Грузинская мечта».

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе не раз утверждал, что Грузия в рамках предложенного Еврокомиссией процесса «деолигархизации» может перенять соответствующий закон Украины. Но и согласно этому закону, уверены в «Мечте», Иванишвили нельзя считать «олигархом», пишет агентство «Новости-Грузия».

Роман Гоциридзе называет эти утверждения «Грузинской мечты» «демагогией» и приводит все четыре пункта определения олигарха из закона Украины:

«Каким критериям должен отвечать человек, чтобы попасть в «реестр олигархов»?:

Должен владеть активами внушительных размеров. Согласно украинскому закону, это больше 85 миллионов долларов. У Иванишвили в коллекции только одна картина больше этой суммы. Контролировать медиасредства. Это значит, что человек должен владеть СМИ напрямую или через связанных с ним лиц. Его главный бизнес-партнер (имеется в виду Ираклий Рухадзе – НГ) владеет телекомпанией «Имеди», «Маэстро», радио, а семья Иванишвили владеет телекомпанией GDS. Должен участвовать в политической жизни. Тут большие доказательства ни к чему – достаточно примеров «птичек», перелетевших из принадлежащего Иванишвили банка «Карту» в правительство, парламент и другие организации. Должен владеть монополией отдельного сектора на товарном рынке. Возможно, Иванишвили нелегально контролирует какой-то сектор, однако, ни для кого не секрет, что, например, Грузинская Железная дорога уже много лет не допускает к себе Службу аудита и эта отрасль находится под его неформальным контролем».

Депутат поясняет также, что согласно украинскому закону, если человек подходит под три из этих четырех критериев, то он должен быть внесен в реестр олигархов. После этого на него распространяются определенные ограничения и дополнительные требования для увеличения прозрачности его деятельности.

Роман Гоциридзе также считает, что для такой «маленькой и нищей страны, как Грузия», должен быть принять более жесткий, чем в Украине, закон «о деолигархизации».

В частности, имущественный ценз для того, чтобы считаться олигархом в Грузии, депутат предлагает определить в 50 миллионов долларов.

«В Грузии можно и небольшими деньгами подкупить многих (и воздействовать на многих). Иллюстрацией могут быть результаты мажоритарно-феодальных выборов [депутатов парламента]», - пишет Гоциридзе.