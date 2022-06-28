Обрушение жилого дома в Батуми: суд решает, кто виноват

Дело о страшной трагедии в Батуми - обрушении части жилого дома, слушается в Батумском суде.

В октябре прошлого года на улице 26 мая полностью обрушился подъезд многоэтажного дома, погибли девять человек, выжить удалось только одному. Еще несколько человек были спасены из-под завалов на улице. Следствие назвало причиной обрушения снос несущих конструкций на первом этаже.

Хозяин квартиры, 46-летний Заур Будагов, заявил на заседании во вторник, что ответственность за случившееся должен нести не он, а прораб, передает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Ajara TV.

Малхаз Гочадзе уже был допрошен в качестве свидетеля на предыдущем судебном заседании и отрицал, что имеет отношение к сносу конструкций. Прокуратура обвиняет в случившемся двух рабочих и собственника квартиры и поясняет, что именно собственник помещения был обязан соблюдать правила при проведении ремонтных работ, а на снос стен и перепланировку получить соответствующие разрешения.

Суд сегодня должен был заслушать еще одного обвиняемого, 60-летнего рабочего Хусейна Сурманидзе, но его не было в зале заседаний по состоянию здоровья. Следующее заседание назначено на 30 июня.

Рабочие отрицают, что сносили несущие конструкции.

На одном из заседаний ранее прокурор заявил, что, по данным следствия, рабочие, заметив движение стен, сначала пытались их укрепить, но затем покинули квартиру, не предупредив никого из жителей.

После обрушения дома следствие было возбуждено по двум статьям: «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия», а также «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшие по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.