Токаеву вслед за Байденом запретили пользоваться такси в Абхазии

Компания «А-Такси» запретила президентам США и Казахстана поездки на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор компании Александр Басария.

По его словам, открыл санкционный список компании президент США Джо Байден, недавно в него включили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

Как сообщалось ранее, Токаев на международном форуме с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию». Его высказывания вызвали бурю негативных эмоций в абхазском обществе.

«Мы абхазская компания, и нам крайне неприятно будет перевозить пассажиров, которые не считают возможным и необходимым признавать независимость нашего государства с многовековой историей, а также людей, считающих нашу страну «квазигосударством». Мы знаем историю нашего государства, которому, по большому счету, больше веков нежели самому Казахстану. Мы считаем мнение Токаева неполиткорректным, оно оскорбляет чувства граждан и историю Абхазии. Дипломатия включает в себя политкорректность, у Токаева ее не оказалось, к сожалению. Современная политика по образцу США и Европы продемонстрировала практику санкций и черных списков. Мы считаем, что и нам тоже можно использовать такие же методы, как и им. И потому на это заявление компания «А-Такси» приняла ответные меры», — сказал Александр Басария.

Он подчеркнул, что для выхода из санкционного списка президенту Токаеву необходимо принести извинения жителям Абхазии и признать её независимость.

«Чтобы выйти из списка, нужно для начала признать свою ошибку и изменить свое мнение и отношение к Республике Абхазия как минимум. Принять тот факт, что мы такое же государство на политической карте, как и страна, которую Токаев представляет, хотя прав и аргументов на очертание нашего контура на этой карте у Абхазии побольше будет. Принести извинения народу страны действиями и признать независимость Республики Абхазия», — отметил Басария.

Пока неизвестно, присоединятся ли к санкциям против Байдена и Токаева абхазские таксисты-частники.