Президент Грузии ушла на самоизоляцию после визита в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история организации Североатлантического договора. Об этом он сказал в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде, пишет УНИАН.

Зеленский сказал, что этот саммит НАТО станет определяющим и переломным.

«Сегодня действительно начинается новая история. Не только для восточного фланга НАТО, но и для всего Альянса. Для всего евроатлантического сообщества. Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс. И я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году – при моем непосредственном участии, а не вот так, в режиме онлайн-включения – будет свидетельством нашей общей победы», – отметил президент Украины.

Вместе с тем, по словам Зеленского, в следующем году может быть и другая, худшая ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, но и несколько других государств–членов Альянса, что вполне возможно.

«И тогда это будет наш общий провал Украины и НАТО. Все вы прекрасно осознаете, каковы на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства продолжается уже 126 дней – после восьми лет войны на Донбассе. Тогда почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?» - подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что цели России известны и очевидны.

«Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она независимое государство и уже давно бывшая республика СССР. Для нас это прошлое, а они рассматривают ее как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. Они так смотрят. И так же – на каждое государство, которое является соседкой России. На каждое государство, которое было когда-то в сфере влияния Москвы», – сказал Зеленский.

«Вопрос – кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они», – сказал Зеленский.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который проходит в Мадриде 29-30 июня.