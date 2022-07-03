Депутат от «Грузинской мечты» обматерил участников акции протеста

Депутат парламента Грузии от правящей партии Дмитрий (Дито) Самхарадзе обматерил участников акции протеста, пришедших к центральному офису «Грузинской мечты». Выйдя на балкон здания, он стал выкрикивать ругательства в адрес Миши [Саакашвили] и «Партии войны», под которой власти имеют в виду «Единое национальное движение».

Как пишет СОВА, член парламента сам выложил видео с нецензурной бранью на свою страничку в соцсети Facebook, а затем удалил.

Ранее телекомпания «Пирвели» показала видео с руганью Самхарадзе в адрес демонстрантов у входа в офис партии.

В Тбилиси сегодня прошла масштабная акция протеста в поддержку евроинтеграции и с требованием отставки правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Часть протестующих направилась к офису правящей партии, где и произошел инцидент. Позже организаторы протеста призвали людей переместиться к правительственной канцелярии и оставаться там всю ночь.