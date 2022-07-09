Депутат Кавелашвили советует послу США дочитать его письмо до конца

Депутат парламента Грузии Михаил Кавелашвили советует послу США Келли Дегнан дочитать его письмо до конца.

«Внимательно ознакомился с ответом г-жи посла и признаюсь, что был удивлен нескрываемым раздражением (несомненно, дипломат обязан проявлять большую сдержанность), которые вызвали легитимные вопросы, заданные мною, депутатом парламента Грузии, вопросы, которые не являются только моими, но и вопросами моих избирателей. Подчеркиваю – это и вопросы грузинских избирателей.

Также неясно, о каких теориях заговора и лжи говорит г-жа посол. Возможно, если бы он дочитала письмо до конца, то не выдвинул бы такого ложного обвинения и прямо ответил бы на заданный мною простой вопрос: Являются ли распространителями коварного нарратива ФСБ те люди, которые в Грузии или за ее приделами призывают к войне власти Грузии, и если это так, тогда почему им не сделали замечание (прекратили их финансирование), которыми г-жа посол иногда так щедро одаривает «Грузинскую мечту»?

Наконец, что касается 22 организаций. Удивительно, что г-жа посол настолько неразборчива в настроениях грузинского общества, что до сих пор не знает, каким низким уровнем доверия пользуются эти организации в грузинском обществе. Граждане Грузии, хотели бы, чтобы заявленные послы лучше бы исследовали настроения в грузинском обществе, чтобы в будущем не возникало подобных недоразумений. На мой взгляд, это должно быть частью их работы», - пишет Кавелашвили.