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Армен Григорян: Армения полностью выводит свои войска из Нагорного Карабаха
В Нагорном Карабахе не будет военнослужащих срочной службы, призванных из Армении, а процесс возвращения в Армению частей, отправленных в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны во время 44-дневной войны, завершится в сентябре, заявил в интервью «Арменпресс» секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
«В результате войны ряд частей ВС РА вошли в Нагорный Карабах на помощь Армии обороны. После прекращения огня они возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», - отметил он.
Григорян добавил, что, тем не менее, контрактников из Армении в Армию обороны Нагорного Карабаха не призывают, при необходимости Нагорный Карабах организует привлечение контрактников на месте.
Секретарь Совбеза заявил, что в плане безопасности в Нагорном Карабахе ничего не меняется, ведь и до этого функцию обеспечения безопасности выполняла Армия обороны. Затем он добавил, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности.
На замечание, что события в Парухе показали, что это не так, чиновник ответил: «События в Парухе являются грубым нарушением трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и применимого международного права. Подразделения ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Российская Федерация заверила нас, что вторгшиеся азербайджанские силы должны быть выведены оттуда, и мы надеемся, что российские миротворческие силы обеспечат вывод незаконно вторгшихся азербайджанских подразделений из зоны ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе».
Интервью Армена Григоряна на тему призыва в Карабах последовало за пространным выступлением президента Азербайджана в конце прошлой недели, в котором тот заявил, что спустя более 1,5 лет после 44-дневной войны Армения до сих пор не выполнила свои обязательства, между тем представитель Минобороны России в Баку пообещал, что к июню армянские войска будут выведены из Карабаха.
«Армения, как сторона, потерпевшая поражение в войне, приняла на себя обязательства. Эти обязательства там отчетливо указаны в заявлении от 10 ноября. Одно из них заключается в выводе армянских вооруженных сил из Карабаха. Этот вопрос до сих пор не нашел решения. Мы неоднократно поднимали вопрос, но Армения затягивает его», - сказал Алиев.
Заявление Григоряна носит больше дипломатический характер - политолог
Политолог Тигран Григорян отмечает, что заявление секретаря Совбеза, по сути, не является новостью, и официальный Ереван не впервые говорит о том, что не будет посылать призывников из Армении в Нагорный Карабах.
«Очевидно также, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи Байрамов-Мирзоян, которая состоялась в Тбилиси. Об этом есть упоминание, например, в распространенном после встречи сообщении МИД Азербайджана, и ясно, что Азербайджан говорит с Арменией на языке угроз, хотя это заявление Григоряна носило больше дипломатический характер, потому что в этом заявлении он не сказал ничего нового», - сказал политолог.
Он отметил, что президент Азербайджана, говоря об армянских войсках, не разделяет вооруженные силы Армении и Нагорного Карабаха, ожидая разоружения Армии обороны. Власти Армении, наоборот, отмечают, что Армия обороны останется на своем месте.
«Хотя в заявлении от 9 ноября нет упоминания об Армии обороны. Думаю, по крайней мере, со стороны стран-посредников, активно занимающихся нашим конфликтом, есть понимание, что без существования Армии обороны процесс обеспечения безопасности в Арцахе будет достаточно сложным. Важно то, что, подобное понимание, как я думаю, есть в первую очередь у России, потому что, если у России такого понимания не будет, Армии обороны просто не будет», - сказал он.
Еще в конце прошлого месяца, во время очередного летнего призыва, в Вооруженных силах Армении сообщили, что с 30 августа в Нагорном Карабахе больше не будет призывников из Армении. Отмечалось, что все вакантные должности в Армии обороны Нагорного Карабаха заполняются, служба организуется за счет военнослужащих-контрактников.
Другие новости дня
В Иране могут запретить держать домашних животных как «символы Запада»
Парламент Ирана рассматривает законопроект, который может ввести в стране фактический запрет на содержание домашних животных, сообщает Би-би-си. Если он будет принят, владеть животными можно будет только по специальному разрешению правительственной комиссии. За ввоз в Иран любых животных, вплоть до кроликов и черепах, будет предусмотрен штраф в размере около 800 долларов. Их считают «символом вестернизации», неприемлемой для восточной страны.
По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда законопроект не был одобрен, хотя к его обсуждению периодически возвращались. Однако на фоне нынешнего усиления консервативных настроений в Иране законопроект может быть одобрен в ближайшее время.
В списке животных, которых касается законопроект - не только собаки, но и кошки и многие другие виды.
Корреспондент Би-би-си в Тегеране также сообщает, что в иранских городах участились случаи арестов за выгул собак в парках и других общественных местах. Животных у арестованных изымают.
- Вопреки распространенному стереотипу, Коран не запрещает мусульманам держать собак, если те приносят пользу - например, как охранники или помощники в охоте. Мусульманские богословы считают ритуально нечистыми собачью слюну и шерсть и рекомендуют держать собак не в жилище, а во дворе. Запрета на содержание других животных - кошек, птиц, хомячков, кроликов, - в исламе нет. По мусульманскому преданию, кошки были любимыми животными пророка Мухаммеда.
- До «исламской революции» 1979 года Иран был одной из самых прогрессивных восточных стран в отношении содержания домашних животных. Он первым на Ближнем Востоке принял законы о защите животных; в 1948 году здесь появилась первая государственная организация по контролю за их соблюдением. Собаки были даже у членов королевской семьи. Одна из самых популярных в мире пород кошек - персидская - была выведена в Иране (Персии). В Тегеране действует музей, посвященный истории этой породы.
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим федерального ЧС
В Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС федерального уровня. Как сообщает Рослесхоз, режим ЧС был введен по упрощенному порядку для более оперативной работы по тушению пожаров. Природные пожары начались в этих регионах в конце мая.
Упрощенный порядок введения режима чрезвычайной ситуации на федеральном уровне был принят в 2021 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов считает, что он позволит быстрее координировать усилия федеральных и региональных органов в борьбе с пожарами. «В прошлом году из-за административных барьеров мы просто не имели право использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли нужных критериев», - отметил министр.
На региональном уровне режим ЧС был объявлен в Якутии уже в июне, в Хабаровском крае - в начале июля. Сейчас огнем в них охвачены 603,4 тысяч гектар. Однако это более чем втрое меньше, чем в прошлом году в тот же период.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
Абхазский президент встретился с представителями партий и ветеранских организаций
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с представителями политических партий и ветеранских организаций республики. На повестке дня - обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель президентской администрации Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба. К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. Участие во встрече приняли председатель ПП «Айтайра», депутат парламента Леонид Лакербая, председатель «Народного фронта» Лаша Сакания, председатель Коммунистической партии Бакур Бебия, председатель ПП «Амцахара» Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения «Амцахара», депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА «Абааш» Ерцаху Адлейба, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Аслан Бжания рассказал присутствующим предысторию вопроса. Глава республики подчеркнул, что принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го гг. заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же, как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.
Присутствовавшие единогласно поддержали позицию президента о необходимости ратификации «Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».
Россия, КНДР и Китай попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США
Россия, КНДР, Китай, Мьянма, Иран и Венесуэла попали в список стран с повышенным риском неправомерного задержания граждан США, распространенный Госдепартаментом. Перечень подготовлен в рамках исполнения указа президента Джо Байдена о предотвращении таких задержаний и ответных действиях в связи с ними.
Указ был подписан президентом 19 июля, сообщается на сайте Белого дома. Он уполномочивает государственные органы вводить санкции и применять иные меры для противодействия задержаниям. Администрация Байдена столкнулась с растущим давлением со стороны семей заложников и задержанных, в том числе в связи с делом баскетболистки Бриттни Грайнер, которая с февраля находится под арестом в России, - передает Голос Америки.
США не предоставляют официальных данных о количестве американских граждан, содержащихся под стражей за рубежом. Однако такую статистику ведет Фонд наследия Джеймса В. Фоули, названный в честь американского журналиста, похищенного и убитого в Сирии. По подсчетам правозащитников, более 60 граждан США незаконно удерживаются примерно в 18 странах, в том числе - российскими, белорусскими и кубинскими властями.
Габуния: Случаи заболевания штаммом «омикрон» в основном не требуют госпитализации
В Грузии большинство случаев заражения распространенным в настоящее время штаммом «омикрон» протекают в легкой форме и не требуют госпитализации. Об этом сегодня, 19 июля, заявила первый заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
Чиновница назвала симптомы, характерные для этого штамма коронавируса: насморк, кашель, лихорадка, общая слабость, диарея.
По ее словам, с учетом указаний семейного врача лечение вирусного заболевания следует продолжать дома, без дополнительных обследований и госпитализации, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Это симптомы, которые могут быть у человека при простуде и гриппе. В такое время нет необходимости в дополнительных обследованиях и госпитализации», - сказала Габуния.
Представительница Минздрава считает, что резкого роста случаев распространения вируса за прошедшую неделю не наблюдалось.
Между тем с 10 по 17 июля в Грузии было выявлено 7 812 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 52% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Кассационный суд оставил в силе приговор Олегу Навальному по «санитарному делу»
Кассационный суд в Москве оставил без изменений судебные решения в отношении Олега Навального, брата политика Алексея Навального, вынесенные по так называемому «санитарному делу», сообщает Интерфакс. Ранее защита Навального просила суд признать незаконными вынесенные по делу судебные решения.
В августе 2021 года суд назначил Навальному год лишения свободы условно с испытательным сроком на год, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в начале года в Москве. В сентябре Олег Навальный покинул Россию. В январе 2022 года он был объявлен в розыск, а в феврале Люблинский суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок на год лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд подтвердил это решение в марте.
«Санитарным делом» СМИ прозвали уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных из-за коронавируса, возбужденное в Москве после акции в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Обвиняемыми стали сторонники политика, муниципальные депутаты, участницы Pussy Riot и брат Алексея Олег Навальный - летом прошлого года большинство из них были приговорены к ограничению свободы. По мнению суда, публикуя посты с призывами выйти на январский митинг во время пандемии COVID-19, все они «подвергли угрозе заражения коронавирусом неограниченный круг лиц».
В Европе стоит аномальная жара – сотни погибших, лесные пожары
В европейских странах фиксируются температурные рекорды, горит более сотни тысяч гектаров лесов и зеленых насаждений. От жары и пожаров погибают люди и животные, десятки тысяч жителей в разных странах вынуждены покинуть свои дома. Ученые связывают аномальные волны тепла с глобальным потеплением климата.
«Изменение климата убивает: оно убивает людей, нашу экосистему, наше биоразнообразие. Оно уничтожает то, что дорого нам как обществу, – наши дома, наш бизнес, наш скот», – сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время поездки в один из наиболее пострадавших регионов страны.
В Испании более десяти дней температура поднималась выше 40°C. В стране вспыхнуло более тридцати лесных пожаров общей площадью почти 30 тысяч гектаров. Из-за огня тысячам людей пришлось эвакуироваться. В Испании и соседней Португалии от жары и пожаров погибли более семисот человек.
В Португалии, где на прошлой неделе температура достигла 47°C, пожары уничтожили не менее 12 тысяч гектаров растительности. Благодаря похолоданию в понедельник удалось потушить несколько пожаров на севере страны.
Во Франции температурные рекорды были побиты в десятке городов, а порывистый горячий ветер до сих пор осложняет тушение пожаров на юго-западе страны. В стране сгорело уже более 32 тысяч гектаров растительности, причем более трети из них – за последнюю неделю. Во французском департаменте Жиронда более 1700 пожарных пытаются взять под контроль огонь, который уже приблизился к пляжам и ценным виноградникам. Только в Жиронде за последние дни свои дома и места отдыха покинули около 32 тысяч местных жителей и туристов.
В Великобритании во вторник ожидается до 41°C. Из-за жары плавятся взлетно-посадочные полосы, а «рельсы могут деформироваться», предупреждают железнодорожные операторы. В Ирландии побит рекорд 1887 года: температура в Дублине поднялась до 33°C. Также аномальная жара прогнозируется в Бельгии и Нидерландах.
Климатологи считают, что волны тепла становятся более интенсивными, частыми и продолжительными из-за изменения климата, а в сочетании с засухами – затрудняют борьбу с лесными пожарами. Ученые предупреждают, что из-за потепления климата погода будет становиться более экстремальной, а лесные пожары – более частыми и разрушительными.
- В России также на протяжении нескольких недель сохранялась жаркая погода. В Москве и Подмосковье температура фиксировалась на 5–6°C выше климатической нормы. В Центральной России и на Алтае были побиты рекорды многолетней давности. В нескольких регионах был введен режим ЧС из-за лесных пожаров на фоне устойчивой сухой погоды, в том числе – в Хабаровском крае.
- Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с начала 2022 года во всем мире было побито 188 рекордов тепла и 18 рекордов холода. «Это то, чего можно ожидать от глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами. Теперь это мир, в котором мы живем», – говорит климатолог, профессор наук о Земле Габриэль Векки.
В Запорожской области прошел обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели в Запорожской области обмен телами погибших военных, сообщает "РИА Новости". Обмен прошел по формуле "45 на 45". По словам члена пророссийской областной администрации Владимира Рогова, все военные погибли на мариупольском направлении.
Первый обмен телами погибших между Россией и Украиной прошел 2 июня. Тогда стороны передали друг другу по 160 тел. По сообщению военного корреспондента российского "Первого канала" Ирины Куксенковой, Украина получила тогда тела военных, погибших на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Далее в июне прошли еще три обмена: 7 июня - по формуле "50 на 50", 14 июня - "56 на 56", 21 июня - "35 на 50".
4 июля глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук рассказала, что в Украину вернулось уже более 400 тел погибших служащих ВСУ. По ее словам, этого мало, потому что тел с обеих сторон намного больше. Однако, как подчеркнула Верещук, Россия не хочет их обменивать, потому что опасается, что это подорвет изнутри российское общество.
Кутаисский аэропорт закроется на две недели в октябре
Международный аэропорт Кутаиси, из которого ежедневно отправляются рейсы в Европу и другие страны, будет закрыт на две недели в октябре. Причина – ремонт взлетно-посадочной полосы.
«Планируется полная плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы протяженностью 2,5 км. Авиакомпании, которые работают с нами, сами решат, продолжать ли полеты в период реабилитации из других аэропортов Грузии или полностью прекратить их на две недели», — говорится в заявлении, распространенном аэропортом.
Международный аэропорт Кутаиси прекратит работу с 10 по 24 октября.
Шалва Папуашвили: «Нацдвижение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Национальное движение», «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» и сегодня уклонились от работы над рекомендациями Еврокомиссии.
«Проходит заседание в рамках комитета по юридическим вопросам той небольшой рабочей группы, в которой мы обсудили первичные вопросы, далее будет широкое включение представителей гражданского сектора. И сегодня еще раз «Национальное движение» и с ними две партии - «Лело» и «Стратегия Агмашенебели» - уклонились от работы по рекомендациям Еврокомиссии. Вчера нам говорили, что вопросы следует будто бы спешно обсудить, а сегодня они не участвуют в обсуждении этих вопросов, что еще раз показывает нашему обществу, что для них главный партнер не Европа и продвижение вперед, единственная главная цель - это возвращение власти», - заявил Папуашвили.
По его словам, термин «деолигархизация» усугубил желание внести в политику деструктивные настроения со стороны радикальных групп.
«Вопрос деолигархизации есть в рекомендациях по всем трем странам: Молдове, Украине, Грузии. В случае с Украиной речь идет об имплементации существующего закона, так как вы знаете, что в Украине этот закон был принят прошлой осенью и задействован только в мае этого года, поэтому рекомендация - имплементировать. Исходя из этого, мы можем примерно предположить, что может подразумеваться в случае с нашей рекомендацией. Мы обсудили украинский закон, каковы его принципы, как он работает и каковы критерии. Конечно, он имеет преимущество в том плане, что оторван от грузинской политической ситуации», - сказал Папуашвили.
Ника Гварамия: «Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны»
В Тбилисском апелляционном суде прошло первое судебное заседание по уголовному делу основателя и генерального директора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.
Находящийся в заключении директор оппозиционного канала заявил, что судебный приговор в отношении него отсрочил европейскую перспективу всей страны:
«Судья Чхиквадзе одним приговором подписал отсрочку европейской перспективы. Именно отсрочку, потому что у Чхиквадзе недостаточно власти и ее никогда не будет у всей судебной системы Грузии, чтобы отобрать у нашей страны европейскую перспективу. Ни у Бидзины Иванишвили нет такой власти, потому что это исторический вопрос", - сказал Гварамия.
По его словам, ранее судебный процесс был перенесен вплоть до наступления исторического момента для Грузии (решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС):
«(Процесс) был отложен на восемь недель, ровно до принятия этого европейского решения. Они закрыли дверь именно в момент прохождения через нее. Господин Чхиквадзе оказался автором этого судьбоносного решения», — сказал Гварамия в суде.
Он считает, что был наказан за то, что борется за европейское будущее Грузии:
«Я сижу здесь, потому что борюсь за европейскую перспективу своей страны… Условно говоря, я не борюсь за Нику Гварамия и за его свободу, я борюсь за эту страну и ее европейское будущее", - сказал Ника Гварамия.
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария ранее обратилась к президенту страны Саломе Зурабишвили с предложением помиловать Гварамия. На вопрос журналистов, собирается ли она прислушаться к обращению, президент сказала, что уже ответила на этот вопрос. Ранее Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать Нику Гварамия.
Следующее судебное заседание назначено на 4 октября.
- Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия приговорен к трем с половиной годам лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями в ранге гендиректора телекомпании «Рустави 2».
- Сотрудники «Мтавари», оппозиция и часть правозащитников считают вынесенный ему приговор тревожным сигналом другим критикующим власти телеканалам в Грузии. Самого Гварамия они называют «политическим заключенным». Оппозиция обращает внимание на то, что решение отправить за решетку главу оппозиционного телеканала было принято в то время, когда Грузия ожидала ответа на заявку по членству в Евросоюзе.
- Дело Ники Гварамия упомянуто как пример нарушения свободы СМИ в Грузии в резолюции Европарламента от 9 июня.
«Абааш» предлагает ратифицировать соглашение по госдаче «Пицунда»
Общественная организация ветеранов грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг. «Абааш» призывает поддержать решение властей самопровозглашенной республики Абхазия о ратификации абхазо-российского соглашения о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда».
В заявлении организации говорится, что госдача «Пицунда» со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России.
«Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты Парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики. К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ по суше и на море, их наиболее уязвимых участков... Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом», - цитирует заявление агентство Апсныпресс.
Ветеранов «Абааш» возмущают «политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти».
Ветеранская организация считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки. Обращение подписал председатель «Абааш» Гарри Бигвава.
Британский парламент не поддержал вотум недоверия правительству
Палата общин британского парламента отказалась поддержать вотум недоверия правительству Бориса Джонсона. Это позволит ему доработать на своём посту до определения кандидатуры следующего премьер-министра.
В начале июня члены Консервативной партии Великобритании выразили вотум доверия Джонсону. Это позволило ему сохранить пост. Поводом для голосования стала поступившая информация о том, что премьер в период с 2020 по 2021 год участвовал в вечеринках на Даунинг-стрит несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.
В начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек. Премьер был вынужден подать в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера и лидера консерваторов до партийных выборов в сентябре.
По итогам прошедшего 18 июля нового раунда голосования среди членов Консервативной партии в списке претендентов на пост премьер-министра остались четыре кандидата. Наибольшее число голосов набрал бывший глава Минфина Риши Сунак, на втором месте – замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, на третьем – глава МИДа Лиз Трасс.
ВСУ нанесли удар по базе российских войск в Херсоне
Украинские военные нанесли удар по базе российских войск вблизи Антоновского моста в Херсоне, сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.
«Сегодня передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, вблизи кафе «Наири» есть автостанция. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение... которое было мощным блокпостом на территории между мостами. Пока там мощный взрыв... Это было точечное уничтожение военного расположения орков у Антоновского моста», – сказал он в эфире украинского обшенационального телемарафона.
По его словам, над этой территорией сейчас возвышается облако черного дыма.
Хлань добавил, что ВСУ действуют «совершенно точечно» по расположению боеприпасов войск РФ.
«За последнюю неделю мы увидели последовательное уничтожение врага и в Чернобаевке, и Новой Каховке, и в Бериславе, Чулаковке, Скадовском районе. Эти меткие попадания – это уже работа новейшего оружия», – рассказал он.
Украинские военные, в частности оперативное командование «Юг», пока об этом не сообщают.
Накануне в ОК «Юг» заявили об «определенных достижениях» украинских войск на юге Украины.
Дэвид Крамер: Нападая на посла Америки, они нападают на президента Америки
«Полный абсурд, что Америка пытается втянуть Грузию в войну. Никто не хочет, чтобы масштабы войны расширились и охватили Грузию или любую другую страну», - заявил бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США и директор по глобальной политике президентского центра Джорджа Буша Дэвид Крамер в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По его словам, «очень неловко видеть, что правительство Грузии и «Грузинская мечта» критикуют представителей правительства Украины больше, чем правительство России».
Как отмечает Крамер, представители «Грузинской мечты» должны понимать, что, когда они нападают на посла США, то нападают на президента Америки и представителя всего американского правительства.
«Думаю, это отражает очень тревожную тенденцию, существующую в Грузии в последние годы, которая действительно достигает дна. Меня беспокоит то, что официальные лица «Грузинской мечты» не могут проанализировать, что Америка — их лучший друг, и что нападки на американского посла являются одновременно очень неуместным поведением и очень неразумным», - заявил Крамер.
Североосетинского певца Вадима Чельдиева приговорили к 10 годам колонии
Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима оперного певца Вадима Чельдиева по делу о митингах против самоизоляции во Владикавказе, сообщает глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Его признали виновным в призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК), участии в массовых беспорядках (часть 1 статьи 212) и насилии в отношении полицейских (часть 1 статьи 318). Уголовное дело о распространении "фейков" было прекращено за истечением срока давности.
Двое других фигурантов дела, Рамис Чиркин и Арсен Бесолов, получили по восемь и восемь с половиной лет колонии соответственно. Им вменили организацию массовых беспорядков и призывы к экстремистской деятельности.
20 апреля на площади Свободы во Владикавказе прошел митинг. Собравшиеся требовали отставки главы республики и правительства Северной Осетии, а также смягчения карантина по коронавирусу и освобождения Чельдиева, которого до этого задержали полицейские. Силовики разогнали участников стихийного митинга и задержали более 100 человек. 65 из них подверглись административному аресту. По данным Кавказ.Реалий, не менее 20 из участников митинга получили реальные сроки по уголовным делам.
За три дня до митинга Чельдиев записал видеообращение с призывом выйти на акцию, а затем был задержан в Санкт-Петербурге и конвоирован в Северную Осетию. Там, утверждает следствие, певец якобы сопротивлялся и дважды ударил сотрудника Центра "Э" по лицу.
В мае 2020 года Вадима Чельдиева внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов были признаны фактическими организаторами протестов, отмечает Павел Чиков.
Отставки и назначения в Южной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел ряд отставок и назначений.
Указом югоосетинского лидера назначен новый глава администрации Ахалгорского (Ленингорского) района республики.
"В соответствии с пунктом 9 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Гагиева Илариона Руслановича Главой Администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия", - говорится в указе, передает агентство "РЕС".
Об Илларионе Гагиеве известно, что он пытался выставить свою кандидатуру на парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК сначала зарегистрировал, а затем, без решения суда, убрал его имя из списка кандидатов, так как «выявил» гражданство Грузии.
Позднее Верховный суд подтвердил правомочность этого отказа. Однако суд рассмотрел только процедуру отмены регистрации, не разбираясь в его причинах. Как отметил в интервью "Эху Кавказа" сам Илларион Гагиев, в суде не представили ни одного доказательства наличия у него гражданства Грузии.
Указом президента также в отставку отправлен начальник госохраны Андрей Захарченко. О том, кто займет его место, не сообщается.
Кроме того, во вторник Алан Гаглоев назначил главным редактором национальной газеты «Хурзарин» Ирину Дамбегову. Она займет место отправленного в отставку Юрия Габараева.
От занимаемой должности директора Гостелерадиокомпании «Ир»освобожден Георгий Келехсаев. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя директора Алана Бестаева.
Келли Дегнан исполнила сванский танец в Местии [видео]
Во время своего визита в Сванетию посол США в Грузии Келли Дегнан исполнила сванский танец с участниками ансамбля «Рихо».
«Во время визита в Местию посол Дегнан научилась сванскому танцу. Большое спасибо ансамблю «Рихо» за прекрасные уроки и знакомство с важнейшей частью сванской культуры», — говорится в сообщении, распространенном посольством США.
Около 300 военных из Дагестана отказались воевать в Украине
Около 300 военнослужащих из дислоцированной в Буйнакске 136-й мотострелковой бригады спустя месяц после начала войны в Украине отказались продолжать участие в боевых действиях и самовольно покинули Украину.
Часть из них начала процедуру расторжения контрактов, вернувшись в Буйнакск; некоторые после лечения в госпитале под давлением родственников и местных властей вернулись в Украину, сообщает The Moscow Times со ссылкой на двоих правозащитников. По данным издания, военные утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями.
В Буйнакске вернувшихся военных встретили как дезертиров. Местные власти провели собрание, на котором осудили их поступок, в настоящее время военная прокуратура проводит проверку, так как отсутствие по месту службы на протяжении более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, пояснил передавший The Moscow Times эту информацию правозащитник.
- На юге России и на Кавказе известно несколько случаев массовых отказов контрактников от участия в войне. Так, росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине: в суды Северной Осетии было подано около 40 исков, а в Кабардино-Балкарии зарегистрировали около 140 таких дел. При этом республика является лидером по числу отказавшихся продолжать боевые действия – речь идет о пяти сотнях человек.
- В начале марта 12 уволенных за отказ ехать в Украину бойцов кубанской оперативной роты ОМОНа «Пластун» попытались оспорить этот приказ как незаконный. Они подчеркнули, что их «прямые служебные обязанности ограничиваются территорией Российской Федерации». Впоследствии девять из 12 теперь уже бывших военнослужащих отозвали иски, а судебный процесс засекретили.
- 8 апреля Кавказ.Реалии сообщал, что 312 военнослужащих из самопровозглашенной Южной Осетии и Краснодара отказались воевать в Украине. Тогда глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов, включая Краснодар, Владикавказ, Нальчик, Черкесск и Ставрополь. По его словам, все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину.
Основателя «ТВ Пирвели» вызвали на опрос в прокуратуру
Основатель «ТВ Пирвели» Вато Церетели вызван в прокуратуру для опроса по поводу инцидента на территории посольства США.
По информации телеканала «Мтавари архи», Вато Церетели придет в прокуратуру сегодня в 18:00.
Напомним: Вато Церетели заявляет, что на территории посольства США на него напали депутаты «Грузинской мечты». Инцидент произошел во время торжественного мероприятия по случаю Дня независимости, на глазах у свидетелей.
«Депутаты «Грузинской мечты» напали на меня на территории посольства США, они нанесли мне физическое оскорбление. Во дворе американского посольства, куда были приглашены 200 или 300 гостей. Я в шоке, я не знаю, что сказать. Я обращаюсь к Келли Дегнан: в посольстве США меня подвергли физическому насилию, будьте добры и обнародуйте кадры, передайте в СМИ. Депутаты «Грузинской мечты» избили человека, на территории произошло преступление», - заявил Церетели.
В посольстве США в Грузии ограничились заявлением о том, что изучают информацию об инциденте.
Депутат Анри Оханашвили заявляет, что со стороны Вато Церетели имела место «грязная провокация» и «он получил ответ, которого заслуживал».
Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, шестеро пострадавших
В результате российского ракетного удара по Одесской области пострадали шесть человек, среди них – один ребенок. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг».
Согласно озвученным данным, российские войска ночью из акватории Черного моря выпустили семь крылатых ракет «Калибр» по Одесской области – одну ракету сбили силы ПВО, шесть попали по одному из сел.
В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.
Утром 18 июля горсовет Одессы со ссылкой на данные украинского оперативного командования «Юг» также сообщал о ракетном ударе по области со стороны российских захватчиков. «Тремя самолетами Су-35 из акватории Черного моря выпущено 4 ракеты воздушного базирования. Одна ракета сбита над морем. Две попали в объект военной инфраструктуры. Продолжается тушение пожаров», – говорилось в сообщении.
Еще одна ракета попала в мост через Днестровский лиман, который российские войска уже не раз атаковали. Пострадавших не было.
По последним данным президента Украины Владимира Зеленского, Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.
В Украине арестован бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич
Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.
Кулиничу предъявили обвинения по трем статьям, в том числе – в госизмене. Он был задержан 16 июля. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В ведомстве заявили, что в результате проведённого расследования были установлены факты сотрудничества Кулинича с российскими спецслужбами. По данным следователей, экс-глава СБУ по Крыму передал российской разведке информацию, составляющую государственную тайну. В сообщении также говорится, что Кулинич состоял в некой преступной организации, которая "занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства", — добавили в бюро.
Олег Кулинич возглавлял Управление СБУ в Автономной республике Крым с октября 2020-го до марта 2022 года. После аннексии полуострова Россией управление размещалось в Херсоне. Когда-то Кулинич учился в академии ФСБ России и проходил военную службу Федеральной службе контрразведки Российской Федерации. Предполагается, что именно Кулинич может быть причастен к быстрому захвату Херсонской области российскими военными, наступавшими из Крыма.
Утверждается, что один из помощников Кулинича Игорь Садохин, координировавший антитеррористическую деятельность Управления СБУ в Херсонской области, был задержан в марте по обвинению в государственной измене. Есть сведения, что он передал российским силам карту минных полей и координаты объектов обороны для российской военной авиации.
- 17 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о временном отстранении от занимаемых должностей председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Комментируя своё решение, Зеленский заявил, что его причина - в сотнях уголовных дел о государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов.
ООН призвала срочно вернуть на рынки продовольствие из РФ и Украины
Продовольствие российского и украинского производства следует немедленно вернуть на мировые рынки, чтобы избежать голода в ряде регионов мира. Однако для этого нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща. "Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Если бездействовать, то ситуация в следующем году может быть ещё хуже, добавил он.
Морская блокада украинских портов Россией после российского военного вторжения в Украину и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН. Киев и Запад обвиняют в блокировке Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.
По оценкам западных экспертов, в украинских портах заблокировано около 25 миллионов тонн зерна.
В настоящее время Украина и Россия при участии ООН и Турции продолжают переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. На прошлой неделе , по сообщениям СМИ, были достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
Вчера помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины 19 июля на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.
Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.
«Газпром» предупредил Европу о возможных форс-мажорах с поставками
Российский «Газпром» сообщил клиентам в Европе, что не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных не зависящих от него обстоятельств», сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на письмо компании.
Речь идет о поставках газа в Германию и за ее пределы через трубопровод «Северный поток-1». По данным агентства, письмо «Газпрома» было получено четыре дня назад, но касалось поставок начиная еще с 14 июня.
Представитель консалтинговой компании Energy Aspects Тревор Сикорски заявил Bloomberg, что объявление о форс-мажоре задним числом может говорить о том, что «Газпром» не планирует 21 июля возобновлять поставки газа по «Северному потоку - 1». В этот день должно завершиться плановое техобслуживание газопровода.
Среди получателей письма – крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Компания сообщила, что официально отклонила заявление «Газпрома», считая его необоснованным. Предупреждение о форс-мажорах также получил крупнейший немецкий производитель электроэнергии RWE.
Однако австрийская нефтегазовая группа OMW заявила, что ожидает возобновление поставок по «Северному потоку-1», как и планировалось ранее.
Власти Европы опасаются, что Россия может шантажировать другие страны поставками газа, требуя снять санкции. В Москве это категорически отрицают.
- С 16 июня «Газпром» снизил поставки по газопроводу «Северный поток» на 60%, объяснив это задержкой газоперекачивающих агрегатов, которые из-за санкций застряли в Канаде.
- 11 июля поставки по «Северному потоку» были прекращены. Официально – из-за планового технического обслуживания.
- 17 июля отремонтированную газовую турбину Siemens Energy отправили из Канады в Германию, что вызвало возмущение активистов.
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