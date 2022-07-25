Давид Хидашели: «Говорить заранее равносильно хвастовству»

Премьер Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз выработать новую стратегию в отношении России и войны в Украине. По его словам, введенные ЕС санкции против Москвы не сработали, а Украина не имеет шансов выиграть войну с Россией.

Высказывания Орбана, сделанные во время посещения Румынии, приводит агентство Reuters. По словам венгерского премьера, новая стратегия должна сосредоточиться на мирных переговорах, а не на стремлении к победе на поле боя.

По словам Орбана, нынешняя стратегия Запада в отношении Украины была построена на «четырех китах»: уверенности в том, что поставки западного оружия помогут Киеву выиграть войну, уверенности в эффективности санкций и в том, что они навредят России больше, чем Европе, а также убежденности в том, что действия Запада поддержит весь мир. Как заявил венгерский премьер, результатом санкций стал только рост цен на энергоносители и политическая нестабильность, а победа Украины невозможна «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

Орбан считает, что войну могут завершить мирные переговоры между Россией и США. Он фактически повторил ряд тезисов Кремля, напомнив, в частности, о выдвигавшихся Москвой перед началом вторжения в Украину требованиях так называемых гарантий безопасности. По мнению Орбана, отказ Запада в этих «гарантиях» стал причиной того, что Россия стала добиваться своих целей вооруженным путем. Венгерский лидер считает, что страны ЕС не справились с посреднической миссией, и разрешить конфликт теперь могут только переговоры Москвы и Вашингтона. Орбан также заявил, что если бы США руководил Дональд Трамп, а Германией - Ангела Меркель, войны бы не было, поскольку они серьезно отнеслись бы к требованиям Москвы.

Представитель МИД Украины Олег Николенко выразил несогласие с тезисами Орбана, отметив, что санкции «существенно снизили способность российской военной машины вести войну против Украины», и выразив мнение, что» напрасно надеяться, что уступки или задабривание будут побуждать Кремль поумерить свои агрессивные аппетиты». Он также выразил уверенность в том, что Украина - при поддержке ЕС - одержит победу.

Орбан считается одним из наиболее близких к Кремлю европейских лидеров. Венгрия присоединилась к введенным в отношении России санкциям и формально осудила российскую агрессию. Она, однако, не поставляет Украине вооружение, а также заблокировала ряд санкционных мер - в частности, по настоянию Венгрии не был введен запрет на поставки в ЕС трубопроводной нефти из России.

В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто неожиданно посетил Москву, где вел переговоры об увеличении поставок газа.