«Хочу еще раз выразить нашу глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури. Мы потеряли достойных детей, граждан этой страны, членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков, достойных людей», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как отметил глава правительства, государство выделит каждой семье по 100 тысяч лари.

«Я хорошо знал этих людей. Мы летали вместе в течение многих лет, я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования их семьям и всему нашему обществу. Составу министерства (внутренних дел) и каждому сотруднику, а также погибшим врачам. Это большая трагедия, мы все очень огорчены этой трагедией. Я хотел бы еще раз выразить наши соболезнования этим семьям. Государство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Министерство (внутренних дел) выделит каждой семье по 100 тысяч лари, а также, в виде исключения, Минздрав выделит врачам по 100 тысяч лари», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут во вторник, 2 августа. Панихида будет проходить с 9.30 утра в храме Самеба в Тбилиси, вынос начнется в 14.00.