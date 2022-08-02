Бывший президент Михаил Саакашвили сам сделает заявление об уходе из политики. Об этом заявил журналистам его адвокат Валерий Гелбахиани, прибывший сегодня в клинику «Вивамед».

По словам Гелбахиани, третий президент страны больше не контактирует с лидерами «Национального движения».

«За последний период он не контактировал с лидерами этой партии. Только с членами семьи и адвокатами, от которых и может исходить информация о его уходе из политики. Простая формула - его жизнь в опасности, поэтому в настоящее время он не может заниматься политикой. Он хочет спасти свою жизнь. Он и так многое взял на себя, когда рискнул, знал, что его арестуют и все-таки приехал, но жизнь такая вещь, тут нельзя рисковать. Вы бы видели, какой сейчас Саакашвили, вы увидели бы лишь тень того, кем был. Он потерял ту энергию, которая у него была, его имя и фамилия те же, но физически он другой человек. Если сможет, он будет присутствовать на судебном процессе», - сказал Гелбахиани.