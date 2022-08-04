В парламенте Грузии создано пять рабочих групп для выполнения 12 рекомендаций ЕС

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии создал пять рабочих групп для выполнения 12 условий для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, определенных Евросоюзом.

В рамках комитета сформированы следующие группы: по разработке законопроекта по вопросу «деолигархизации», судебной реформе, пересмотру «Избирательного кодекса», антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.

По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, комитет переходит к интенсивному рабочему процессу в плане выполнения рекомендаций Евросоюза.

«Организационные вопросы, связанные с первыми встречами с конкретными фокус-группами и политическими партиями, практически завершены. При непосредственной включенности председателя парламента и под его руководством мы в рамках плана из 12 пунктов провели встречи касательно всех пунктов, в первую очередь, с политическими партиями и они полностью в курсе того, как идет процесс. Соответственно, все те политические группы, которые решили участвовать в этом процессе, будь то политическая команда «Грузинская мечта» или конкретные оппозиционные политические группы, присутствовали на этих рабочих встречах и сегодня также представлены здесь, что приветствуется и правильно. Мы действуем в соответствии с первым пунктом. Одним из основных назначений деполяризации является диалог между политическими партиями для работы над конкретным вопросом.

Что касается других политических групп, оппоненты, действующие против этого процесса, прямо противоречат первому пункту, касающемуся деполяризации, поскольку создание альтернативных т.н. групп, не имеющих ни политической, ни правовой легитимации, есть не что иное, как поляризация и углубление этой поляризации. Мы действуем в рамках своей ответственности и в соответствии со своей ответственностью переходим к интенсивному рабочему процессу», — отметил Анри Оханашвили.

Как информирует "Общественный вещатель", рабочими группами по «деолигархизации», судебной реформе, антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных будет руководить председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Рабочую группу по пересмотру Избирательного кодекса Грузии возглавит первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.