Грузинская оппозиция назвала антигосударственными заявления о ксенофобии в отношении россиян

В оппозиции назвали «антигосударственными» заявления председателя правящей партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе о ксенофобии в отношении приезжих россиян.

В правящей команде накануне обвинили оппонентов в развязывании «позорной ксенофобно-шовинистической кампании» против граждан РФ, сообщает агентство «Новости-Грузия». Утверждается, что она призвана «спровоцировать агрессию» против россиян, а затем «привести к эскалации и инцидентам». Конечная цель – втягивание Грузии в войну против России, считают в «Грузинской мечте». Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единое национальное движение» - главный адресат обвинений. Среди других «авторов ксенофобской кампании» названы некоторые авторитетные неправительственные организации.

Один из лидеров ЕНД Бачо Долидзе указал, что российская пропаганда активно тиражирует заявления Ираклия Кобахидзе. «Поздравляю г-на Кобахидзе. С сегодняшнего дня он официально стал главной опорой российской пропагандистской машины в стране», - сказал Долидзе. Здесь же он выразил уверенность в том, что поведение властей, которое позитивно оценили в Москве, вызовет протест граждан Грузии.

В парламентской оппозиционной партии «Лело» также указали, что «Грузинская мечта» повторяет главные тезисы российской пропаганды. Один из лидеров «Лело» Григол Гегелия считает, что Кобахидзе дал руководству России прямой повод для возможного вторжения в Грузию, утверждая, что русских преследуют здесь по национальному признаку.

В партии власти свое видение происходящего. «Эта кампания, запущенная оппозицией и оппозиционно настроенными деятелями, к сожалению, очень хорошо использовалась российскими СМИ, а Ираклий Кобахидзе своими заявлениями пытался этому помешать», - заявил сегодня председатель комитета по правам человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария накануне сообщила, что они не получали информации о фактах ксенофобии в отношении граждан России.