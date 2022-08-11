В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве Рамина (Масика) Хмаил

В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия сообщили о задержании Вадима Воуба – подозреваемого в умышленном убийстве Рамина (Масика) Хмаил, совершенном в конце июля.

Воуба был задержан 3 августа. По информации прокуратуры, в интересах предварительного следствия информация о задержании не разглашалась в связи с производством неотложных оперативно-следственных мероприятий.

Кроме умышленного убийства Масика Хмаил, Вадима Воуба подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Джумутия Д.Р., а также незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов.

В прокуратуре утверждают, что в ходе допроса в качестве подозреваемого Воуба частично признал свою вину. 5 августа Сухумским городским в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Преступление, по информации прокуратуры, Воуба совершил вместе с неустановленным следствием лицом. Сухумской прокуратурой совместно с оперативными службами проводится комплекс мероприятий, направленных на его установление и задержание.

По версии органа предварительного следствия, 27 июля, примерно в 23 часа 25 минут Вадим Воуба вместе с неустановленным лицом, следуя на автомобиле марки ВMW, остановились на проезжей части улицы Эшба напротив многоквартирного дома №175 и произвели из огнестрельного оружия (предположительно автомата системы «Калашников» калибра 5,45 мм) не менее десяти выстрелов в Рамина Хмаил, находившегося в автомобиле марки «Лексус GS250» под управлением Джумутия Д.Р.

Хмаил скончался на месте от полученных ранений, а водитель Джумутия был доставлен в Республиканскую больницу, где ему был поставлен диагноз «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья».