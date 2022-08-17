Посол США: источник поляризации в Грузии – «Ночь Гаврилова» и невыполненные обещания властей

Посол США в Тбилиси Келли Дегнан назвала «бессмысленной теорией заговора» очередную порцию обвинений в ее адрес со стороны депутатов, формально покинувших правящую партию «Грузинская мечта».

В своем открытом письме члены парламента заявили, что американская дипмиссия вмешивается во внутренние дела суверенного государства, добавив, что для посольства ослабление стабильности Грузии «является своего рода самоцелью».

Келли Дегнан обвинения отвергла, передает СОВА. По ее словам, действия депутатов – это лишь попытка переложить ответственность за политический кризис в Грузии на Запад.

«Я не знаю точно, что или кого представляет эта группа и насколько они отличаются от правящей партии, которую они, по собственному утверждению, покинули. Все, что я могу сказать, это то, что обвинения, которые они выдвинули против американского посольства и других, являются бессмысленной теорией заговора, которая не подкрепляется никакими фактами», – заявила она.

Дипломат подчеркнула, что посольство США работает со всеми политическими партиями Грузии и делает это на протяжении всех лет после обретения страной независимости. По ее словам, в Вашингтоне поддержкой Грузии считают укрепление ее демократических институтов, экономики, стабильности и безопасности.

«Любые обвинения в том, что мы виноваты в поляризации здесь, – это попытка переложить вину на западных партнеров, которые последние 30 лет только и помогают стране. Эта поляризация была здесь еще до моего приезда, и я предлагаю грузинскому народу взглянуть в прошлое и понять, откуда она взялась. «Ночь Гаврилова», невыполненные обещания, недемократические действия – вот источник поляризации, а не действия западных партнеров», – подчеркнула Келли Дегнан.