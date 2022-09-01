В Тбилиси прошла церемония открытия чемпионата Европы по баскетболу

В Тбилиси накануне прошла церемония открытия «Евробаскета» – чемпионата Европы по баскетболу.

Мероприятие прошло в тбилисском парке Рике – оно началось с шествия барабанщиков, после чего в парке прошел концерт. Церемония завершилась фейерверком.

На Рике обустроена фан-зона Общественного вещателя. Здесь болельщики смогут смотреть игры на большом экране и поддержать сборную Грузии. Также можно поучаствовать в розыгрышах и спортивных конкурсах.

Чемпионат стартует 1 сентября сразу в четырех европейских городах – в Кельне, Праге, Милане и Тбилиси.

Игры группы А Евробаскета-2022, в которых принимают участие сборные Испании, Турции, Бельгии, Болгарии, Черногории и Грузии, будут проходить на новой площадке «Тбилиси Арена», пишет агентство «Новости-Грузия».

В рамках турнира Грузия 1 сентября сыграет с Бельгией, 3 сентября – с Испанией, 4 сентября – с Турцией, 6 сентября – с Болгарией, 7 сентября – с Черногорией.

На «Евробаскете» команды разделены на четыре группы:

Группа A: Грузия, Турция, Черногория, Испания, Бельгия, Болгария;

Группа B: Германия, Литва, Франция, Словения, Венгрия, Босния;

Группа C: Италия, Эстония, Греция, Хорватия, Украина, Великобритания;

Группа D: Чехия, Польша, Сербия, Финляндия, Израиль, Нидерланды.

С 9 сентября соревнования продолжатся в рамках плей-офф, разыгрывать который команды отправятся в Берлин.

Финальный этап начнется со стадии 1/8, в которую пройдут четыре лучшие команды из каждой группы.