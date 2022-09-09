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В Абхазии погиб рабочий из Средней Азии
В Гудауте погиб гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
«По предварительной версии, мужчина пытался подключиться к проводам высоковольтной электролинии, вследствие чего получил удар током и повис на рекламном щите», – говорится в сообщении ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спустили тело при помощи автовышки. Тело погибшего доставили в гудаутскую больницу.
Другие новости дня
Российский футболист Мелкадзе думает о получении грузинского гражданства
Нападающий российского клуба «Сочи» Георгий Мелкадзе задумывается о том, чтобы сменить российское гражданство на грузинское и выступать за сборную Грузии.
25-летний футболист до сих пор ни разу не сыграл за основную сборную России, однако заявил, что хочет на пике своей формы поиграть на международном уровне.
«Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет, [находится] в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую. Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождём этот сезон. Буду ждать, пока на меня обратит внимание Карпин? (Смеётся). Можно и так сказать. Возможно, не только этот сезон. Пока точно не знаю, посмотрим», – приводит слова Мелкадзе издание «РБ Спорт».
Информацию прокомментировал главный тренер сборной России Валерий Карпин.«Шанс выступать за сборную России есть у всех. Если он поменяет спортивное гражданство, то будет играть за Грузию. Будет ли это потерей? Без комментариев», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом издания «Чемпионат».
Ранее стало известно, что 13-летняя фигуристка из России Инга Гургенидзе будет выступать за Грузию. В 2021 году в сборную Грузии перешла фигуристка Анастасия Губанова, которая успешно выступила на зимней Олимпиаде-2022.
В Цхинвали 20 сентября пройдёт военный парад
В Южной Осетии готовятся отметить День Республики. Как сообщили в Министерстве обороны самопровозглашенной республики, 20 сентября в центре Цхинвали пройдет военный парад.
Репетиция парада проходит на плацу военного городка Минобороны под командованием врио начальника Генштаба Александра Михайлова.
«Личный состав, привлекаемый к тренировкам, отрабатывает элементы строевой подготовки, слаженность действий парадных расчетов. В ближайшие дни к тренировкам будут привлечены парадные расчеты других силовых ведомств», – говорится в сообщении.
Военный парад будет принимать министр обороны Марат Павлов, назначенный на эту должность в конце августа.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области провозгласил Юго-Осетинскую Советскую Демократическую Республику в составе СССР. Была принята Декларация о национальном суверенитете.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Фридман предложил $1 млрд своих средств на реконструкцию Украины
Российский бизнесмен Михаил Фридман предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому "Альфа-Банку" на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как пишет Wall Street Journal , было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.
Михаил Фридман - один из совладельцев украинского "Альфа-Банка", который организационно никак не связан с российским "Альфа-Банком". В банке подтвердили, что такое предложение было сделано и отправлено для получения одобрения в украинский Центробанк. В банке подчеркнули, что считают это предложение важным, поскольку средства пойдут на послевоенное восстановление страны. Сам Фридман заявил WSJ, что не выдвигал никаких условий, в том числе связанных со снятием санкций. В МИД Великобритании заявили, что Лондон не поддерживает никакие действия, направленные на уклонение от санкций.
Помимо Британии, где живёт Фридман, санкции против него ввёл также Евросоюз - но не Соединённые Штаты.
Санкции были введены в связи с российским вторжением в Украину. Британские власти считают, что Фридман, как и его бизнес-партнёр Петр Авен, как крупный бизнесмен, имеет влияние на президента Владимира Путина. Фридман это отрицает. В марте, вскоре после введения санкций, он говорил, что попал в "странное положение", испытывая трудности с оплатой даже незначительных расходов, в частности услуг уборщицы. Бизнесмен признался, что решение таких вопросов стало для него неожиданным.
Forbes сейчас оценивает состояние Фридмана примерно в 11,8 млрд долларов.
- В Грузии «Альфа-Групп» владела контрольным пакетом акций производителя минеральной воды «Боржоми» – IDS Borjomi International. Из-за введенных санкций компания была вынуждена передать часть акций правительству Грузии.
В Москве открыли «поющий» памятник Иосифу Кобзону
В Москве открыли памятник певцу Иосифу Кобзону. Трехметровая бронзовая скульптура установлена в Оружейном переулке в центре российской столицы. Это первый в Москве музыкальный памятник. В постамент вмонтировано 14 плит в форме виниловых пластинок с QR-кодами. Наведя смартфон на QR-код, можно прослушать одну из песен в исполнении Кобзона.
Памятник установлен накануне 85-летия певца. На открытии присутствовали спецпредставитель президента России по культуре Михаил Швыдкой, глава департамента культуры Москвы Михаил Кибовский, а также вдова, дочь и сестра Кобзона.
- Народный артист СССР, эстрадный певец, общественный деятель и музыкальный педагог Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Еще при жизни Кобзона памятник ему был открыт в Донецке (Украина) - певец родился в городе Часов Яр Донецкой области. Кобзон являлся народным артистом Украины; в 2015 году получил звание героя так называемой "Донецкой народной республики".
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В Бирмингеме задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в 1996 году
В аэропорту Бирмингема в Англии задержали подозреваемого по делу о взрыве бомбы в центре Манчестера в 1996 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Управление по борьбе с терроризмом северо-западной части Великобритании.
Подозреваемый находится под стражей. Контртеррористическое управление также заявило, что в течение нескольких лет вело повторное расследование взрыва, чтобы привлечь к ответственности виновных в нападении.
В июня 1996 года, накануне футбольного матча Россия-Германия, в грузовике на одной из центральных улиц Манчестера была взорвана бомба весом 1,5 тысячи килограммов. Это была самая мощная бомба, взорванная в Великобритании со времён Второй мировой войны.
В результате взрыва никто не погиб, но более 250 человек получили ранения. Ущерб инфраструктуре города, по оценкам страховых компаний, составил 700 миллионов фунтов стерлингов.
Взрыв организовала Временная ирландская республиканская армия – национально-освободительная организация, которая добивается полной независимости Северной Ирландии от Великобритании. Однако обвинение так и не было никому предъявлено. Летом 2021 года, спустя 25 лет после нападения, полиция заявила о "новых, хотя и ограниченных, возможностях для расследования" после очередного обзора улик.
Первые лица Грузии посетили закрытие учений «Достойный партнер»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступили на заключительном мероприятии многонациональных учений «Достойный партнер-2022», в которых принимали участие более 2400 военнослужащих из 21 страны.
В церемонии, которая прошла на базе Вазиани близ Тбилиси, также приняли участие командующий Силами обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили, посол США в Грузии Келли Дегнан и заместитель командующего V корпусом армии США, генерал-майор Джеффри Броудвотер.
После исполнения государственного гимна Грузии гости мероприятия минутой молчания почтили память бойцов, погибших за территориальную целостность Грузии. На закрытии состоялось награждение личного состава – иностранным и грузинским военнослужащим вручили ведомственные медали Минобороны – «Достойный партнер», «Генерал Мазниашвили» и «Генерал Квинитадзе».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что эти учения – «еще один последовательный шаг в направлении углубления нашего международного сотрудничества, профессионализма нашей гордой армии и оперативной совместимости с НАТО».
По словам президента Саломе Зурабишвили, «в будущем Грузия обеспечит достойное и надежное партнерство в сфере укрепления мира в регионе, на Черном море и во всем мире».
«Мир и свобода существуют только тогда, когда у вас есть достойные партнеры», — заявила она.
Открытие учений «Достойный партнер-2022» состоялось 29 августа. На мероприятии присутствовала лишь заместитель министра обороны Грузии.
Еврокомиссар: выдача туристических виз для россиян будет строго ограничена
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил решение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Оно начнёт действовать с 12 сентября.
Непосредственным следствием этого решения, которое ранее одобрили министры иностранных дел стран ЕС, станет увеличение стоимости шенгенских виз для россиян до 80 евро, а также расширение списка документов, требуемых для получение виз, и увеличение срока их выдачи.
Однако член Еврокомиссии Илва Йоханссон в интервью финскому изданию Yle в пятницу заявила, что ЕС со следующей недели также введёт строгие ограничения на выдачу гражданам России туристических виз.
"Больше нет оснований доверять россиянам. Туристические поездки в ЕС - не право, а привилегия, и мы больше не хотим давать им эту привилегию" - приводит издание слова Йоханссон, которая в пятницу посетила погранпереход между Финляндией и Россией. По её словам, страны ЕС продолжат выдавать визы по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.
Официально решение об ужесточении визового режима, которое вступит в силу 12 сентября, не предусматривает полного запрета на выдачу туристических виз, о полном запрете не говорилось и по итогам совещания в Праге. В сообщении Совета ЕС говорится, что Еврокомиссия в скором времени представит предложения, которые должны упростить выдачу виз для журналистов, представителей гражданского общества и диссидентов.
На таком запрете, однако, настаивал ряд стран ЕС, прежде всего граничащих с Россией. Эстония, Латвия, Литва и Польша ранее объявили, что с 19 сентября запретят въезд на свою территорию россиянам с шенгенскими визами, даже выданными другими странами. Исключения всё те же - гуманитарные причины и посещение родственников. Финляндия не присоединилась к этому решению, отметив, что существуют сомнения в праве отдельных стран массово не допускать на свою территорию людей с действующими шенгенскими визами.
Из слов еврокомиссара, которые цитирует Yle, не следует, что россиян с действующими туристическими визами перестанут пускать в ЕС, её слова относятся к выдаче новых виз.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что с точки зрения того, насколько сложно россиянам теперь получить разрешение на въезд в Данию, Копенгаген поставил их в один ряд с гражданами таких стран, как Эритрея, Сомали и Сирия.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз на фоне войны в Украине намерен существенно ограничить въезд для россиян, но отмечал, что он против полного запрета.
В Калмыкии избили журналиста «Кавказского узла»
В столице Калмыкии Элисте неизвестные избили корреспондента издания "Кавказский узел" Бадму Бюрчиева. Об этом изданию рассказал он сам.
На Бюрчиева напали вечером 8 сентября, когда он возвращался домой. По словам журналиста, его окружили и стали бить по голове со всех сторон – когда он упал, по голове нанесли ещё несколько ударов. "У меня в руках были две пятилитровые бутылки воды, на спине рюкзак. Среагировать не успел", – говорит Бюрчиев. В конце один из нападавших матом спросил: "Будешь ещё *******(писать, говорить?)", вспоминает Бюрчиев.
Нападавшие убежали, ничего у него не забрав, свидетельница вызвала полицию. По его словам, полиция приехала быстро. Бюрчиев рассказал полицейским, что неизвестных было пятеро (свидетельница говорит о четверых), одеты "во всё тёмное", на головах – капюшоны, кепки, лиц он не разглядел.
Бюрчиев связывает нападение со своей "оппозиционной либо журналистской" деятельностью. Его друзья предполагают, что избиение связано с публикацией в телеграм-канале Бюрчиева, в которой он подшутил над главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Съёмки сериала «Корона» приостановили из-за смерти королевы
Съёмки сериала "Корона", который выходит на Netflix и повествует о правлении британской королевы Елизаветы II и жизни королевской семьи, будут на время приостановлены в связи со смертью королевы. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на письменное заявление сценариста и продюсера "Короны" Питера Моргана.
Он назвал сериал "любовным письмом" к ныне покойной королеве и сообщил, что сьёмкти прекратятся "из уважения" к ней. Когда они возобновятся, в письме не говорится.
Премьера сериала "Корона" состоялась в 2016 году. Сериал во многом основан на исторических фактах, однако является художественным. В первых четырёх сезонах рассказывалось о правлении Елизаветы II с её восхождения на трон до начала 1990-х годов. Пятый сезон должен был выйти в эфир в ноябре нынешнего года. Один из сюжетов, который должен быть в нём отражён - визит королевы в Россию в октябре 1994 года, её первое и единственное посещение страны. Ранее были распространены кадры со съёмочной площадки, на которых играющая королеву Имельда Стонтон приветствует почётный караул в московском аэропорту Внуково. Для съёмок улиц Москвы был избран район "маленькая Германия" в Брэдфорде. Съёмки велись вскоре после начала российского вооружённого вторжения в Украину.
Сейчас идут съёмки шестого сезона "Короны".
В ходе визита в Россию Елизавета II встретилась с президентом России Борисом Ельциным. Она встречалась и с Владимиром Путиным, когда тот посещал Лондон вскоре после своего избрания президентом.
Королева Великобритании умерла 8 сентября. Новым королём под именем Карл III стал её сын Чарльз. В Британии объявлен траур. Государственный траур завершится в день похорон, а королевский, который соблюдают монархические учреждения и члены королевской семьи, продлится ещё 7 дней после них. Дата похорон пока не объявлена. Ожидается, что король сегодня вечером выступит с обращением к нации после возвращения в Лондон из Шотландии, где умерла королева.
Аслан Бжания встретился с добровольцами из Карачаево-Черкесии
В рамках визита в Карачаево-Черкесскую Республику президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания встретился с добровольцами – участниками грузино-абхазской войны, в также с семьями погибших.
По словам Бжания, он давно планировал этот визит, но планы пришлось изменить из-за пандемии коронавируса. Сейчас визит приурочен ко Дню Победы и Независимости, который отмечается в Абхазии 30 сентября.
«Народ Абхазии помнит и высоко ценит самоотверженный подвиг братских республик Северного Кавказа. Вклад добровольческого движения в Победу невозможно переоценить», – сказал Бжания.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, на встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития абхазского и абазинского языков, культурного и экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере туризма, создание совместного информационного портала и ряд других тем.
На встрече с семьями добровольцев речь шла о получении абхазского гражданства и организации отдыха в Абхазии.
Президенты самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии – прибыли на Северный Кавказ в рамках празднования 100-летнего юбилея государственности Карачаево-Черкесии.
Сегодня Аслан Бжания прибыл в Кабардино-Балкарию, где примет участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию образования республики.
11 сентября абхазский лидер примет участие в торжественной церемонии вступления в должность главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова.
В МИД РФ напомнили, что в Грузии для россиян действует безвизовый режим
Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины – после того, как украинские власти ввели визовый режим для россиян. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
При этом он рассказал, что в дипломатической практике встречают примеры ассиметричной реакции в этом вопросе, передает РИА Новости.
«Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент (Путин – ред.) говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит», – сказал он.
В МИД РФ говорят, что не хотят «осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию».
«Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве», – добавил Андрей Руденко.
Отметим, что в Грузии оппозиционные партии и неправительственные организации предложили ввести визовый режим для прибывающих в страну граждан России, считая чрезмерный и неконтролируемый приток граждан этой страны в Грузию угрозой национальной безопасности.
Азербайджан вернул Армении пятерых военнопленных
Азербайджанская сторона накануне вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Об этом сообщила Служба национальной безопасности (СНБ) Армении.
Ведомство опубликовало имена возвращенных военнопленных:
- Аграманян Мартин Мушегович (28.05.1996 г., г. Гюмри),
- Геворкян Ашот Артакович (30.06.1998 г., г. Гюмри),
- Григорян Феликс Арташесович (23.12.1996 г., г. Гюмри),
- Манукян Вараздат Анушаванович (07.07.1990 г., г. Гюмри),
- Овсепян Эдик Тигранович (08.02.1999 г., г. Ванадзор).
«Мы приветствуем эту акцию как шаг, способствующий нормализации отношений», – говорится в заявлении СНБ.
Ранее азербайджанские СМИ написали, что Верховный суд страны «смягчил приговоры четырем гражданам Армении и освободил их».
Официальный Вашингтон приветствует возвращение пяти армянских пленных в Армению, называя это «позитивным событием для мирного процесса Армении и Азербайджана».
«Мы надеемся, что все оставшиеся задержанные скоро вернутся домой и что Азербайджан и Армения продолжат предпринимать шаги по укреплению доверия и разрешению существующих разногласий», — написал в твиттере официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар также приветствовал освобождение пяти армянских пленных.
«Новость об освобождении Азербайджаном пятерых армянских задержанных сегодня, после встречи лидеров, состоявшейся в Брюсселе 31 августа, приветствуется. Важный гуманитарный жест, а также примечательно, что передача прошла без посредников», — написал Клаар в соцсети.
Возвращение Азербайджаном армянских пленных на своей странице в Twitter приветствовал и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
На сегодняшний день из Азербайджана репатриировано 155 пленных, пишет Радио Азатутюн.
В Азербайджане все еще остаются 33 подтвержденных армянских пленных. Большинство их них осуждены в этой страны по разным обвинениям – от незаконного пересечения границы до терроризма.
По неподтвержденной информации армянской стороны, в Азербайджане содержится около 60 пленных армян. Баку неоднократно заявлял, что вернул всех пленных, называя содержащихся в азербайджанских тюрьмах армянских граждан «террористами».
Северная Корея провозгласила себя ядерным государством
Верховное народное собрание Северной Кореи приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР ЦТАК. "Если система командования и контроля национальных ядерных сил находится под угрозой нападения враждебных сил, ядерный удар автоматически наносится немедленно", - цитирует документ Франс Пресс.
При этом в законе отмечается, что применение ядерного оружия — крайняя мера.
Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на сессии северокорейского парламента, заявил, что ядерный статус страны теперь "необратим" и дискуссии о денуклеаризации страны более не имеют смысла. Северная Корея никогда не откажется от ядерного оружия, это – законное право КНДР на самооборону и возможность противостоять давлению США, которые, по словам северокорейского лидера, пытаются подорвать "обороноспособность страны и в итоге свергнуть её правительство", сообщает Reuters.
В 2021 году КНДР потратила на ядерную программу более 640 миллионов долларов. С начала года Северная Корея провела уже 17 пусков ракет, последний состоялся в мае.
В августе Южная Корея предложила КНДР план по денуклеаризации последней. Он предполагал предоставление Пхеньяну экономической и технологической помощи в ответ на отказ от ядерного оружия на полуострове. Однако КНДР отвергла этот план, назвав его "вздором".
ООН и МАГАТЭ также призывали Пхеньян отказаться от испытаний ядерного оружия.
В 2018 году Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча Ким Чен Ына с тогдашним президентом США Дональдом Трампом результатов не дали, и КНДР возобновила свои ядерные испытания.
Карла III официально объявят королём Великобритании 10 сентября
73-летнего Карла III официально объявят королём Великобритании в субботу, 10 сентября, передаёт газета Independent. Ранее сообщалось, что церемония возведения на престол состоится 9 сентября.
Карл автоматически стал королем после смерти королевы 8 сентября, как бывший наследник престола. Однако, как пишет издание, по традиции должна быть проведена формальная церемония, которую проведет Совет по престолонаследию. Он обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение 24 часов после смерти монарха.
В этот раз это будет сделано позже, так как не было достаточно времени для подготовки, пишет газета. При этом Совет должен состояться до первого после смерти королевы заседания парламента, который, в свою очередь, должен собраться как можно скорее.
Традиционно в Совете по престолонаследию участвует весь Тайный совет, состоящий из советников монарха, их насчитывается более 700 человек. Однако, как пишет Independent, в этот раз в церемонии пригласили участвовать лишь 200 членов совета.
После траура по королеве в Великобритании начнётся организация официальной церемонии коронации Карла. Подготовка может занять больше года. Елизавета II была коронована через полтора года после смерти отца и своего возведения на престол.
- Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она вступила на престол в 1952 году и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
- Её старший сын Чарльз, ставший королем, отметил, что смерть Елизаветы II стала "моментом величайшей печали" для него и всех членов семьи. "Я знаю, что её потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, странами Содружества и бесчисленным множеством людей по всему миру", – говорится в его обращении.
В Грузии прокомментировали сообщение о поставках иранского вооружения в Россию
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии назвало «неуточненной и ложной информацией» утверждения ряда СМИ о «незаконном использовании» воздушного пространства страны авиакомпанией, которая находится под санкциями.
В министерстве признают, что иранская авиакомпания «Иран Эйр Карго» 4 сентября действительно совершала рейс из Еревана в Москву и провела в воздушном пространстве Грузии в общей сложности 10 минут. При этом в ведомстве подчеркивают, что «Иран Эйр Карго» не находится под санкциями и регулярно летает в Тбилиси и другие европейские города, передает агентство «Новости-Грузия».
«Вместо того, чтобы распространять дезинформацию и наносить ущерб репутации Управления гражданской авиации Грузии, средства массовой информации, характеризующиеся распространением тенденциозных, неконкретизированных и намеренно ложных сообщений, могли бы проверить эти сообщения и убедиться в том, что иранская авиакомпания часто совершает регулярные рейсы в Европу.
Тот факт, что Грузия и Армения являются странами-членами Евроконтроля – Европейской организации безопасности аэронавигации, также свидетельствует о ложности отчетов. Евроконтроль дал разрешение на использование воздушного пространства Грузии для этого конкретного рейса, а также для других рейсов. В результате указанный полет был осуществлен в полном соответствии с законодательством Грузии и международным законодательством», — говорится в сообщении ведомства.
Телекомпания «Мтавари» распространила информацию, согласно которой Иран поставляет в Россию военную технику, используя воздушное пространство Грузии. Источник информации — грузинский политолог Зураб Батиашвили, который, в свою очередь, ссылается на аккаунт Terror Alarm в твиттере.
- Сегодня же стало известно, что министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании «Сафиран», которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России. По данным США, фирма Safiran Airport Services из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолётами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию. В министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний Воздушно-космические силы России собираются использовать иранские беспилотники в войне против Украины. Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников.
Зеленский: Украина с 1 сентября освободила десятки населённых пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинскими военными города Балаклея в Харьковской области.
«Все на своих местах. Флаг Украины в свободном украинском городе под свободным украинским небом», – написал он в телеграм-канале 8 сентября.
Президент Украины также обнародовал видео военных, сообщающих об освобождении города.
«Господин президент, господин главнокомандующий, город Балаклея Харьковской области взят под контроль. Приказ выполнен. Российские оккупационные войска отошли. Спецподразделение Главного управления разведки «Кракен». Сегодня 8 сентября, 16:00», – говорит украинский военный.
На видео видно, что украинские военные стоят на крыше на российском флаге, а сзади развевается украинский флаг. Ранее информация об освобождении Балаклеи появилась в сети.
«В рамках продолжающихся оборонительных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужбовцам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни», – сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
8 сентября заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что ВСУ на Харьковском направлении «вклинились» в оборону российских войск на 50 километров и освободили более 20 населенных пунктов.
Глава ЦРУ: российское вторжение в Украину выглядит «провалом»
На седьмом месяце войны российское вторжение в Украину выглядит провальным, завил в четверг глава Центрального разведывательного управления Уильям Бернс.
Приведя в пример успешное контрнаступление украинских войск в районе Харькова и под Херсоном, глава ЦРУ назвал крупнейшим просчетом Владимира Путина недооценку мужества украинцев и их военного потенциала. Хотя финальная глава войны ещё не написана, "очень трудно оценить ход кампании для Путина иначе, как провал", считает Уильям Бернс.
По словам Бернса, одна из проблем заключается в том, что Путин окружен советниками, не готовыми предлагать альтернативную точку зрения. Российский лидер также ожидал, что решимость европейцев поддерживать Украину быстро иссякнет в то время, как внимание американцев будет отвлечено другими проблемами в условиях затяжного военного конфликта. В данный момент, полагает Бернс, Путин рассчитывает на то, что у него больше запаса прочности, чем у украинцев, европейцев и американцев, совершая ту же ошибку, которая была совершена перед началом вторжения. Этот новый просчет, по мнению директора ЦРУ, будет иметь далеко идущие последствия, поскольку "не только показывает слабость российской армии, но и гарантирует долговременный ущерб для российской экономики и поколений россиян".
Одновременно министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Киев получит гаубицы, управляемые ракеты, снаряды, бронебойное вооружение и автомобили. Объем военной помощи составит 675 миллионов долларов.
США ввели санкции против иранской фирмы за поставки беспилотников РФ
Министерство финансов США ввело санкции в отношении иранской компании "Сафиран", которая, по утверждению американских властей, связана с поставками беспилотников России.
По данным США, фирма Safiran Airport Services из Тегерана координировала перевозку российскими военными самолётами иранских беспилотников, дополнительного оборудования и сопровождающих лиц из Ирана в Россию.
В министерстве финансов утверждают, что после сборки и испытаний Воздушно-космические силы России собираются использовать иранские беспилотники в войне против Украины.
Одновременно США ввели санкции против трех иранских фирм-производителей беспилотников.
Санкции включают заморозку всех активов на территории США и запрет американским гражданам на любые сделки с попавшими под санкции фирмами.
"Не-иранские и не-российские юридические лица тоже должны быть очень осторожны и не поддерживать разработку, или передачу, или продажу иранских беспилотников или иной военной техники России для использования против Украины",— предупредил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.
В конце августа издание The Washington Post сообщило, что в Россию поступили первые иранские боевые беспилотные летательные аппараты для использования в ходе войны в Украине. Ранее Белый дом утверждал, что ему известно о планах России приобрести "сотни" боевых беспилотников в Иране, Москва это отрицает.
На днях американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшемся в распоряжении редакции The New York Times.
Латвия обязала православную церковь отделиться от РПЦ
Сейм Латвии в экстренном порядке принял закон, требующий независимости Латвийской православной церкви от Русской православной церкви (РПЦ). Он был внесен президентом страны Эгилсом Левитсом.
"В независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь", - цитирует латвийского пезидента сайт Delfi.
Власти Латвии ранее обвинили Московский патриархат за поддержку действий России на территории Украины. На днях Левитс заявил, что Рига хочет исключить любое влияние московского патриархата на латвийскую церковь.
Принятые поправки устанавливают полностью самостоятельный и независимый статус Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями. Юридические изменения не касаются канонических вопросов.
Латвийская православная церковь должна привести свой устав в соответствие с новыми требованиями закона к 31 октября.
РПЦ осудила принятие закона в Латвии. В Московском патриархате сказали, что в законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о правах самоуправления и самоопределения. Это не был статус автокефалии, утверждают в РПЦ.
Латвийская православная церковь получила статус самоуправляемой в составе РПЦ в 1992 году. В мировой православной традиции предполагается, что для признания автокефалии разрешение на независимость поместной церкви должна дать её материнская церковь, то есть в данном случае РПЦ.
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Мировые лидеры отдают дань уважения королеве Елизавете II
Мировые лидеры выразили свои соболезнования по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Президент США Джо Байден очень тепло отозвался о первой встрече с королевой в 1982 году и недавней встрече в 2021-м.
«Она очаровала нас своим остроумием, тронула нас своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединенными Штатами в наши самые мрачные дни после 11 сентября», - отметил Байден.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала британскую королеву настоящим столпом лидерства. «Ее будут рассматривать как пример для подражания грядущие поколения молодых женщин, которые решат посвятить свою жизнь госслужбе, во всем мире», - отметила Пелоси.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II добросердечным монархом и другом Франции. По словам Макрона, королева олицетворяла преемственность и единство британцев на протяжении более 70 лет.
Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил роль Елизаветы II в восстановлении отношений между Германией и Великобританией после Второй мировой войны. По словам Шольца, королевы будет не хватать – не в последнюю очередь из-за ее замечательного юмора.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что служение Елизаветы II канадцам навсегда останется частью истории страны.
Свои соболезнования по поводу кончины королевы выразила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала Елизавета II одной из самых уважаемых личностей в мире.
Евросоюз воздает должное уникальному вкладу королевы Великобритании Елизаветы II в построение мира и примирения. Об этом заявил глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в королевской резиденции Белморал в Шотландии. Елизавета II Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии. В начале июня британцы отметили «платиновый юбилей» – 70-летия правления королевы Елизаветы.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз. Он взял себе имя Карл III.
В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур, который продлится до похорон монарха.
Первые лица Грузии выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II, назвав ее «образцом решимости и преданности ценностям демократии».
«Ее Величество Королева Елизавета II прожила жизнь, посвятив ее своему народу, своей нации и Содружеству. Она была образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства, что принесло ей уникальное место в истории. Мои мысли и молитвы с королевской семьей», - пишет Зурабишвили в Twitter.
Соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Мы выражаем искренние соболезнования королевской семье и народу Великобритании. Ее Величество королева Елизавета II была лидером, который возглавлял нацию на протяжении десятилетий, ее уважали, ей восхищались и ее будут хорошо помнить грядущие поколения», - пишет Гарибашвили в Twitter.
Елизавета II умерла в четверг днем в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Над Букингемским дворцом приспущен флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный национальный траур.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
В Тбилиси ранен полицейский - обвиняемый задержан на грузино-армянской границе
Жителя Тбилиси, ранившего полицейского, задержали у ТПП «Садахло» на грузино-армянской границе, когда он пытался покинуть страну. Информацию об этом сегодня, 8 сентября, распространяет пресс-служба МВД Грузии.
По данным следствия, 42-летний мужчина выстрелил в полицейского и скрылся с места преступления. В это время сотрудник МВД находился вместе с друзьями на улице Табидзе в центре Тбилиси и был не при исполнении. Раненый был госпитализирован. Врачи оказывают ему соответствующую медицинскую помощь, жизни пациента опасность не угрожает.
В МВД не уточняют, что послужило мотивом преступления.
Расследование продолжается по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и незаконного приобретения-хранения огнестрельного оружия. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
Sony Music Group окончательно покидает российский рынок
Американская звукозаписывающая компания Sony Music Group объявила об окончательном уходе из России, об этом сообщает журнал Billboard.
Компания в своем заявлении отметила, что не может сохранять присутствие на российском рынке из-за продолжающегося разрушительного гуманитарное воздействие на Украину и усиливающихся санкций против Москвы.
Sony Music Group передаст российское подразделение вместе с сотрудниками местному руководству. Компания будет заниматься только местными артистами, прав на каталог Sony Music Group у нее нее будет.
После нападения России на Украину многие страны ввели против Москвы санкции. Международные компании приостановили или закрыли свои операции – в том числе из-за опасения вторичных санкций. По последним данным, с конца февраля российский рынок покинули более 1200 компаний из разных сфер бизнеса.
В Великобритании умерла королева Елизавета II
В Великобритании умерла королева Елизавета II. Об этом сообщил Букингемский дворец.
Новым королем стал старший сын королевы Чарльз.
Королева взошла на престол в 1952 году, в 2015 году она стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
В начале июня в королевстве прошли торжества по случаю «платинового юбилея» – 70-летия правления Елизаветы II. Публике показали ролик, в котором королева пьет чай с медвежонком Паддингтоном. В ролике они оба признались, что оба носят с собой бутерброд с мармеладом. Заканчивается видео словами медвежонка «Счастливого вам юбилея. И спасибо вам за все».
За годы правления Елизаветы II сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость. Ряд стран Содружества стали республиками. Последняя из них – Барбадос – в прошлом году.
Королева встречалась со множеством исторических деятелей, от Джона Кеннеди и Юрия Гагарина до Дональда Трампа и Владимира Путина. Елизавета II – героиня множества фильмов и сериалов, в том числе художественных, и один из символов современной британской жизни и культуры.
- 8 сентября Букингемский дворец распространил сообщение о том, что 96-летняя королева находится под наблюдением врачей, обеспокоенных состоянием ее здоровья.
- После сообщения об ухудшении состояния ее здоровья, ведущие британские и мировые политики в социальных сетях желали ей скорейшего выздоровления.
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