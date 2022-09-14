Глава Еврокомиссии: Украина, Молдова и Грузия – «будущее Евросоюза»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «настало время инвестировать» в демократию и назвала Западные Балканы, Украину, Молдову и Грузию «будущим Евросоюза».

Во время выступления в Европарламенте она отметила, что настал «переломный момент для мировой политики», когда необходимо «переосмыслить внешнюю политику ЕС».

По ее словам, лучший способ мобилизовать коллективные силы с партнерами-единомышленниками, разделяющими общие ценности, это углубление связей и демократии на европейском континенте.

«Это должно начаться с тех, кто не является членом ЕС. Мы должны быть рядом с ними каждый день, на каждом этапе пути. Я также хочу, чтобы люди на Западных Балканах, в Украине, Молдове и Грузии знали, вы являетесь частью нашей семьи, вы – будущее нашего Союза, без вас наш Союз не будет полноценным. Таким должен быть посыл», – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также считает, что западные политики должны были прислушаться к тем, кто «знает Путина» и назвала оппозиционных российских журналистов, а также «друзей» в Украине, Молдове и Грузии.

«Один из уроков войны в Украине заключается в том, что мы должны были слушать тех, кто знает Путина. Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и поплатившихся за это, наших друзей в Украине, Молдове и Грузии, а также белорусскую оппозицию. Нам нужно было прислушаться к голосам внутри нашего Союза в Польше, странах Балтии, Центральной и Восточной Европе. Нам годами твердят, что Путин не остановится.

Наши друзья в странах Балтии много работали, чтобы покончить с зависимостью от России. Они вложили значительные средства в возобновляемые источники энергии, терминал сжиженного природного газа. Они потратили много денег, но зависимость от российских энергоресурсов обходится дороже», – сказала Урсула фон дер Ляйен.