Россиянам на «Верхнем Ларсе» уже вручают повестки

Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

О планах развернуть на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата сегодня утром сообщили в МВД по Северной Осетии.

«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», – сказал собеседник агентства.

В Минобороны РФ сегодня же заявили, что не обращались к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения находящихся там российских граждан.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – заявили в ведомстве.