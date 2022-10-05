Тройное убийство на сухумской набережной: подсудимые продолжают голодовку

Накануне Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия продолжил рассматривать дело о так называемом тройном убийстве на сухумской набережной.

Как пишет телеграм-канал АМРА- life, еще на прошлом заседании суда стало известно, что подсудимые объявили голодовку, которая продолжается уже девятый день.

В суд поступили заявления от подсудимых, в которых они, ссылаясь на плохое самочувствие, отказываются принимать участие в судебном процессе и просят не рассматривать дело в их отсутствие. Накануне в зале присутствовал лишь один подсудимый – Аслан Блабба.

Также в суд поступило письмо от подсудимого Эрика Чкадуа, в котором он информирует судебную коллегию о том, что за отведенные семь дней ему не удалось найти себе адвоката. На прошлом судебном заседании Чкадуа отказался от своих адвокатов.

Согласно абхазскому законодательству, в случае, когда подсудимый не обеспечен защитником, суд не вправе продолжать рассмотрение уголовного дела по существу.

Следующее заседание суда должно пройти во вторник, 11 октября.