Ремонт сухумского аэропорта: власти рассказали о разногласиях с инвестором

У властей самопровозглашенной республики Абхазия возникли разногласия с инвестором из России, который планирует осуществить ремонт и реконструкцию сухумского аэропорта. Об этом стало известно по итогам совещания, которое провел абхазский президент Аслан Бжания. Во встрече приняла участие вернувшаяся из Москвы глава Минэкономики Кристина Озган.

«По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства. Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия», – говорится в сообщении.

На совещании также обсудили тему перетока электроэнергии из России, который должен начаться на фоне спада уровня воды в «Ингури ГЭС» и ремонтных работ на линии «Ачгуара».

«По информации Озган, предварительная договоренность о перетоке получена и в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты выедут для производства работ в «Ачгуаре». О сроках проведения работ, по словам министра, информация будет после оценки объемов работ. Президент поручил ежедневно отчитываться о ходе работ и принимаемых решениях», – сказано в сообщении.