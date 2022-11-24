Премьер Великобритании: Соединенное Королевство поддерживает Грузию

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после назначения на должность ответил на поздравительное письмо премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как пишет издание Civil.ge, Сунак подчеркнул, что «Соединенное Королевство поддерживает Грузию в условиях продолжающейся агрессии со стороны России».

«Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в признанных на международном уровне границах», – говорится в письме премьер-министра Великобритании.

По словам Риши Сунака, они продолжают призывать Россию отозвать признание независимости «грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии» и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в этих регионах.

«Я рад, что Великобритания проведет следующий стратегический диалог Уордропа в начале 2023 года, который охватывает весь спектр сотрудничества между нашими двумя странами и еще больше укрепит Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу 1 января 2021 года», — говорится в письме.

Риши Сунак также приветствует поддержку Грузией Украины и подчеркивает, что «эта незаконная война является горьким напоминанием об угрозе, которую Россия представляет для основных принципов международного права, включая территориальную целостность».

«Поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства, как и наша поддержка Грузии, непоколебима», – заявил премьер-министр Великобритании.