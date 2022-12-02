МИД Грузии осудил визит спикера Госдумы в Абхазию

Телеканал «Дождь» сообщил, что прекратил сотрудничество с телеведущим Алексеем Коростелевым. Накануне журналист в прямом эфире, призывая зрителей писать о нарушениях при мобилизации, сказал, что телеканал сможет помочь российским военнослужащим с оснащением на фронте.

«Мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас, но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным», – заявила в эфире телеканала глава информационной службы Екатерина Котрикадзе.

В четверг вечером во время выходящей в прямом эфире передачи «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Отправляйте нам сообщения на почту army@tvrain.tv или пишите нам в наш телеграм-бот. […] Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

Как пишет Би-би-си, после поднявшегося скандала в ночь на пятницу эта фраза была удалена из эфира, главный редактор телеканала Тихон Дзядко принес извинения. Он заявил, что реплика Коростелева «вводит в заблуждение зрителей» и «создает ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии РФ».

«В связи с этим важно отметить следующее: телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами», – написал он в своем телеграм-канале.

После вторжения России в Украину и введения уголовного наказания за распространение «военных фейков», под которыми российские власти понимают всю информацию о войне, которая расходится с официальными сводками Минобороны, редакция «Дождя» сначала приостановила работу, а затем покинула Россию. В России сайт телеканала заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Телеканал вещает из Риги, также студии работают в Амстердаме, Тбилиси и Париже.

Вещание телеканала уже несколько раз становилось причиной для недовольства латышских надзорных органов и чиновников.

В пятницу стало известно, что Латвийский Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) оштрафовал телеканал на 10 тысяч евро из-за показанной в эфире карты, где аннексированный Крым отмечен российским, и слов «наша армия» в отношении армии России.

В организации указали, что это уже второе нарушение со стороны телеканала. При наличии трех «серьезных нарушений» совет вправе отозвать лицензию на вещание в Латвии.

В августе известный латвийский режиссер Алвис Херманис призывал запретить журналистам «Дождя» работать в стране из-за интервью, которое у мэра Риги Мартиньша Стакиса взяла журналистка Екатерина Котрикадзе. Недовольство режиссера, в частности, вызвали вопросы о сносе советских памятников в Риге. Однако сам мэр заявлял, что «интервью было корректным».