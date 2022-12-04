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Хоштария призвала протестовать против фальшивого мира на площади Свободы
Лидер партии «Дроа» призвала собраться на площади Свободы в Тбилиси и повязать черные ленты на новогоднюю елку.
Таким образом Элене Хоштария призывает выразить скорбь в связи с гибелью под Бахмутом пяти грузинских добровольцев, а также протест относительно новогоднего слогана Тбилиси, который звучит, как «Город мира».
«Мы пойдем и таким образом выразим скорбь и протест относительно фальшивого мира. Для нашего реального мира погибли 33 грузинских солдата», - цитирует Хоштария SOVA.
Активисты планируют собраться в 19:00 4 ноября.
Другие новости дня
Саломе Зурабишвили посетит Польшу с рабочим визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили 5 декабря встретится с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщает пресс-служба администрации президента, по итогам личной встречи во Дворце президента Польши в Варшаве лидеры выступят с заявлением для СМИ.
6 декабря президент Грузии примет участие в мероприятии в городе Освенцим, посвященном 80-летию мученической кончине Григола Перадзе, где состоится презентация совместной марки «Св. священномученика Григола Перадзе», подготовленной к выпуску Почтами Грузии и Польши.
В ходе рабочего визита президент Грузии также встретится с представителями Колледжа Европы и проведет публичную лекцию студентам о проблемах, стоящих перед Грузией.
Грузинские бойцы попали в окружение под Бахмутом
Группа грузинских бойцов попала в окружение под Бахмутом, несколько человек ранены, в том числе командир, сообщил доброволец Ромео Парулава в интервью телеканалу «Мтавари».
«Мы их обязательно вытащим. В Бахмуте очень сложная ситуация… Командир ранен. Остальные парни вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Идет борьба, чтобы вывести оставшихся в живых, и вынести тела наших погибших», - сказал Парулава.
За последние три дня стало известно о гибели под Бахумутом шестерых грузин: Авто Руруа, Ромео Пичхая, Ромео Кварацхелия, Бадри Маркелия, Мераба Аладашвили, Джабы Хоперия.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что самая тяжелая ситуация на фронте сейчас - именно в Бахмуте.
«На Донбассе – Бахмут, Соледар – сейчас там по-прежнему горячее и больнее всего. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам там. Каждый там заслуживает самой высокой благодарности», - сказал Зеленский.
По информации агентства «Новости-Грузия», на стороне Украины сейчас воюют до 1500 грузинских бойцов – проживавших в Украине или же приехавших туда после начала войны в качестве добровольцев.
Первый грузин-доброволец погиб 18 марта, по данным на 4 декабря в боях на стороне ВСУ в Украине погибли 33 грузина. Среди них граждане Грузии, и уроженцы Грузии, имевшие украинское гражданство и последние годы проживавшие в Украине.
Разведка США прогнозирует снижение темпов боевых действий в Украине
В Украине в ближайшие месяцы продолжится снижение темпов боевых действий, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. При этом она отметила, что не видит признаков ослабления воли к сопротивлению со стороны украинских сил, несмотря на атаки на энергосистему страны и другую критически важную для зимы инфраструктуру.
Аврил Хейнс сделала заявление на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана в Калифорнии.
По мнению Хейнс, президент России Владимир Путин был удивлен тем фактом, что его армия в Украине не добилась большего. «Я думаю, он становится все более осведомлен о проблемах российских военных. Но нам все еще не ясно, имеет ли он на данном этапе полную картину того, насколько они сложны. Мы видим нехватку боеприпасов, морального духа, проблемы со снабжением, логистикой», - приводит слова Аврил Хейнс агентство Reuters.
Также, как сказала Хейнс, политические цели Путина в Украине, судя по всему, не изменились, но аналитики американской разведки считают, что он, возможно, захочет сократить свои краткосрочные военные цели там - «с мыслью, что он сможет вернуться к этому в более поздний период».
Глава американской разведки считает, что Москва довольно быстро расходует свои военные запасы, и это «довольно необычно». «Они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе», - добавила Хейнс.
Выступивший на том же форуме 3 декабря министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в «преднамеренной жестокости» в ходе войны в Украине, подчеркнув, что Москва целенаправленно наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
«С преднамеренной жестокостью Россия держит под прицелом мирных людей и гражданские объекты», - сказал Остин. По его словам, в результате российских атак гибнут дети, разрушены школы и больницы. Пентагон обеспокоен эскалацией конфликта в Украине в войну США с Россией, добавил Ллойд Остин, но сказал при этом, что «мы не будем втянуты в путинскую войну».
- Президент США Джо Байден заявил на днях, что настроен вести переговоры с президентом Путиным, если бы тот показал интерес закончить войну в Украине. По словам Байдена, он будет готов сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и другими союзниками по НАТО. Однако разговор с Путиным пока не стоит в его повестке.
- Россия отрицает обвинения в том, что ее армия совершает военные преступления на территории Украины. Также Москва не раз заявляла, что ее войска не наносят намеренных ударов по гражданским целям в Украине.
Макрон упомянул о «гарантиях безопасности» для России
Союзникам по НАТО необходимо подумать о том, какие гарантии безопасности они могут дать России, когда та согласится вернуться за стол переговоров с Украиной. Об этом в интервью телеканалу TF1 сказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, этот вопрос мог бы обсуждаться в контексте новой архитектуры безопасности в Европе после завершения войны.
«Эта тема будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к ней: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены НАТО, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», - заявил президент Франции. Макрон упомянул, что российский президент Владимир Путин неоднократно выражал опасения, что «НАТО приближается к его дверям». По словам президента Франции, будущую архитектуру безопасности он обсуждал в ходе недавнего визита в США с президентом Джо Байденом.
Макрон при этом подчеркнул, что в ближайшее время задача Франции и ее союзников - помочь выстоять Украине, в том числе «защитить украинские электростанции» и «подготовиться к тому дню, когда все вернутся к переговорам». По словам Макрона, Франция продолжит поставки оружия Киеву.
Президент Франции отметил, что украинцы сами должны принимать решения относительно границ своего государства. Он провел параллели между Украиной и Францией, которая добивалась возвращения захваченных нацистской Германией Эльзаса и Лотарингии.
Россия выдвинула требования так называемых гарантий безопасности за несколько месяцев до февральского вторжения в Украину. Москва требовала в частности отказа от принятия Украины и Грузии в НАТО и размещения в этих странах иностранных военных, а также возвращения военной инфраструктуры НАТО в Европе в состояние на 1997 год. Страны НАТО назвали эти требования неприемлемыми, заявив при этом о готовности обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений, размещения тех или иных систем в приграничных регионах и так далее. Отказ в требованиях стал для Москвы одним из поводов для вторжения в Украину. О том, как представлял бы себе «гарантии безопасности» Макрон, он не сказал.
CNN: У полиции Китая более 100 отделений за рубежом
Полиция Китая имеет более 100 отделений за рубежом, преимущественно в странах Европы и Африки. Они занимаются слежкой за китайскими гражданами, живущими в этих странах, и в некоторых случаях их преследованием и возвращением на родину. Об этом рассказывает CNN, ссылаясь на доклад правозащитной организации Safeguard Defenders, базирующейся в Мадриде.
В докладе утверждается, что сеть полицейских представительств, действующая на основе двусторонних договоров Китая с другими странами, функционирует как минимум в 53 государствах мира. В сентябре Safeguard Defenders заявляла о 54 таких представительствах; в новом докладе к ним прибавилось еще 48.
Как утверждают правозащитники, через свои зарубежные отделения полиция Китая оказывает давление на живущих за границей китайских граждан и вынуждает их вернуться на родину. По данным Safeguard Defenders, полицейские используют шантаж и угрозы оставшимся в Китае родственникам интересующих их лиц. Правозащитники сообщают о минимум трех случаях насильственного возвращения в Китай его граждан: из Франции, Сербии и Испании.
Официальный Пекин не отрицает наличия своих полицейских подразделений в разных странах мира, но утверждает, что они занимаются исключительно помощью проживающим за рубежом китайцам - например, в оформлении новых документов и продлении старых, таких как водительские права. Представитель китайского МИД Вань Вэнбин заявил, что это не полицейские отделения, а «сервисные центры», образованные в связи с пандемией Covid-19 для обслуживания граждан Китая, не имеющих возможности приехать на родину, чтобы решить свои бюрократические проблемы. Также китайское ведомство утверждало, что в этих организациях работают волонтеры - однако Safeguard Defenders публикует копию договора о трудоустройстве в подобный отдел полиции сроком на три года.
Нуланд: Давление заставило Путина отказаться от ядерных планов
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выразила убеждение, что президент России Владимир Путин решил не прибегать в войне против Украины к использованию ядерного оружия из-за жестких предупреждений со стороны других государств.
Об этом она заявила на встрече с журналистами в Киеве, - сообщает «Украинская правда». Нуланд посетила столицу Украины с двухневным визитом.
По мнению заместителя госсекретаря, международная реакция на звучавшие из Москвы ядерные угрозы убедила Путина в том, что реакция на применение ядерного оружия будет «невиданной и тяжелой для России», и это заставило Москву изменить планы ведения войны.
«Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим (намеками на применение ядерного оружия)», - заявила Нуланд. «Россия уже сделала себя изгоем, но мы объяснили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия несравнимого уровня», - подчеркнула она.
По словам Нуланд, отказавшись от ядерной эскалации, Россия «перешла к принципиально другому оружию, начав атаки на энергетическую инфраструктуру» Украины. Такую тактику Нуланд также назвала абсолютно неприемлемой, однако из ее слов следует, что российские удары по энергетическим объектам стали своего рода заменой применению ядерного оружия. «Путин решил делать что-то другое. И с этим «другим» вам приходится сейчас жить», - сказала она украинским журналистам.
- Прямыми словами Путин не угрожал Украине ядерным оружием, однако он неоднократно ссылался в частности, на российскую ядерную доктрину, где говорится о возможности ядерного удара в случае угрозы существования российского государства, и подчеркивал, что Москва готова использовать все средства, чтобы удержать аннексированные территории. «Армагеддоном» и «Апокалипсисом» угрожал западным странам бывший президент Дмитрий Медведев.
- Прямым текстом о возможном применении Россией ядерного оружия говорил ряд видных прокремлевских деятелей, таких как Маргарита Симоньян или Владимир Соловьев. Движение НОД проводило в Москве митинги с требованием нанести удар ядерной ракетой «Сармат» по Вашингтону.
- США и их союзники неоднократно заявляли, что Россия столкнется с беспрецедентными последствиями в случае ядерного удара по Украине. Какими именно - официально не объявлялось. В СМИ со ссылкой на источники высказывались предположения, что речь могла идти и о скоординированном военном ударе по российским объектам на аннексированных территориях Украины.
- В последние недели российский МИД неоднократно заявлял о недопустимости ядерной войны.
- Массированные удары по украинской инфраструктуре начались 10 октября. Последний на данный момент такой удар произошел 23 ноября.
- Высказывания Нуланд в Москве пока не комментировали.
Группа друзей Грузии в ОБСЕ приняла заявление в поддержку Грузии
«Подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ», - об этом говорится в заявлении Группы друзей Грузии ОБСЕ.
Заявление принято от имени Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Ирландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Швеции, Украины, Великобритании и США, сообщает Общественный вещатель Грузии.
В заявлении осуждена агрессия России против Грузии в 2008 году и текущая оккупация грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии. Согласно заявлению, конфликт необходимо урегулировать мирными средствами на основе международного права, в том числе Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта.
Группа друзей Грузии в ОБСЕ приветствует выполнение Грузией соглашения от 12 августа 2008 года и призывает Россию к незамедлительному выполнению своих обязательств по Соглашению и вывести свои войска на доконфликтные позиции, а также разрешить доступ гуманитарной помощи.
«Осуждаем попытку присоединения части села Аибга в Абхазии к Краснодарскому краю России и выражаем озабоченность в связи с присвоением 180 га земли в Гагре», - говорится в документе.
Группа друзей Грузии также призвала Россию отозвать решение о признании независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Члены Группы друзей Грузии выражают обеспокоенность действиями, направленными на создание социально-экономического пространства между Россией и Абхазией и соглашением о двойном гражданстве с Южной Осетией, расценивая эти факты как шаги к незаконной аннексии. Группа друзей Грузии осуждает проведенные в Абхазии парламентские выборы и президентские выборы в Южной Осетии, расценивая их как нарушение суверенитета Грузии.
Группа друзей Грузии в ОБСЕ потребовала немедленного освобождения Ираклия Бебуа и других задержанных. Члены группы осуждают убийство Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули, и призвали Россию устранить все препятствия для привлечения к ответственности виновных. Члены группы поддерживают превентивные шаги Грузии, направленные на устранение безнаказанности, и отмечают принятый правительством Грузии список Отхозория-Татунашвили.
Группа друзей Грузии в ОБСЕ поддерживает участие ОБСЕ в поисках мирного прекращения конфликта и возобновление работы миссии ОБСЕ в Грузии.
Стали известны имена грузинских бойцов, погибших под Бахмутом
МИД Грузии подтверждает гибель пятерых грузинских добровольцев в бою под Бахмутом в Украине. В ведомстве сообщили грузинской службе Радио Свобода, что посольство Грузии в Украине подтвердило факт гибели пятерых граждан Грузии.
Стали известны имена погибших грузинских бойцов. Это:
- Авто Руруа;
- Ромео Пирчахия;
- Роланд Кварацхелия;
- Бадри Маркелия;
- Мераб Аладашвили.
Бойцы грузинского отряда стали жертвами атаки «кадыровцев».
Лукашенко: Военные РФ и Беларуси готовятся «как единая армия»
Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу посетил Минск. О его визите в Беларусь заранее не сообщалось. В стране, территория которой использовалась российской армией для наступления на Украину, по-прежнему размещены российские военные, их число в последнее время возросло.
Шойгу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным подписали протокол об изменениях в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности. О том, в чем суть изменений, не сообщается. Затем российский министр встретился с белорусским руководителем Александром Лукашенко. На встрече с Шойгу он заявил, что на территории Беларуси сейчас ведется подготовка российских военных.
«И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят», – приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА. По словам белорусского лидера, российские и белорусские военные проходят подготовку «как единая группировка, единая армия». Целью подготовки он назвал «защиту Союзного государства».
Лукашенко также подверг критике страны Запада, обвинив их в затягивании войны в Украине. «Ну, тогда специальная военная операция не прекратится, как вы это хорошо знаете», – сказал он Шойгу. По словам Лукашенко, Беларусь и Россия «войны не хотели и не хотят», но при этом «все, что белорусы по открытому, реальному договору должны сделать, они сделают». Что он имел в виду последними словами, Лукашенко не пояснил.
Ранее Лукашенко утверждал, что, если война будет продолжаться, под угрозой будет само существование Украины.
О конкретном содержании переговоров с Шойгу не сообщается.
- Белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины, однако с территории страны российские военные наступали на Киев в феврале-марте 2022 года, также белорусская территория используется для нанесения ракетных ударов по Украине. Против Беларуси страны Запада ввели в связи с этим санкции, хотя и менее жесткие, чем против России.
- Украинская разведка отмечает переброску в Беларусь российских военных и военной техники, однако заявляет, что в данный момент не видит прямой угрозы наступления со стороны Беларуси.
- В Москве и Минске заявляли, что создали совместную группировку для отражения угроз, которые якобы существуют со стороны стран НАТО. В НАТО отрицают какие-либо планы агрессии против Беларуси.
Россия вывезла из Украины зерно не менее чем на 1 млрд долларов
Россия вывезла из Украины зерно стоимостью не менее 1 миллиарда долларов. Это утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на NASA Harvest - проект американского космического агентства, посвященный международной продовольственной безопасности.
По его данным, на подконтрольных России территориях Украины был собран урожай пшеницы размером примерно 6 миллионов тонн. Сейчас российскими войсками оккупированы территории, на которых выращивается примерно четвертая часть всей украинской пшеницы. Россия в начале октября объявила об аннексии этих территорий. Крым был аннексирован еще в 2014 году.
На территории Украины, остающейся свободной от оккупации, в этом году было собрано более 26 миллионов тонн пшеницы - что больше, чем прогнозировалось.
Российские суда экспортировали вывезенное из Украины зерно, как утверждается в расследовании, в разные страны, в том числе в Ливию и Иран, однако объемы таких поставок трудно оценить, поскольку происхождение зерна пытаются скрыть.
В конце октября журналистам Financial Times удалось на примере одной поставки отследить, как зерно из Украины, вывезенное Россией, попадает на мировой рынок. В частности, для груза из Запорожской области были подготовлены экспортные документы, по которым происхождение пшеницы менялось с Украины на российский город Тольятти. Как предполагают журналисты, груз, который транспортировало судно под сирийским флагом, был продан в турецком порту Хопа на границе с Грузией. Фотографию сухогруза «Павел» у местного элеватора разместил в фейсбуке один из портовых чиновников.
- Украина и Россия входят в пятерку крупнейших экспортеров зерна в мире. В 2021 году Украина экспортировала зерновые на 12,4 миллиарда долларов. Война практически остановила морской вывоз продукции, в июле Москва согласилась разрешить вывоз продовольствия из трех украинских портов. В ноябре так называемую зерновую сделку продлили.
- Украина неоднократно обвиняла Россию в краже зерна на оккупированных территориях.
В украинском Изюме улицу Тургенева переименовали в честь Джохара Дудаева
На заседании комиссии по топонимике администрации города Изюма Харьковской области Украины утвердили решение о переименовании 22 городских улиц. В частности, улица Тургенева получит название в честь первого президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, пишет Кавказ.Реалии.
О переименовании улиц еще в октябре сообщил в фейсбуке заместитель главы Изюма Владимир Мацокин. Сейчас стало известно, что остальным улицам, носившим имена русских писателей и военнослужащих, дадут имена украинских исторических деятелей от гетманов Павла Полуботка Ивана Мазепы до активиста Евромойдана и военного добровольца Романа Ратушного, 9 июня погибшего под Изюмом.
В комментарии Кавказ.Реалии депутат Верховной рады Украины и руководитель депутатской группы «За свободный Кавказ» Алексей Гончаренко напомнил, что по инициативе межфракционного объединения в честь Джохара Дудаева была переименована улица Искровская в Киеве.
«Украинцы сегодня лучше всех других народов понимают, через что прошли чеченцы в 1990-е годы. Тогда Россия осуществляла геноцид чеченского народа, сегодня – украинского. Поэтому мы морально понимаем борьбу чеченцев за независимость», - отметил депутат.
В то же время Гончаренко назвал переименование улиц в честь лидеров Ичкерии важным политическим сигналом.
«После признания Чечни оккупированной территорией, геноцида чеченского народа, мы демонстрируем веру в свободную Ичкерию. Мы верим, что чеченский народ добьется независимости. Также как и другие народы Кавказа», - подчеркнул спикер.
Джохар Дудаев (1944 – 1996) – чеченский государственный деятель, лидер движения за независимость республики от России и первый президент самопровозглашенной Чеечнской республики Ичкерия. В СССР – генерал-майор авиации, в Ичкерии – генералиссимус. Его имя носят улицы в Боснии и Герцеговине, Латвии, Литве, Польше, Турции, Украине.
После начала полномасштабного военного вторжения России Изюм был почти полностью разрушен в результате непрерывных обстрелов. Оставшиеся в нем жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. С 1 апреля Изюм заняли российские войска, под их контролем он пробыл почти полгода. В сентябре ВСУ удалось освободить город от оккупации.
- 20 июня в Верховной Раде была создана депутатская группа «За свободный Кавказ». В ее первоначальный состав вошли десять депутатов как от правящей партии, так и от оппозиционных. Группу возглавил депутат Алексей Гончаренко. Ранее, в мае, Гончаренко предложил признать геноцид черкесов и независимость Ичкерии.
- В октябре Верховная Рада приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила «геноцид чеченского народа». За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов. Гончаренко был одним из авторов постановления.
- Представители чеченской диаспоры в Европе на прошлых выходных провели два отдельных съезда сторонников независимости республики Ичкерия. Первую встречу 25 и 26 ноября во Франции инициировал глава движения «Толам» Джамбулат Сулейманов. Через день в Бельгии началась конференция, организованная премьер-министром непризнанной Ичкерии за рубежом Ахмедом Закаевым. Эти съезды стали своего рода политической дуэлью двух лидеров диаспоры: некоторые участники мероприятий открыто говорили о разделении ичкерийцев на противоборствующие лагеря.
В Карабахе заявили об открытии автомагистрали Степанакерт-Горис в обе стороны
В Информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили, что автомагистраль Степанакерт-Горис открыта в обе стороны.
«Сообщаем, что переговоры с азербайджанской стороной, длившиеся более трех часов, дали положительный результат. Единственная автомагистраль, соединяющая Арцах [Нагорный Карабах – Радио Азатутюн] с Арменией, открыта в обе стороны для всех видов транспортных средств», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что «группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши-Карин-так по экологическим причинам».
Армянские власти Карабаха обвинили Азербайджан в провокации с целью «перерезать сухопутную связь» с Арменией и «подвергнуть мирное население психологическому террору». В сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха говорилось, что командование российских миротворческих сил, дислоцированных в регионе, было проинформировано об инциденте.
Между тем, согласно азербайджанским СМИ, на основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил с просьбой направить на территорию между Степанакертом и Шуши специалистов соответствующих структур Азербайджана «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений».
Согласно новостному сайту Haqqin.az, «3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди [Степанакерт – ред.] и городом Шуша [Шуши – ред.]».
В Лондоне был задержан «состоятельный российский бизнесмен»
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег.
Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о миллиардере, сооснователе «Альфа-банка» и владельцем группы Letter One Михаиле Фридмане. Утверждается, что он был отпущен под залог.
В сообщении NCA о задержании имя бизнесмена не называется. Однако его возраст - 58 лет - как отмечает издание «Агентство», совпадает с возрастом Фридмана. Бизнесмен живет в Лондоне.
Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний. Он был задержан 1 декабря в своем доме в Лондоне. В ходе обыска в его доме было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. В сообщении NCA говорится, что по тому же делу были задержаны два других человека. Один из них, возрастом 35 лет, сотрудник «состоятельного бизнесмена», был задержан, когда выходил из своего дома с сумкой, в которой находились тысячи фунтов наличными. Второй - ему 39 лет - по данным полиции, является бывшим бойфрендом нынешней партнерши бизнесмена.
В операции по задержанию принимали участие около 50 сотрудников NCA. Сейчас все трое задержанных освобождены под залог.
В сообщении агентства говорится, что эта операция является последней в серии операций NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников. О конкретном содержании обвинений не сообщается.
В пресс-службе Альфа-банка «Коммерсанту» заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан. Посольство России в Лондоне сообщило, что «потребовало у британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания» российского бизнесмена. В его сообщении имя бизнесмена также не названо.
После российского вторжения в Украину ЕС, а затем Великобритания ввели против Фридмана санкции. Бизнесмен жаловался на то, что блокировка его счетов помешала ему даже обслуживать бытовые нужды. Фридман, как и ряд других бизнесменов, оспорили санкции, утверждая, что они не имеют никакого влияния на политику Владимира Путина.
Фридман также предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому «Альфа-Банку» на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как пишет Wall Street Journal , было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.
В Украине погибли 5 грузинских бойцов
5 грузинских бойцов погибли в боях в Украине. Информацию об этом распространяют их товарищи.
По имеющейся информации, погибшие добровольцы участвовали в боевых действиях в районе города Бахмут в Донецкой области.
О гибели 5 грузинских бойцов пишет и гражданский активист Гига Макарашвили.
«Убили одновременно 5 парней. Я не могу больше, люди, не могу!» - написал Гига Макарашвили в соцсети.
«Никто ни о чем меня не спрашивайте и не звоните», - пишет в социальных сетях воюющий в Украине Вано Надирадзе.
Число грузин, погибших с 24 февраля в боях на стороне ВСУ, достигло 33-ти.
На побережье Каспийского моря обнаружили 700 мертвых тюленей
На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.
Причина гибели пока неизвестна. Инспекторы ведомства исследуют побережье Каспийского моря на территории всей республики.
После предварительного осмотра специалисты заключили, что это были молодые животные. Большинство из нерп были беременными. Следов удушья рыболовецкими сетями на осмотренных тушках нет.
В Тбилиси проходит акция в поддержку Михаила Саакашвили
В Тбилиси проходит шествие в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции, скандируя «Миша! Миша!», прошли от площади Орбелиани к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта», сообщает SOVA.
Главное требование митингующих – освобождение экс-главы государства и его отправка на лечение за границу. К акции протеста присоединились члены, активисты и сторонники «Единого национального движения», а также гражданские активисты, медики и представители других оппозиционных партий. Сообщается также, что многие участники приехали в Тбилиси из регионов.
- Семья, адвокаты и врачи Михаила Саакашвили заявляют о серьезном ухудшении состояния его здоровья. Накануне, 2 декабря, было обнародовано токсикологическое заключение американских экспертов. В нем говорится, что в организме Саакашвили обнаружено большое количество ртути и мышьяка. Автор заключения Дэвид Смит заявил, что опасные вещества попали в организм уже после поступления в тюрьму.
- На основании медицинского заключения адвокаты намерены обратиться в суд с ходатайством об освобождении Михаила Саакашвили или отсрочке его приговора.
Инфоштаб Карабаха: Группа азербайджанцев перекрыла трассу Степанакерт-Горис
Некоторое время назад группа азербайджанцев в гражданской одежде перекрыла трассу Степанакерт-Горис на перекрестке Шуши-Карин-так по экологическим причинам. Об этом сообщает Информационный штаб непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«Очевидно, что этим шагом Азербайджан идет на провокацию, чтобы перерезать сухопутную связь между Арменией и Арцахом [Нагорным Карабахом] и подвергнуть мирное население психологическому террору. Командование российских миротворческих сил, дислоцированных в Арцахе, проинформировано об инциденте. Уполномоченные государственные органы Республики Арцах принимают все возможные меры для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении Инфоштаба Нагорного Карабаха, передает Радио Азатутюн.
Между тем, согласно азербайджанским СМИ, на основании запроса Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Министерство обороны обратилось к командованию российских миротворческих сил с просьбой направить на территорию между Степанакертом и Шуши специалистов соответствующих структур Азербайджана «для расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Азербайджана и связанных с этим экологических осложнений».
Новостной сайт Haqqin.az сообщает, что «3 декабря 2022 года около 11:00 сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана и закрытого акционерного общества AzerGold подошли к контрольно-пропускному пункту российских миротворческих сил между Ханкенди [Степанакерт – ред.] и городом Шуша [Шуши – ред.]».
«В настоящее время с командованием миротворческих сил обсуждается деятельность на этих территориях группы экспертов в целях расследования и мониторинга незаконной эксплуатации полезных ископаемых на территориях временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. Об итогах переговоров будет сообщено общественности», - сообщает азербайджанский веб-ресурс со ссылкой на заявление министерства.
Швеция экстрадировала в Турцию осужденного за членство в РПК
Швеция экстрадировала в Турцию первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Махмут Тат, приговоренный в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, попросил убежище в Швеции в 2015 году, но получил отказ. В пятницу Тат был доставлен в Стамбул, после чего его отвели в полицейский участок при аэропорте для прохождения медосмотра и задержания.
- В конце июня Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.
- В мае Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в союз. СМИ сообщали, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме.
- Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину.
В Греции задержали гражданина Грузии за грабеж и пытки младенца в Италии
Греческие СМИ сообщили об аресте 31-летнего гражданина Грузии, которого с прошлого года искали в Италии. В Италии он обвиняется в том, что с тремя сообщниками в Калабрии совершил грабеж на ферме. Нападавшие взяли в заложники целую семью и пытали младенца на глазах у матери, чтобы женщина показала, где находится сейф, пишет агентство «Новости-Грузия».
Итальянской полиции известно, что до грабежа грузин работал на этой ферме и, по данным следствия, мог послужить наводчиком и обеспечил доступ грабителям в дом.
Он был объявлен в розыск в Италии по обвинению в грабеже и покушении на убийство, после чего бежал, предположительно, через албанскую границу.
В Греции постоянно менял место проживания под разными именами, как минимум, используя два экземпляра поддельных документов. Греческая полиция опознала обвиняемого некоторое время назад в Афинах, в итоге его задержали в пригородном муниципалитете Перистери.
Шалва Хачапуридзе: Не исключаю, что Саакашвили будет переведен в другую клинику
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе не исключает, что его подзащитного переведут в другую клинику. Как сообщил Хачапуридзе Общественному вещателю Грузии, в последние дни состояние Саакашвили ухудшилось.
«Судебный процесс должен быть назначен вовремя, судья пока не назначил дату. Не исключаю, что процесс будет назначен на этой неделе. Мы обратились в суд позавчера. Вчера следственная служба взяла анализы для токсикологической экспертизы по неправильной методике. Который век на дворе, пусть почитают гайдлайны ведущих государств. Так делалось во времена Советского Союза, да и тогда не могли установить.
Не исключаю, что Саакашвили переведут в другую клинику. Мы хотим за границу, но для этого нужно провести процесс, а до процесса его надо перевести в реанимационное отделение. Его состояние сильно ухудшилось в последние три дня. Я не знаю, что им делать с этим, пусть пригласят еще врачей, соберут консилиум. Мы знаем мнение экспертов, что его нужно переводить в многопрофильную клинику в Европе или Америке. Для этого существуют специальные самолеты и техника. Я знаю одно, если суд откажется отложить исполнение приговора или освободить его от наказания, я уверен, что он здесь умрет», - сказал Шалва Хачапуридзе.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что отправить Саакашвили на лечение за границу невозможно по закону. При этом к лечению политика могут подключиться зарубежные специалисты, сказал глава Минюста.
FT: Россия формирует «теневой флот» для продажи нефти в условиях санкций
Россия формирует «теневой флот» для продажи нефти в условиях санкций. Об этом пишет Financial Times.
По мнению аналитиков, после вступления в силу санкций России потребуется большее количество танкеров, потому что увеличится длина каждого рейса: нефть, которая ранее продавалась в Европе, будет отправлена новым покупателям в Азии. Трейдеры утверждают, что создание «теневого флота» снизит воздействие санкций, но не устранит их.
По оценкам судоходного брокера Braemar, Россия, которая в значительной степени зависит от иностранных танкеров для перевозки нефти, сформировала флот из более чем 100 устаревающих танкеров. Энергетическая консалтинговая компания Rystad утверждает, что в 2022 году Россия добавила в цепочку нефтеперевозок 103 танкера за счет закупок и перераспределения судов, обслуживающих Иран и Венесуэлу – две страны, на которые распространяется западное нефтяное эмбарго.
Анонимные покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Как правило, таким судам 12–15 лет, и ожидается, что они будут списаны в ближайшие несколько лет, рассказал руководитель отдела исследований танкеров в Braemar.
В компании также отмечают, что в 2022 году операторы, связанные с Россией, предположительно приобрели до 29 супертанкеров, известных как VLCC (Very Large Crude Carrier). Это крупные танкеры для перевозки сырой нефти, каждый из которых способен перевозить более 2 млн баррелей. Предполагается, что Россия также добавила к своему флоту 31 танкер размера Suezmax, способный нести около 1 млн баррелей каждый, и 49 танкеров Aframax, каждый из которых может перевозить около 700 тысяч баррелей.
По мнению аналитиков, Россия все равно столкнется с нехваткой танкеров и в первые месяцы 2023 года может столкнуться с трудностями при сохранении уровня экспорта, что приведет к росту цен. России необходимо более 240 танкеров, чтобы сохранить текущие объемы экспорта, заявил аналитик Rystad.
- 2 декабря страны Евросоюза, «Большой семерки» и Австралия договорились о предельной цене на российскую танкерную нефть в размере 60 долларов за баррель. С 5 декабря страны будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива. Страны допускают, что при необходимости пересмотрят и скорректируют потолок. Также в их заявлении сказано, что предельные цены планируется установить и на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.
- Россия неоднократно обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной странам, которые присоединятся к ограничениям.
Шалва Папуашвили: У нас есть полная поддержка Германии на пути интеграции в ЕС
«У нас есть полная поддержка со стороны Германии на пути интеграции в Евросоюз», - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, подводя итоги визита парламентской делегации в Германию, пишет Общественный вещатель Грузии.
По словам Папуашвили, были получены четкие сигналы по нескольким вопросам. Кроме того, он отметил, Грузия, расположенная в среднем коридоре между Европой и Азией, является одной из важных стран для энергетической независимости Евросоюза.
«У нас были важные встречи как с представителями парламента, так и в Министерстве иностранных дел. Мы получили очень четкие сигналы по нескольким вопросам. Во-первых, Германия рассматривает процесс дальнейшего расширения ЕС как процесс, ориентированный на результат, а не как процесс ради процесса. Важно кандидатство, потом переговоры, и в конце всего этого обязательно будет членство в Евросоюзе. Во-вторых, Германия видит Европейский союз от Лиссабона до Тбилиси.
Это видение должно стать частью и целью практической политики расширения, чтобы это пространство было охвачено Европейским союзом. В-третьих, мы услышали от многих людей, что решение, принятое в июне, когда Грузии не был предоставлен статус кандидата, было неправильным, было бы лучше, если Грузия получила статус кандидата вместе с Украиной и Молдовой. Исходя из этого важно, чтобы на следующем этапе принятия решения было принято именно такое решение.
В целом мы имеем полную поддержку Германии на пути интеграции в Евросоюз. Грузия важна не только потому, что она стремится присоединиться к Европейскому союзу, но и как страна, которая обеспечивает одну из важных платформ для регионального мира. Роль Грузии в обеспечении стабильного мира в регионе, особенно в регионе Южного Кавказа, важна. В то же время Грузия, расположенная в среднем коридоре между Европой и Азией, является одной из важнейших стран для энергетической независимости Евросоюза», - отметил Папуашвили.
G7 и Австралия согласовали потолок цен в $60 за баррель российской нефти
Страны «Большой семерки» и Австралия договорились о предельной цене за баррель российской танкерной нефти в 60 долларов. Ранее тот же потолок установили страны Евросоюза.
Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.
Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому меры «особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине».
Установленная предельная цена достаточно высока, чтобы России было выгодно продавать ее на мировом рынке, сказано в заявлении стран. При этом Россия может обратиться к другим поставщикам услуг, но они «ограничены в масштабах, дороже и ненадежнее».
Страны допускают, что при необходимости пересмотрят и скорректируют потолок. Также в их заявлении сказано, что предельные цены планируется установить и на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.
Россия неоднократно обещала не продавать нефть по цене ниже рыночной тем странам, которые введут потолок. Сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке стоит чуть больше 69 долларов за баррель. При этом трейдеры отмечают, что азиатские страны – в частности, Индия и Китай – покупают российскую нефть с большой скидкой – до 30%.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. В ответ на это Евросоюз принял уже восемь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа.
- Также США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.
«Верстка»: Белгород отказал Пригожину в строительстве линии обороны
Белгородские власти, вероятно, отказали бизнесмену и создателю «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину в участии в строительстве оборонительной линии на границе с Харьковской областью из-за стоимости работ. Об этом пишет «Верстка» со ссылкой на источники в правительстве Белгородской области.
По словам собеседника издания, представители Пригожина предложили администрации региона проект на несколько миллиардов рублей. В документе, в частности, были упомянуты как укрытия гостиницы и другие объекты, утверждает источник. Чиновники обладминистрации отказали проекту бизнесмена.
Эта ситуация, как утверждает собеседник «Верстки», могла стать причиной негативной публичной реакции Пригожина. На днях он обвинил представителей бизнеса Белгородской и Курской областей в том, что они не дают отпусков сотрудникам, которые хотят пройти обучение в качестве добровольцев-ополченцев на базах «ЧВК Вагнера».
- После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряженной обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
- О том, что Пригожин создает центры подготовки бойцов ополчения в Белгородской и Курской областях, стало известно в начале ноября. К финансированию подготовки бизнесмен предложил привлечь региональный бизнес. При этом он уточнил, что сами обучающие центры он финансирует лично.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, но бойцы группы принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
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