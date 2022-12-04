Хоштария призвала протестовать против фальшивого мира на площади Свободы

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что речь идет о миллиардере, сооснователе «Альфа-банка» и владельцем группы Letter One Михаиле Фридмане. Утверждается, что он был отпущен под залог.

В сообщении NCA о задержании имя бизнесмена не называется. Однако его возраст - 58 лет - как отмечает издание «Агентство», совпадает с возрастом Фридмана. Бизнесмен живет в Лондоне.

Кроме отмывания денег, россиянина подозревают также в заговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и заговоре для дачи ложных показаний. Он был задержан 1 декабря в своем доме в Лондоне. В ходе обыска в его доме было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных. В сообщении NCA говорится, что по тому же делу были задержаны два других человека. Один из них, возрастом 35 лет, сотрудник «состоятельного бизнесмена», был задержан, когда выходил из своего дома с сумкой, в которой находились тысячи фунтов наличными. Второй - ему 39 лет - по данным полиции, является бывшим бойфрендом нынешней партнерши бизнесмена.

В операции по задержанию принимали участие около 50 сотрудников NCA. Сейчас все трое задержанных освобождены под залог.

В сообщении агентства говорится, что эта операция является последней в серии операций NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников. О конкретном содержании обвинений не сообщается.

В пресс-службе Альфа-банка «Коммерсанту» заявили, что Фридман находится у себя дома, а не под арестом, и отметили, что не знают, кто именно был задержан. Посольство России в Лондоне сообщило, что «потребовало у британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания» российского бизнесмена. В его сообщении имя бизнесмена также не названо.

После российского вторжения в Украину ЕС, а затем Великобритания ввели против Фридмана санкции. Бизнесмен жаловался на то, что блокировка его счетов помешала ему даже обслуживать бытовые нужды. Фридман, как и ряд других бизнесменов, оспорили санкции, утверждая, что они не имеют никакого влияния на политику Владимира Путина.

Фридман также предложил выплатить 1 миллиард долларов из своих личных средств украинскому «Альфа-Банку» на финансирование проектов в Украине, связанных с инфраструктурой, здравоохранением продовольственной и энергетической безопасностью. Целью этого предложения, как пишет Wall Street Journal , было снятие санкций, наложенных ранее на Фридмана Великобританией.