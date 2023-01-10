В Абхазии вновь вводятся ограничения на подачу электроэнергии

В самопровозглашенной республике Абхазия могут вновь ввести ограничения на подачу электроэнергии. Об этом заявили в компании «Черноморэнерго».

Сообщается, что ограничения могут вводиться во избежание повышенных нагрузок на высоковольтную линию «Псоу – 220». При этом заранее определенного графика отключений не будет, пишет «Апсныпресс».

По информации «Черноморэнерго», в настоящее время потребление электроэнергии в Абхазии превышает прошлогодний показатель более чем на 15%.

Ранее веерные отключения электроэнергии вводились в Абхазии в ноябре и декабре 2022 года. О снятии ограничений на подачу электроэнергии было объявлено 27 декабря.