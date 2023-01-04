В Абхазии сейчас длинные новогодние выходные дни, которые продолжатся до 11 января. И эти дни, помимо прочего, вполне можно использовать для того, чтобы «остановиться, оглянуться» и постараться проанализировать пережитое в ушедшем году.

Сегодня я решил остановиться на нескольких весьма памятных событиях 2022 года в Абхазии, обратившись за комментариями к общественно-политическому деятелю Нугзару Агрба, который часто бывает собеседником «Эха Кавказа».

Итак, начнем с номинации «Выборы года». Тут, без всякого сомнения, на первом месте начавшиеся 12 марта парламентские выборы. На 35 мест депутатов седьмого созыва Народного Собрания – Парламента республики на сей раз претендовали 123 кандидата, из них 16 женщин и 107 мужчин. В 17 округах выбрали парламентариев в первом туре, через две недели, еще в 17 округах состоялся второй тур, а в одном округе, Гудаутском втором, были назначены повторные выборы. Но после второго тура в Маякском округе в Сухуме пришлось назначать повторные выборы и там. Полностью парламент был укомплектован лишь в июне. Но уже 12 апреля состоялось первое заседание депутатов этого созыва, на котором спикером выбрали Лашу Ашуба, также были сформированы комитеты. В седьмой созыв были избраны две женщины; этого, конечно, мало, но все же какой-то сдвиг, если учесть, что в нескольких созывах ранее женщины-парламентарии были в них в одиночестве. А вот представителей русского населения в парламенте вновь не оказалось.

Нугзар Агрба поделился такими своими впечатлениями:

«Борьба была, конечно, нешуточная, конкурс был, как при поступлении в МГУ. Ну, имеем, кого имеем… Конечно, я бы не хотел, чтобы они все были провластными. Понимаете? Они, прежде всего, должны быть народными. Они должны чувствовать и знать боль, чаяния народа, требования народа. Сейчас в созыве разношерстности много. Но откровенно скажу, мне понравилось, как выступил Адгур Харазия на последнем заседании сессии. Принципиально вопрос поставил: да, это наш стратегический партнер, очень много делает, помогает нам, но разговаривать надо на равных…

– Как выбор спикера, показался тебе удачным? Лаши Ашуба?

– Лаша Ашуба – очень умный, прагматичный парень. Его выступления всегда корректные. Сейчас он какой-то немножко осторожный… Но надо, как тебе сказать, и показывать зубы иногда. Но учитывая, что это сын такого многоопытного политического динозавра, как Нугзар Ашуба, Лаша через год-два покажет себя еще лучше.

– А его отец не обидится, что ты его назвал «динозавром»?

– Ну, «политический динозавр» можно сказать, потому что Нугзар уже шестьдесят лет в политике (смеется). Ну, пятьдесят лет – точно в политике».

В номинации «Кризис года» – на равных вспоминаются кризисы топливный и электроэнергетический.

1 марта правительство Абхазии утвердило порядок регулирования цен на некоторые виды нефтепродуктов и установило предельные торговые надбавки. До 1 мая зафиксирован предельный уровень надбавок на марку бензина АИ-92 от 6 до 14%, на дизельное топливо от 2 до 5%. Однако эти меры не дали ожидаемого эффекта. Возможно, в обществе это не было бы воспринято так болезненно, если бы цены за литр бензина самых ходовых марок не оказались в Абхазии на несколько рублей выше, чем в соседнем Сочи, а раньше получалось наоборот. Из-за высоких цен на бензин общественный активист Джансух Адлейба, ранее боровшийся за закрытие мусорной свалки на Маяке, за принятие закона о декларировании доходов и расходов госчиновников и парламентариев, объявил голодовку. Он установил палатку на сухумской площади Свободы и потребовал от властей объяснений, а также предоставления официальных документов, подтверждающих законность ценообразования на топливо. На 17-й день голодовки его навестил президент Абхазии Аслан Бжания, который, как писали в СМИ, рассказал Адлейба о том, что серьезно занимается проблемой роста топливных цен, и пригласил его в администрацию президента, чтобы тот мог лично изучить документы, связанные с формированием стоимости бензина и дизеля в стране. Вечером того же дня Адлейба заявил о прекращении голодовки и объяснил свое решение тем, что к нему пришли представители президента Абхазии, которые сообщили, что вопрос снижения топливных цен будет решен в течение двух недель.

Когда цены начали снижаться, некоторые интернет-пользователи выразили от лица народа благодарность Джансуху за победу. Но другие в обществе воспринимали произошедшее по-другому. Ведь в СМИ же давно была информация, что топливные компании республики закупили в марте большое количество топлива в России, опасаясь дальнейшего подъема цен после начала военных действий на Украине, и не могут продавать его дешевле закупочной цены; после очередных закупок в РФ цены понизятся и в Абхазии. Некоторые острили, что с таким же успехом можно было объявить голодовку, и борясь за неизбежное повышение в ту пору, в мае-июне, температуры морской воды.

Нугзар Агрба говорит:

«Ну, партия закуплена по определенной цене, они же не могут в убыток себе работать. Естественно, дождались, пока реализуют эту партию, а новая партия была уже по той цене, которая была установлена в России. Это нормальный процесс. Нормальный процесс – и то, что Джансух вышел на акцию. Но ему, насколько я помню, долго разъясняли, что вот такая ситуация. Скорее всего, тут сказалось недоверие к правительству. Должны же быть в обществе такие беспокойные души, как Джансух и ему подобные. В то же время (Александр) Анкваб пришел на площадь, другие приходили и разъясняли. То есть протестующие не были обделены вниманием правительства нашего, власти».

В энергосфере Абхазии год запомнился началом поэтапного, рассчитанного на несколько лет повышения с 1 июля тарифов за потребленную энергию и авариями в ноябре на высоковольтной линии «Ачгуара». Что касается повышения энерготарифов, то 13 декабря парламент Абхазии в первом чтении принял постановление о проекте закона «О моратории на повышение тарифов на электроэнергию» до 31 декабря 2023 года. Однако уже 29 декабря отклонил проект во втором и окончательном чтении. В то же время кабмин 27 декабря внес изменения в постановление «Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики». Согласно этому документу, для физлиц при потреблении электроэнергии с использованием однофазного присоединения применяется пониженный коэффициент в размере 0,65. Таким образом, с 1 января текущего года тариф для них составит 1 рубль за киловатт/час меньше, чем планировалось по поэтапному повышению тарифов. В октябре 2022 года начались работы по замене проводов на высоковольтной линии «Ачгуара». Но энергетики не успели завершить ремонт из-за того, что переток из России, который должен был продолжаться до 15 ноября – до момента окончания ремонтных работ на линии, был приостановлен на полмесяца раньше и возобновлен только 22 ноября. Из-за аварий на ВЛ «Ачгуара» западная часть, половина Абхазии, долго жила в режиме веерных отключений электроэнергии. 18 ноября Генпрокуратура Абхазии по поручению президента приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях во время капремонта ВЛ «Ачгуара». Расследование продолжается.

На вопрос о моратории на повышение энерготарифов, который обсуждался в парламенте, но так и не вступил в действие, Агрба ответил:

«Что касается повышения тарифов, то желательно было бы пока не повышать. Потому что повышение тарифов не спасет энергетику Абхазии. Это слишком дорогостоящее удовольствие.

– Оно не спасет энергетику. А что же тогда спасет – закономерный вопрос.

– Спасут крупные инвестиции. Не будем себя обманывать, мы собственными руками поддержать энергетику пока не можем. Она дышит на ладан, это давным-давно всеми сказано. Но я против того, чтобы кому-то передавать полностью, дарить. Я против этого».

Закономерно и присутствие здесь номинации «Высокопоставленные зарубежные гости». На первом месте – приезд президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Пицунду в сентябре и его встреча с президентом Абхазии. Уже хотя бы потому на первом, что визит заранее не анонсировался и произвел на многих впечатление информационной бомбы. Один особо наивный абхазский интернет-пользователь тогда написал: «Наверняка он решил преподнести Абхазии подарок к 30 сентября, дню Победы и Независимости – признать нас». Но Батька остался верен своему амплуа – как в детской игре «Да» и «нет» не говори»… На втором месте – состоявшийся в декабре первый официальный визит спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина в Абхазию во главе думской делегации. Многие убеждены, что главной темой встреч было обсуждение болезненной темы ратификации парламентом Абхазии межправительственного соглашения по госдаче «Пицунда».

Агрба сказал сперва о приезде Лукашенко:

«Скорее всего, это была демонстрация для грузинской стороны, что «Абхазию мы защитим». В принципе, это был хороший нормальный шаг, и, не сомневаюсь, сделанный по согласованию с Путиным. Без Путина там ничего не решается. Но Батька – он же такой: то предсказуемый, то иногда непредсказуемый… И мне запомнился зампредседателя Государственной Думы Неверов. С пониманием отнесся к тем вопросам, которые поднимала абхазская сторона. А я с ним как-то на берегу в Сухуме встретился. Он очень добрый человек. Поздоровались… Я сказал: «Все должно решаться по справедливости, без ущемления наших национальных интересов». «Да, да, так и будет». От его слов много тепла исходило. Вот в таких русских всегда хочется верить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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