Группа врачей при омбудсмене Грузии заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили

Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, распространила заключение по итогам осмотра в феврале заключенного третьего президента Михаила Саакашвили.

Состояние Саакашвили резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии - угрожающей потере веса четвертой стадии, говорится в заключении. Независимые эксперты заявили, что состояние Саакашвили находится в фазе активного катаболизма и «в случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели», пишет агентство «Новости-Грузия».

В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение 1-2 месяцев, это 52-53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми.

Врачи предупреждают, что Саакашвили не должен передвигаться самостоятельно из-за угрозы падений. Любая травма при текущем состоянии организма может спровоцировать каскадное развитие критических осложнений, в том числе тромбоза, кровоизлияний и инфекций, и привести к летальному исходу.

Группа врачей при Народном защитнике посетила Михаила Саакашвили, который с мая прошлого года переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед», 19 февраля. На момент визита клиника не предоставила всю медицинскую документацию из-за нерабочего дня, однако офис Народного защитника запросил ее дополнительно, и она также будет рассмотрена группой экспертов.

В обследовании пациента 19 февраля приняли участие Тенгиз Цуладзе (невролог), Григол Хурцидзе (терапевт, внутренние болезни/госпитальная медицина), Георгий Качарава (кардиолог) и Нино Заврашвили (эндокринолог). Позже к он-лайн консилиуму были привлечены Георгий Папиашвили (кардиолог/аритмолог) и Георгий Григолия (анестезиолог-реаниматолог).

Выдержки из заключения:

Значительное ухудшение состояния после предыдущего визита 4 декабря. За это время больной похудел еще на 5,7 кг, двигательная активность значительно ограничена из-за слабости;

При вставании отмечается резкое падение артериального давления со 125/75 до 60/40, что сопровождается потерей равновесия и координации;

Происходит дальнейшее снижение психических функций;

Больной вступил в фазу активного катаболизма ( саморасщепление тканей организма для получения из них необходимых аминокислот и энергии - прим.ред);

Саркопения ( атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к потере мышечной массы и силы - прим.ред);

Атрофия мышц;

Тяжелая кахексия четвертой степени ( кахексия - крайнее истощение организма при резкой потере веса - прим.ред);

Углубляется периферическая и вегетативная невропатия ( поражение нервных волокон, сопровождающееся нарушением проведения нервного импульса - прим.ред).

Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила, что о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии - неконтролируемой потере веса более чем на 40 кг, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.