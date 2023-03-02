На Совбез Грузии вновь не пригласили представителя президента

В Тульской области арестовали жителя города Ефремов области Алексея Москалёва, дочь которого весной прошлого года нарисовала антивоенный рисунок на уроке в школе. Об этом сообщила правозащитница Марина Литвинович. По её словам, дома у Москалёва прошёл обыск. У семьи изъяли все деньги. Москалёв воспитывает дочь один.

Издание «Спектр» пишет, что девочка после задержания отца осталась дома одна. Кроме того, по данным журналистов, полицейские приезжали к волонтёру, которая поддерживает семью Москалёвых. У неё также хотели устроить обыск, но пока его не проводили. Основания для обыска в доме волонтёра неизвестны.

В конце февраля «Спектр» и «ОВД-Инфо» выпустили материал, в котором рассказали о том, что в конце прошлого года на Москалёва завели уголовное дело о так называемой дискредитации российской армии из-за поста в соцсети «Одноклассники». В поле зрения полиции он попал после того, как его вызвали в школу из-за рисунка его ребёнка. Школьница нарисовала женщину, которая стояла у флага Украины и загораживала ребенка от ракет, которые летят со стороны России. Учительница рисования рассказала о рисунке директору учебного заведения.

На следующий день шестиклассница пришла в школу с отцом. Туда приехали сотрудники службы опеки и полицейские. Отца с дочерью увезли в отдел. Там на Москалёва составили протокол о так называемой дискредитации российской армии из-за комментария под видео про российских военных в «Одноклассниках». Суд оштрафовал Москалёва на 32 тысячи рублей.

Через день после визита полицейских в школу приехали сотрудники ФСБ и провели с Москалёвым, который вновь пришёл с дочерью в школу, беседу. По словам отца, работники спецслужбы рассказали ему, что он неправильно воспитывает дочь. Они также пригрозили отнять дочь и отправить отца в тюрьму.

В конце декабря к Москалёву домой пришли с обыском и увезли его на допрос в ФСБ, где его избили.

Поскольку жителя Ефремова уже привлекали по статье о дискредитации, против него возбудили дело по аналогичной уголовной статье из-за антивоенного поста в «Одноклассника»". Москалёву грозит до трёх лет лишения свободы.

Журналисты писали, что Москалёв после возбуждения уголовного дела вместе с дочерью покинули Ефремов. По каким причинам они вернулись домой – неизвестно. Москалёв опасался, что если его арестуют по уголовному делу, то дочь может оказаться в приюте, так как другие родственники не заберут её к себе.