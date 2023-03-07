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Нед Прайс: У мирных демонстрантов должна быть возможность свободно выражать свои права
«Наш посыл народу Грузии, правительству Грузии, населению и правительствам всего мира заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех тех, кто мирно выражает свои универсальные права», - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По словам Неда Прайса, мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Мы внимательно следим за событиями последних часов в Грузии. Мы видим сообщения из Тбилиси, согласно которым, против демонстрантов был применен слезоточивый газ и другие средства для подавления протестов против т.н иностранных агентов.
Наш посыл народу Грузии, правительству Грузии и правительствам всего мира состоит в том, что Соединенные Штаты поддерживают всех, кто мирно выражает свои универсальные права. Это универсальное право людей всего мира собираться, чтобы их голоса были услышаны, чтобы они свободно говорили, чтобы их правительства были подотчетны. Мы продолжим следить за ситуацией на месте в Грузии, но наш посыл заключается в том, что мирным демонстрантам должно быть позволено свободно выражать свои права. Это право населения Грузии, это право населения всех стран мира», - заявил Нед Прайс.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Другие новости дня
Спецназ с водометом направляется к парламенту Грузии
С площади Свободы в сторону парламента Грузии двинулся спецназ с водометом, пишет «ИнтерпрессНьюс».
В данный момент участники акции находятся на проспекте Руставели, перед зданием парламента, где выступают с речью.
Спецназ, применив водометы и слезоточивый газ, уже освободил от протестующих и улицу Чичинадзе, и улицу 9 апреля возле законодательного органа.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Фейгин: «Призываем протестующих в Тбилиси освободить Саакашвили»
Российский оппозиционер, правозащитник и юрист Марк Фейгин обратился к участникам митинга в Тбилиси.
«Мы призываем протестующих в Тбилиси освободить Михаила Саакашвили из тюрьмы! Часть протестующих должна двинуться в тюремную больницу, чтобы выпустить Мишу! Действуйте!» – пишет он в соцсети.
Фейгин назвал события в Тбилиси «прекрасной ночью».
«Грузинский народ может покончить с московским протекторатом прямо сегодня! Вперед, братья!» – отметил он.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как 7 марта вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использует против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Участники акции у парламента Грузии снесли металлическое заграждение
Участники акции у парламента Грузии снесли металлическое заграждение, которое было установлено у законодательного органа со стороны проспекта Руставели, сообщает SOVA.
Манифестанты добрались до центральных железных ворот парламента, где мобилизован спецназ.
Полиция продолжает использовать против митингующих перцовый газ и водометы. Люди не расходятся.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
МВД Грузии продолжает применять спецсредства для разгона демонстрантов
Сотрудники МВД Грузии продолжают применять у здания парламента в Тбилиси спецсредства для разгона демонстрантов, выступающих против законопроекта об «иноагентах».
В частности, полиция использует водомет и слезоточивый газ.
Грузинские СМИ сообщают, что среди участников митинга и сотрудников полиции есть пострадавшие.
Ранее неизвестные бросили в силовиков «коктейли Молотова».
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Президент Грузии поддержала протесты против закона об «иноагентах»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к нации. Глава государства поддержала участников демонстрации у парламента и призвала правительство «Грузинской мечты» отказаться от принятия закона об иноагентах, пишет SOVA.
В противном случае Зурабишвили пообещала наложить вето.
Президент подчеркнула, что будущее Грузии в Европе, а все, кто отдаляют страну от этого - нарушают Конституцию.
«Обращаюсь к вам, кто стоит этим вечером на проспекте Руставели, как неоднократно стояла я. Я в Нью-Йорке, за мной статуя Свободы. Это символ того, за что Грузия боролась всегда, я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе и никому не позволит отобрать это будущее. Это будущее принадлежит нашим потомкам, это будущее является тем, что готовили наши предки, что готовили мы. Ни у кого нет права отбирать у вас будущее, ни у кого нет права ставить ловушки.
Этот законопроект, который никому был не нужен, который возник из неоткуда, если только не под диктовку Москвы, этот закон нужно упразднить. Как хотите, его нельзя отправлять в Венецианскую комиссию, Венецианская комиссия прекрасно знает, что это за закон. С первого дня я сказала, что наложу на него вето. Я наложу на него вето. Меня не интересует его рассмотрение, не интересует его соответствие старому американскому закону, который, как мы прекрасно знаем, служит совсем другим целям. Меня интересует лишь будущее Грузии, Конституция, гарантом которой я являюсь. В ней написано, что все госинституты и в первую очередь я, но также правительство, власти, обязаны сделать все, чтобы Грузия оказалась в Европе.
Все, кто сегодня поддерживает это закон, все кто сегодня проголосовал за него нарушают Конституцию, все они отдаляют нас от Европы. Я обращаюсь к нашим послам за границей, которые представляют нашу в разных странах. Что мы защищаем? Что вы представляете как не европейское будущее? Все мы говорим о том, что не хотим этого бессмысленного закона, хотя его смыслом может быть отдаление Грузии от Европы. Все мы сегодня вместе, будем вместе завтра и мы доведем эту страну до Европы. Я даю вам это обещание, потому что дала его себе очень давно», - заявила президент.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Полиция использовала против демонстрантов перцовый спрей и водометы.
Кобахидзе: Законопроект будет немедленно отправлен в Венецианскую комиссию
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, законопроект о т.н. агентах будет незамедлительно направлен в Венецианскую комиссию. Он отметил, что на отправку заключения из Венецианской комиссии потребуется минимум три месяца, пишет «ИнтерпрессНьюс».
«Связывать законопроект с европейским курсом страны - самая большая дезинформация, что прозвучала за эти дни. Европа означает именно прозрачность и дерадикализацию, чему служит принятый нами законопроект. Мы обязательно будем двигаться вперед в сторону Европы и сделаем это, защищая честь нашей страны и государства. И грузинский, и американский законопроект будут немедленно отправлены в Венецианскую комиссию, откуда мы, предположительно, получим заключение в первой половине июня. В конечном итоге мы примем этот законопроект на основании заключения Венецианской комиссии», - заявил Кобахидзе.
- Сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Спецназ оттеснил протестующих с улицы Читадзе с помощью водометов
Сотрудники спецназа с помощью водометов разогнали участников митинга в районе улицы Читадзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Они полностью заняли улицу. Кроме того, правоохранители задержали нескольких участников акции. Позже участники акции вернулись на территорию, и представители отряда спецназначения еще несколько раз применили против них слезоточивый газ. Среди пострадавших есть и представители СМИ, которым спасатели оказывают первую помощь.
На данный момент улица Читадзе свободна от участников акции, а сотрудники спецназа находятся у бокового входа в здание парламента.
Ранее участники акции протеста у парламента Грузии бросили в силовиков «коктейли Молотова». Несмотря на мирный характер акции, правоохранители применили в отношении демонстрантов перцовый спрей и водометы, есть пострадавшие.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
На акции у парламента Грузии в силовиков бросили «коктейли Молотова»
На акции протеста у парламента Грузии в силовиков бросили «коктейли Молотова».
На месте мобилизован спецназ, беспрецедентное количество правоохранителей и т.н. робокопы, сообщает SOVA.
Ранее, несмотря на мирный характер акции, правоохранители применили в отношении демонстрантов перцовый газ и водометы, есть пострадавшие.
Возле парламента в Левана Иоселиани бросили яйцо
Прибытие Народного защитника Левана Иоселиани к парламенту Грузии, где проходит акция протеста, сопровождалось протестами и оскорбительными выкриками со стороны участников акции, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Протестующие называли Левана Иоселиани «рабом». Участники акции также бросили в сторону омбудсмена яйцо, которое попало ему в голову.
С места Иоселиани вывели заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе и лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он покинул территорию в сопровождении полиции.
До этого Леван Иоселиани заявлял, что приехал на место, чтобы оценить, насколько пропорционально применяется сила в отношении участников протеста.
Кобахидзе: Жесткого разгона акции не будет, Гахария не возглавляет МВД
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что грубого разгона акции сегодня не будет, потому что должность министра внутренних дел занимает не Георгий Гахария.
Таким образом лидер правящей партии намекнул на жесткий разгон мирной демонстрации в ночь Гаврилова (июнь 2019), когда со стороны правоохранителей были использованы резиновые пули, десятки человек пострадали, пишет SOVA.
«Правоохранительные органы будут действовать по принципу пропорциональности, рейдов не будет. При необходимости будет применена пропорциональная сила, в том числе для того, чтобы не подвергать опасности сотрудников правоохранительных органов. Сегодня министром внутренних дел не является Гахария, министр - Гомелаури, который всегда был и будет на высоте», - заявил Кобахидзе.
При этом он призвал демонстрантов к спокойствию.
«Я хочу призвать всех к спокойствию. Мы видим, что возле здания парламента идет демонстрация. Это, конечно, искренний протест, но есть люди, представители радикальной оппозиции, которые пытаются обязательно попытаются извлечь пользу из этого искреннего протеста, который возник у определенной части общества. Также скажу, что были случаи насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, есть случаи нанесения тяжких телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов. Разумеется, любой нарушитель будет наказан по всей строгости закона».
Напомним, что полиция уже использовала перцовый спрей и водометы. Но несмотря на действия силовиков, демонстранты не расходятся. Они опротестовывают принятие парламентом в первом чтении скандального закона об иноагентах.
- Сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Кобахидзе о заявлении посольства США: Сегодня черный день только для радикальной оппозиции
«Сегодня черный день только для радикальной оппозиции и связанных с ней сил», - заявил на брифинге в офисе партии председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает заявление посольства США в Грузии, в котором говорится, что «сегодня черный день для демократии Грузии».
«Сегодня черный день для радикальной оппозиции и ее болельщиков. Это однозначно и видно из всего. Черный день сегодня только для радикальной оппозиции и связанных с ней сил», - отметил Ираклий Кобахидзе, пишет «ИнтерпрессНьюс».
- «Сегодня – черный день для грузинской демократии», – заявили в посольстве США в Грузии, комментируя решение правящей партии рассмотреть законопроект об «иностранных агентах» в ускоренном режиме.
- «Продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Продвижение этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны и подорвет важную работу столь многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты вызывают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», – сказано в заявлении посольства.
Президент Грузии готовит чрезвычайное обращение к народу
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии, сообщает пресс-служба президента.
Ситуация в Тбилиси остается напряженной. Вечером во вторник полиция применила силу и спецсредства против участников митинга, которые протестовали из-за принятия парламентом в первом чтении закона об «иноагентах». Принятие законопроекта поддерживает правящая партия, заявляя, что он направлен исключительно на достижение прозрачности финансирования НПО и СМИ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что наложит вето на закон в случае принятия, пишет агентство «Новости-Грузия».
Посольство США заявило, что «сегодняшний день стал черным днем грузинской демократии».
Несколько сотен НПО и СМИ Грузии подписали заявление против принятия в Грузии подобного закона.
В Тбилиси уже несколько дней проходят акции протеста, участники которых заявляют, что власти Грузии «хотят скопировать российскую машину репрессий» и полностью подавить инакомыслие в стране.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
NYT: взрывы «Северного потока» могла устроить группа украинцев и россиян
За актом саботажа против российского газопровода «Северный поток» могла стоять некая проукраинская группа, пишет во вторник The New York Times.
Издание ссылается на новые данные разведки, с которыми, как отмечается, ознакомились официальные лица в руководстве США. Газета называет сведения первой значимой информацией из того, о чем стало известно общественности в связи с подрывом веток газопровода в Балтийском море.
Официальные лица, на которых ссылается издание, отмечают, что они не располагают доказательствами причастности к атаке президента Украины Владимира Зеленского и его помощников, или что приказы отдавал кто-либо из украинских правительственных чиновников. Ранее представители правительства Украины и военная разведка страны заявляли, что не имеют отношения к нападению и не знают, кто его осуществил.
Американские чиновники, знакомые с новыми разведданными, подчеркивают, что сведения об участниках нападения далеко не полные. Можно предположить, что речь идет о противниках российского президента Владимира Путина, но члены группы не называются, как неизвестно и то, кто руководил операцией и кто ее профинансировал. Отмечается только, что группа могла состоять из граждан Украины или России, или представителей обеих этих стран.
Источники, на которых ссылается The New York Times, отказались раскрыть характер разведданных, как они были получены и какие-либо подробности относительно содержащихся в них доказательств.
- В конце сентября 2022 года сообщалось о разрушении обеих ниток газопровода «Северный поток -1» и одной из двух ниток «Северного потока - 2», который не был запущен в эксплуатацию. В связи со вторжением России в Украину на «Северный поток - 2» были наложены санкции. «Северный поток – 1» был основной магистралью поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза.
- Расследования Швеции, Дании и Германии показали, что газопроводы были взорваны, но никакие виновные до сих пор не установлены. Власти США, Великобритании и Евросоюза заявили о целенаправленной диверсии. Российские власти считают, что в аварии заинтересованы США и их союзники.
Участники акции в Тбилиси направляются в сторону площади Республики
Организаторы призвали участников акции возле парламента Грузии переместиться на площадь Республики, так как спецназ применил т.н. гранаты со слезоточивым спреем. Соответствующее обращение было озвучено на сцене возле парламента.
В данный момент граждане направляются в сторону площади Республики.
Правоохранители задержали возле парламента нескольких участников акции. Спецназ до сих пор применяет водомет с улиц рядом с парламентом в направлении проспекта Руставели.
Между тем, в МВД Грузии заявили, что это вынужденная мера, т.к. акция приняла насильственный характер, пишет SOVA.
«Акция протеста, проходящая в Тбилиси, на проспекте Руставели, в районе здания парламента, приняла насильственный характер, участники акции пытались заблокировать один из входов в парламент, имели место случаи насилия в отношении сотрудников Министерства.
Министерство внутренних дел, как орган, ответственный за охрану правопорядка и безопасность граждан, защищает гарантированное Конституцией Грузии право наших граждан на проведение мирных собраний и демонстраций, в то же время мы призываем организаторам митинга и политическим лидерам не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы митинг не перерос в насилие.
Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае неповиновения собравшихся законным требованиям сотрудников милиции и оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства», - говорится в сообщении МВД.
- Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта»
Депутаты от оппозиции требуют встречи с председателем парламента Грузии
В парламенте, у кабинета председателя законодательного органа Грузии Шалвы Папуашвили, шум и словесная перепалка. В частности, встречи с Папуашвили требуют оппозиционные депутаты Хатуна Самнидзе, Анна Нацвлишвили и Саломе Самадашвили.
По их информации, участников митинга возле парламента разгоняют и они хотят встретиться по этому вопросу с председателем парламента. Сотрудники охраны не пустили оппозиционных депутатов к Папуашвили, за чем последовала перепалка, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Обращаюсь к защитнику регламента - по регламенту депутаты имеют право требовать встречи с председателем парламента, и он должен выполнить это немедленно. Мне интересно, где он и что делает, пусть не нарушает регламент, выходит. Пусть не боится нас, не съедим», - сказала Анна Нацвлишвили.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
Спецназ применил для разгона протестующих у парламента Грузии водомет
У здания парламента Грузии, где проходит акция протеста, применен водомет.
Спецназ мобилизован как со стороны улицы Чичинадзе, так и улицы Читадзе. МВД звуковым сигналом предупреждал участников акции, чтобы те покинули прилегающую территорию. Протестующие не расходятся, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Правоохранители не дают участникам акции возможности подойти к входу в парламент. Против протестующих был также применен перцовый спрей.
Стычки между протестующими и правоохранителями произошли после того, как сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Против участников акции у парламента Грузии применили перцовый спрей
У здания парламента Грузии произошли стычки между полицией и участниками акции. Противостояние началось после того, как лидеры призвали участников акции переместиться ко всем трем входам в здание парламента, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Правоохранители не дают участникам акции возможности подойти к входу. На улице Читадзе, территории, прилегающей к парламенту, где произошли стычки между полицией и участниками акции, размещен спецназ. Спецназовцы перекрыли улицу и не дают участникам акции пройти к одному из входов в парламент.
Участники акции скандируют – «Русские», «Рабы».
Против участников акции, проходящей у парламента Грузии, применили, предположительно, перцовый спрей. Возле парламента также находится водомет.
Сообщается, что протестующие избили одного из спецназовцев. При этом появляются сообщения что начнется разгон акции. Спецназ перекрыл все подступы к законодательному органу. Протест концентрируется на проспекте Руставели.
- Сегодня вечером парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13. Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
- Решение обсудить на пленарном заседании парламента законопроекты об «иностранных агентах» уже сегодня, а не 9 марта, стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.
- Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
Парламент Грузии утвердил в первом чтении законопроект об «иноагентах»
Парламент Грузии в ускоренном режиме утвердил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». За принятие документа проголосовали 76 депутатов, против – 13.
Документ, внесенный в парламент движением «Сила народа», поддержали члены правящей партии «Грузинская мечта».
В парламент внесен еще один законопроект – «О регистрации иностранных агентов». Его обсудят на следующем заседании. Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
Решение обсудить на пленарном заседании парламента законопроекты об «иностранных агентах» уже сегодня, а не 9 марта, стало неожиданностью для всех, в том числе для оппозиции.
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Участники акции протеста в Тбилиси перекрыли проспект Руставели
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт - перед зданием парламента проходит акция протеста, число участников увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об «иноагентах».
Лозунги акции: «Нет российскому законодательству!», «Встань на верную сторону истории!».
Агентство «Новости-Грузия» сообщает, что недалеко от здания мобилизован спецназ. Дополнительные наряды полиции также стягиваются на противоположной от парламента стороне, за храмом Кашвети.
МВД сделало заявление, предупредив организаторов и лидеров митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не приняла насильственный характер. В минувшую пятницу после аналогичного предупреждения на акции возле парламента были арестованы 36 человек.
Посольство США: сегодня – черный день для грузинской демократии
«Сегодня – черный день для грузинской демократии», – заявили в посольстве США в Грузии, комментируя решение правящей партии рассмотреть законопроект об «иностранных агентах» в ускоренном режиме.
«Продвижение парламентом этих вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию. Продвижение этих законов нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны и подорвет важную работу столь многих грузинских организаций, работающих для помощи своим согражданам. Этот процесс и законопроекты вызывают реальные вопросы о приверженности правящей партии евроатлантической интеграции», – сказано в заявлении.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Произошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
Между Россией и Украиной прошел очередной обмен пленными. Минобороны России сообщило о возвращении 90 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 человек.
«Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ [Государственная специальная служба транспорта], – написал Ермак в своем телеграм-канале. – Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали». Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек с Донецкого направления».
Ермак добавил, что большинство пленных, возвращенных в ходе этого обмена, имеют тяжелые ранения.
Во дворе парламента Грузии мобилизован спецназ, акция перемещается на Руставели
Во дворе парламента Грузии, у которого проходит акция против принятия закона об иноагентах, мобилизован спецназ, сообщает SOVA. При этом сама акция перемещается на проспект Руставели, напротив законодательного органа.
Параллельно митингу в парламенте проходит обсуждение скандального закона об иноагентах. «Грузинская мечта» вынесла его на пленарное заседание сегодня, вместо обещанного четверга (9 марта).
Оппозиционные депутаты призвали граждан выйти на протест и не допустить принятия в Грузии российского закона. Несогласные продолжают прибывать к парламенту.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
В Чехии украли жеребца стоимостью в 18 тысяч долларов, который принадлежит Рамзану Кадырову
В поселке Крабчице на западе Чехии украли 16-летнего коня по кличке Зазу – местные власти подтвердили, что это один из коней, принадлежащий главе Чечни Рамзану Кадырову. Стоимость животного полиция оценивает почти в 400 тысяч чешских крон (это порядка 18 тысяч долларов США).
Как сообщает сайт Jezdci.cz со ссылкой на правоохранительные органы, кража произошла в ночь с 4 на 5 марта – похитителю удалось проникнуть в загон к коню, снять страховочную цепь и увести его. Владелец конезавода Darhorse Ростислав Копецкий подтвердил журналистам, что сейчас проводится расследование, но на этом основании отказался от дальнейших комментариев. В министерстве финансов Чехии изданию сообщили, что конь принадлежит Рамзану Кадырову, но от комментариев там также отказались.
Напомним, по данным на 2017 год, в Чехии находились три скаковых и два племенных жеребца Рамзана Кадырова. Их общая стоимость оценивалась в 6 млн долларов. Однако за два года до этого его лошади оказались арестованы из-за санкций после аннексии Крыма - им нельзя покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках запрещено перечислять на счет Кадырова.
Жеребец Зазу уже попадал в новостные сводки - в 2014 году организаторы скачек в Германии отказались выплачивать 2 тысячи евро призовых также из-за европейских санкций.
ЕСПЧ вынес решение о нарушениях прав человека в Абхазии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня впервые вынес решение о нарушениях прав человека на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом в телеграм-канале пишет руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Решение ЕСПЧ изучил глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев. По информации правозащитников, факты дела относятся к 2001–2003 годам, а жалобы были поданы в Страсбург в 2004 году. Заявителям пришлось ждать двадцать 20 лет.
Первый заявитель, Леван Мамасахлиси, пострадал от взрыва ручной гранаты, которой он собирался глушить рыбу. Взрыв был замечен абхазской службой безопасности. Заявитель был арестован, ему было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия, саботаже и госизмене. Сообщается, что он признал обвинения под пытками и был осужден к 12 годам лишения свободы.
Второй заявитель, Григол Нанава, был осужден за хранение взрывчатых веществ и терроризм также после пыток, отмечают правозащитники, комментируя решение ЕСПЧ.
Первый заявитель был освобожден в 2008 году благодаря деятельности Комиссара Совета Европы по правам человека в то время – Томаса Хаммарберга, а второй – в 2005 году, благодаря Международному Красному Кресту.
«Европейский Суд признал, что в отношении территории Абхазии юрисдикцию осуществляет как Грузия, поскольку это её международного признанная территория, так — в отношении действий де-факто абхазских властей — и Россия. Вывод в отношении России был основан на существенной военной помощи и размещении российских военных баз в Абхазии, а также политической и экономической помощи. Российские власти назначали российских военных и правоохранительных чинов на де-факто государственные должности Абхазии, а экономические отношения России и Абхазии таковы, что без российских денег «де-факто власти Абхазии не могли бы существовать».
По существу дело выглядит достаточно обычной историей про пытки, бесчеловечные условия содержания под стражей и отказ в медицинской помощь заключенным. Но важен вывод Суда в отношении де-факто абхазских судов. Рассматривая правовые основания для лишения свободы заявителей, ЕСПЧ счел, что о судебной системе и фактически применимом законодательстве Абхазии у него очень мало сведений. При этом отделение правовой системы Абхазии от грузинской произошло в 1992 году, а с тех пор Грузия вступила в Совет Европы и провела многочисленные реформы.
ЕСПЧ не смог поэтому признать де-факто абхазские суды такими судебными органами, которые могли бы принимать решения о лишении людей свободы с соблюдением требований Конвенции. То есть, абхазские суды не являются «судами, предусмотренными законом», поскольку не имеют никакой «конституционной и законодательной основы», – говорится в сообщении правозащитников «Агоры».
Они отмечают, что заявителям присуждена компенсация морального вреда и судебных расходов, однако, РФ односторонне отказывается выплачивать эти компенсации с 15 марта 2022 года.
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