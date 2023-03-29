Зурабишвили на Саммите демократии говорила про Украину и тбилисские митинги

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь поддержала мартовские митинги в Тбилиси против закона об иноагентах, выступив на Саммите демократии, проведенном по инициативе президента США, пишет агентство «Новости-Грузия».

Зурабишвили отметила, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку и внутреннюю напряженность, страна добилась прогресса по двум приоритетам. Это завершение работы над Национальной стратегией в области прав человека и национальный план ликвидации насилия в отношении женщин и меры по расширению экономических прав и возможностей женщин.

Тем не менее, по словам Зурабишвили, реализация судебной реформы посредством инклюзивного процесса по-прежнему требует надлежащих усилий.

«В то время как эти изменения были частью заявленных обязательств Грузии, и были решены путем принятия новых законов или планов действий, грузинский народ добился значительного прогресса, протестуя против ограничения гражданских прав на улицах Тбилиси и демонстрируя свою приверженность демократическим принципам, что вдохновляло и продолжает вдохновлять нашу страну на пути европейской интеграции.

Этот протест увенчался как отменой Закона об иностранных агентах, победой демократии, так и демонстрацией способности преодолевать поляризацию, объединившись вокруг общего дела. С этой точки зрения начался процесс национального согласия», - сказала Зурабишвили.

По словам президента, путь Грузии к демократии, европейской и евроатлантической интеграции является основой стабильности, и ему нет альтернативы.

«Я хочу повторить твердое обещание Грузии построить еще более сильную демократию и выразить нашу готовность сотрудничать со всеми нашими международными партнерами в построении более демократичного, мирного и устойчивого мира, в котором Грузия найдет место в качестве надежного партнера», - добавила Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии прокомментировала ситуацию в Украине, отметив, что «никто из нас не осознавал, что мир столкнется с прямым, жестоким и всеобъемлющим вызовом в виде российского военного вторжения».

«Война против Украины - это действительно война против демократии, свободы и человеческого достоинства. Это еще одно напоминание о последствиях неограниченных авторитарных режимов с древними и давними империалистическими амбициями. Напоминание о том, что демократии должны быть сильны изнутри, то есть поддерживаться единым гражданским обществом и объединяться на международной арене для защиты установленных принципов международного права», - сказала Саломе Зурабишвили.