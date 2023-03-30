В Абхазии прошел молебен за Киево-Печерскую лавру

В Моквском соборе в самопровозглашенной республике Абхазия прошел молебен за Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщило РИА Новости.

«Эта молитвенная поддержка для братии Киево-Печерской обители, гонимых за Веру Православную – о защите святынь лавры, монахов, священников и прихожан Киево-Печерской лавры, а также всех гонимых православных христиан», – сказал один из организаторов молебна, пономарь Моквского кафедрального собора Боян Делба.

29 марта в Крестовоздвиженской церкви на территории Киево-Печерской лавры провели последнее богослужение Украинской православной церкви (ранее Московского патриархата), на которое пришли сотни верующих. Власти Украины ранее обязали монастырь УПЦ покинуть территорию и здания Киево-Печерской лавры до 29 марта после того, как государственный заповедник «Киево-Печерская Лавра» отказался от договора аренды с УПЦ.

В УПЦ утверждают, что подали в суд и до окончания разбирательств не намерены покидать Лавру. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в среду, что силой монахов УПЦ из Лавры выселять не будут - по его мнению, они сами «потихоньку» покинут территорию.

Накануне стало известно, что предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назначил архимандрита Авраамия (Лотыша) исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры.

Авраамий принадлежит к числу братии монастыря. 29 марта он обратился к Епифанию с заявлением о переходе в ПЦУ, после чего был назначен исполняющим обязанности наместника монастыря ПЦУ на территории Лавры – он существует юридически, но пока не фактически. Остающимся в юрисдикции УПЦ монахам Лавры он предложил последовать его примеру.

Вечером в среду стало известно о том, что митрополит УПЦ Онуфрий запретил архимандрита Авраамия в служении за переход в ПЦУ. Эту церковь в УПЦ считают неканонической, обвиняя в расколе.

В свою очередь, сторонники ПЦУ обвиняют УПЦ в связях с Москвой, указывая на то, что, хотя она и заявила о независимости от РПЦ после российского вторжения в Украину, это никак не было оформлено юридически – УПЦ не получала автокефалии и не просила о ней. Власти Украины также считают УПЦ по-прежнему связанной с Московским патриархатом.