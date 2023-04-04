Новости
В Абхазии отменили веерные отключения электроэнергии
В самопровозглашенной республике Абхазия отменили введенные в конце ноября 2022 года ограничения на подачу электроэнергии. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сухумского управления электросетями.
«В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об увеличении уровня воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». Руководство станции сообщило, что из-за паводков будет пускать большие объемы воды в русло реки Ингури.
График отключений электричества был введен по всей Абхазии в конце ноября из-за возросшего энергопотребления в зимний период и уменьшением уровня воды в водохранилище «Ингури ГЭС». С ноября по 25 марта по просьбе абхазского правительства Россия обеспечивала электричеством Сухуми и всю западную часть Абхазии, восточная часть получала электроэнергию от «Ингури ГЭС».
Другие новости дня
Капитан ФСО бежал из России и рассказал о своей работе на Путина
Капитан Федеральной службы охраны (ФСО) Глеб Каракулов, работавший до середины октября 2022 года инженером в управлении, которое обеспечивало для президента России Владимира Путина секретную связь, уехал за границу и осудил войну против Украины. Центр «Досье» во вторник опубликовал интервью с Каракуловым, в котором тот рассказывает подробности о своей работе и принятом решении уехать. «Досье» подчёркивает, что Каракулов - самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России против него возбудили дело о дезертирстве.
Как и почему офицер бежал из России
Капитан Каракулов в интервью рассказал, что главной причиной отъезда стало широкомасштабное вторжение в Украину. По словам бывшего сотрудника ФСО, он «просто не мог находиться на службе у этого президента». Он назвал Путина «военным преступником» и сказал, что не счёл возможным более находиться у него на службе.
Каракулов рассказал о подробностях своего бегства. В октябре он был отправлен в командировку в Казахстан. Туда же приехали его жена и ребёнок. Оттуда в последний день командировки Каракулова он с семьёй вылетел в Стамбул по служебному паспорту. Его «хватились» тем же вечером, однако он был уже в Турции.
Дворец, спецпоезд и карантин
Офицер рассказал ряд подробностей о том, как работает ФСО, назвав эту спецслужбу «очень самостоятельной организацией». Владимир Путин, по его словам, не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. «Вся информация, которую он получает, — только от людей, которые непосредственно близки. Он живет в своего рода информационном вакууме», - утверждает офицер спецсвязи. Также он подтвердил, что люди, которые должны будут находиться в одном помещении с Путиным, по-прежнему проходят двухнедельный карантин. По словам Каракулова, ему не известно о том, чтобы президент тяжело болел.
Сам Каракулов не бывал в так называемом дворце Путина под Геленджиком, однако сослался на одного из своих коллег, который часто туда ездит и проверяет связь. Тот подтвердил, что речь идёт об объекте, который использует Путин. Также офицер подтвердил то, что Путин пользуется спецпоездом.
«Ещё у президента есть переговорная кабина, которую мы возим в каждую загранкомандировку. Это место, из которого можно проводить переговоры с гарантированной секретностью. Кабина, конечно, громоздкая. Это такой куб высотой около 2,5 м. Внутри организованы рабочее место и телефон, через который можно говорить, не опасаясь, что разговор может услышать или считать иностранная разведка» – рассказал Каракулов. Он также подтвердил, что рабочие кабинеты Путина в Петербурге, Сочи и Ново-Огарёво - совершенно идентичные по интерьеру.
«Два разных человека»
Капитан ФСО охарактеризовал Путина 2009 года и нынешнего президента России как «двух разных людей» по своему поведению. «Сейчас он очень замкнулся. Он оградил себя от всего мира всевозможными барьерами, тем же самым карантином, отсутствием информации. Исказилось у него восприятие действительности» - говорит он. Большинство его бывших коллег по ФСО в публичных разговорах, по его словам, поддерживает Путина и войну. Тем не менее, Каракулов обратился и к ним, и к другим российским офицерам с призывом, как он выразился, не исполнять преступных приказов. «Сотрудники ФСО находятся постоянно вокруг президента. Вы можете просто зайти и дать понять, что это преступление. И в ваших руках возможность очень быстро остановить это безумство» – заявил Каракулов.
Представители российских властей интервью с бывшим сотрудником ФСО пока не комментировали.
- В марте 2023 года в Барнауле суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима майора ФСО Михаила Жилина, который сбежал в Казахстан из-за войны с Украиной. Он работал начальником смены в управлении специальной связи и информации ФСО России в Сибирском федеральном округе, отвечал за правительственную связь Владимира Путина с регионами и формально имел доступ к государственной тайне, из-за чего ему был запрещен выезд за пределы страны. В сентябре 2022 года Жилин пересек границу России и Казахстана, был задержан, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Он запрашивал политическое убежище, но в декабре его депортировали в Россию.
Абхазский посол 5 апреля вручит верительные грамоты Владимиру Путину
Посол самопровозглашенной республики Абхазия в Москве Алхас Квициниа 5 апреля вручит верительные грамоты президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Для меня, для посольства, для моего государства это событие имеет важное значение. Этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся», – сказал он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Путин в апреле должен принять верительные грамоты у послов ряда стран, в том числе США. По его словам, в церемонии примут участие 17-18 новых послов.
Сегодня, 4 апреля стало известно, что абхазский лидер Аслан Бжания присвоил Алхасу Квициниа дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.
Указ о назначении Квициниа послом был подписан в ноябре 2022 года. В августе того же года он был освобожден от должности руководителя президентской администрации. После отставки Квициниа заявил, что «наблюдал за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения».
- Алхас Квициниа в 2005–2014 годах работал заместителем главы сухумской администрации. С октября 2015 года был председателем партии «Амцахара». В июле 2019-го партия выдвинула Квициниа на пост президента , так как лидер оппозиции Аслан Бжания, как утверждали в оппозиции, был отравлен.
- Во втором туре президентских выборов 8 сентября 2019 года Алхас Квициниа уступил Раулю Хаджимба. Квициниа не признал победу Хаджимба и обратился в суд. 9 января оппозиция начала акцию протеста с требованием отставки Хаджимба и захватила здание президентской администрации. 10 января 2020 года Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квициниа, отменив результаты выборов.
- 12 января Центральная избирательная комиссия объявила дату выборов президента – 22 марта. Вечером этого дня Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. На президентских выборах в марте 2020 года победу одержал Аслан Бжания. Квициниа возглавил администрацию президента 24 апреля 2020 года.
Запад принуждает Грузию к военному конфликту с РФ – Нарышкин
Западные страны принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Россией, заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Также он отметил, что Россия видит попытки Запада «убедить Тбилиси, что сейчас уже сложились предпосылки для возвращения контроля над Абхазией и Южной Осетией»
«Замысел западных столиц состоит в том, чтобы помочь Украине. Они видят, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины, поэтому таким образом принуждают Грузию вступить в военный конфликт с Российской Федерацией», – добавил директор российской спецслужбы.
По информации РИА Новости, глава Службы внешней разведки России находится в Минске с рабочим визитом. Сегодня, 4 апреля Нарышкина принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, выступая на съезде политической партии «Амцахара», сказал, что грузинская оппозиция предпринимает попытки свергнуть действующую власть и открыть «второй фронт».
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
WP: Крым стал «одной из наиболее укреплённых» территорий в зоне войны
За последние несколько недель российские власти построили в аннексированном Крыму целую сеть оборонительных сооружений. К такому выводу пришли журналисты Washington Post на основе спутниковых фотографий, предоставленных компанией Maxar.
Издание называет полуостров «одной из наиболее укрепленных» территорий в зоне войны. При этом Крым сейчас находится на большом расстоянии от линии фронта.
В числе прочего газета публикует фотографии крымского села Медведевка, расположенного около перехода на материк. На снимке, сделанном 11 февраля, со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений так называемых «зубов дракона».
В публикации отмечается, что в последние недели такие оборонительные сооружения стали появляться особенно быстро. На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, виден пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов, пишут журналисты. На одном из снимков видны установленные в окопах артиллерийские орудия.
Многие из оборонительных сооружений появились около естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления вооруженных сил Украины, отмечают авторы публикации.
В начале марта глава российской администрации аннексированного Крыма Сергей Аксёнов подтвердил, что на полуострове идёт сооружение масштабной линии обороны. В Кремле ранее это отрицали. Необходимость строительства защитных линий в Крыму Аксёнов объяснил словами «бережёного бог бережёт» и «хочешь мира – готовься к войне». Он также подтвердил, что к строительству привлечено большое количество людей.
Ряд аналитиков считает, что весной Вооружённые силы Украины могут перейти в наступление, причём главной его целью может стать так называемый сухопутный коридор в Крым – ныне оккупированные Россией южные районы Херсонской и Запорожской областей. В Киеве не исключают и возможности наступления на сам Крым.
Однако опрошенные The Washington Post эксперты не верят в высокую вероятность такой операции украинской армии.
По мнению Майкла Кофмана, директора российской программы в Центре военно-морского анализа США, Украина вряд ли решится на захват Крыма «в классическом смысле», но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.
«С течением времени это может сделать ситуацию в Крыму невыносимой, и в результате России, возможно, придется пойти на переговоры о его статусе», – сказал Кофман журналистам.
Украина уже испытывает такую стратегию, отмечает издание. По данным американского проекта ACLED, с августа прошлого года, по российским объектам в Крыму или около полуострова украинские военные нанесли более 70 ударов, в том числе с применением дронов. Иногда речь могла идти о диверсиях, организованных с территории Крыма. Часть из них оказались успешными и имели разрушительные последствия, пишет The Washington Post. Одна из наиболее крупных диверсий с начала войны в Украине произошла на Крымском мосту, который вышел из строя после взрыва.
Столтенберг: хочется, чтобы Украина была способна отбросить солдат Путина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО хотели бы, чтобы украинские войска освободили новые территории Украины и «отбросили солдат президента Путина». Только это, по его мнению, может создать условия для будущих переговоров о мире между Украиной и Россией. Когда и на каких условиях могут начаться такие переговоры, должен решать Киев, а НАТО должно быть готово помогать Украине «столько, сколько потребуется». Об этом Столтенберг сказал в интервью Украинской службе Радио Свобода.
«Мы должны поддерживать Украину, поскольку это в интересах нашей безопасности – показать, что президент Путин не побеждает в Украине», – сказал Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, война в Украине в настоящее время стала «битвой логистики» и «войной на истощение», в которой чрезвычайно велика роль организации поставок боеприпасов, оружия и материалов на линию фронта. По его словам, страны, поддерживающие Украину, не могут допустить истощения собственных запасов, поэтому наращивают производство вооружений.
По словам Столтенберга, в рядах российских военных отмечается низкий боевой дух, боевая техника и подготовка также не на высшем уровне. Однако Россия продемонстрировала способность вводить в бой десятки тысяч новых бойцов, даже ценой больших потерь, поэтому российскую армию нельзя недооценивать.
Столтенберг скептически отнёсся к возможности заморозки конфликта, сказав, что необходимо стремиться к тому, чтобы этого не произошло, а Украина добилась успеха на поле боя – что принесёт успех и за столом переговоров. Столтенберг не стал прямо отвечать на вопрос, возможно ли освобождение аннексированного Крыма военным путём и готово ли НАТО поддержать такую операцию, однако повторил тезис о том, что союзники поддерживают право Украины на самооборону и будут это делать столько, сколько потребуется.
В последнее время идут обсуждения возможности украинского контрнаступления весной нынешнего года, его возможного хода и последствий. В Киеве, подтверждая подготовку к контрнаступлению, предупреждают, что не следует относиться к нему как к какой-то решающей ставке. Столтенберг подчеркнул, что вопрос о том, когда начинать наступление и как его вести, должно решать украинское командование на местах.
Российские журналисты потребовали освободить Эвана Гершковича
Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели во вторник опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.
В письме говорится, что его авторы считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им.
«ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем — нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности» – говорится в письме. Его авторы напоминают о деле осуждённого ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осуждён за журналистскую деятельность, а преступлений не совершал.
«Сходство обстоятельств нового «шпионского» дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу» – пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые «рискуют, продолжая работать в России».
Под письмом, опубликованным, в частности, телеканалом «Дождь», стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Жанны Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Тимченко, Тихона Дзядко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.
- О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР).
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову – такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
- США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
Австрийские специалисты посетили «Ингури ГЭС»
Представители австрийской компании Verbund посетили комплекс «Ингури ГЭС». Специалисты принимают участие во внедрении на станции цифрового управления.
Представители Verbund осмотрели плотину «Ингури ГЭС» и ознакомились с работой объектов, расположенных в селе Саберио Гальского района Абхазии.
Тендер, предусматривающий внедрение на гидроэлектростанции цифрового управления, был объявлен в декабре 2022 года. Победила грузинская компания UGT, субподрядчиком которой является австрийская Verbund.
Сообщается, что внедрение современных технологий на станции позволит увеличить генерацию электроэнергии.
Кадыров призвал отправить на войну противников строительства мечети в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил противников строительства мечети в Москве в попытке расколоть граждан одной страны и призвал либо мобилизовать их на войну против Украины, либо судить.
«Зачинщики действуют в угоду западным интересам, какие бы оправдания они ни придумывали. Таких подстрекателей надо либо мобилизовать, чтобы выплеснули всю злость на врага, либо отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам», – заявил Кадыров накануне вечером в своем телеграм-канале.
Как пишет сайт Кавказ.Реалии, протесты в Косино-Ухтомском районе Москвы начались в марте. Тогда в вечернем эфире телеканала «Спас» директор лаборатории деструктологии МГЛУ Роман Силантьев заявил, что рядом со Святым озером планируется строительство крупного мусульманского комплекса – его размеры он назвать не смог, так как проект якобы доступен узкому кругу людей. Издание MSK1.ru со ссылкой на протокол совещания градостроительного комитета также сообщило, что в районе будет построен «объект просветительско-религиозного назначения».
Других подтверждений создания мусульманского центра нет. На месте строительства в паспорте объекта сказано, что там появится транспортно-пересадочный узел «Улица Дмитриевского». Однако местные жители продолжают выходить на протесты, ссылаясь на неподтвержденную информацию о мечети. Как сообщает «Спас», они уверены, что мусульманский центр станет «местом сосредоточения не коренных москвичей с мусульманским вероисповеданием, а мигрантов из среднеазиатских республик».
Последняя крупная акция состоялась на минувших выходных. К ней присоединились националисты – в частности, координатор объединения «Русская община» Андрей Ткачук заявил, что протесты не закончатся до тех пор, пока «православные русские люди не отстоят свои православные места». Против мусульманского центра создали петицию, в ее описании сказано: «Строительство мечети не допустимо, так как распространение идеи об отрицании Божества Иисуса Христа приведет к всяческому ухудшению жизни». Ее подписали уже более 26 тысяч человек.
- Святое озеро в Москве является местом паломничества православных христиан. По легенде, озеро появилось здесь на месте храма, который ушел под воду.
- Глава Чечни Рамзан Кадыровпризвал к расправе или взятию в плен живыми лиц, использовавших страницы из Корана, чтобы разжечь огонь.
- Рамзан Кадыров использовал акцию Палудана со сжиганием Корана в Швеции для оправдания войны против Украины и критики «евроичкерийцев». Он бездоказательно обвинил власти Швеции в том, что акция была «проплачена» ими.
- По данным The Insider, разрешение на проведение одной из акций Палудана оплатил журналист и бывший стрингер телеканала Russia Today Чанг Фрик. Однако он заявил, что не просил никого сжигать Коран и что прекратил сотрудничество с RT в 2014 году.
Трампу в суде Нью-Йорка сегодня предъявят обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп сегодня предстанет перед судом в Нью-Йорке по уголовному обвинению. Впервые в истории США бывшего президента официально обвиняют в совершении преступления.
Трамп, который после ухода с поста президента живёт в своём поместье во Флориде, прилетел в Нью-Йорк в понедельник.
Дело бывшего президента, который вновь выдвинул свою кандидатуру на выборы 2024 года, связано с выплатой в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о возможных сексуальных отношениях с Трампом. Обвинение в лице окружной прокуратуры Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Трамп и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее «политическим преследованием» бывшего президента-республиканца. Демократы отрицают, что речь идёт о политическом деле.
Судебные слушания назначены на 14.15 по местному времени (21.15 мск). Трамп не будет задержан и доставлен в суд в наручниках, поскольку он добровольно явится в суд. Тем не менее, в суде его ожидает стандартная процедура установления личности, снятия отпечатков пальцев и фотографирования.
В суде, как ожидается, обвинения будут зачитаны вслух, после чего Трампа спросят, считает ли он себя виновным. Ожидается, что он ответит отрицательно. После этого судья Хуан Мерчан определит дату следующих слушаний. Скорее всего, они состоятся не ранее, чем через несколько месяцев. В зал суда допустят фотографов ряда СМИ, но видеосъёмка не разрешена.
Теоретически судья может распорядиться взять Трампа под стражу, но это маловероятно. Скорее всего, как отмечает AP, его отпустят до следующих слушаний даже без внесения залога. Трамп уже заявил о планах вернуться вечером во вторник в Нью-Йорк и выступить перед своими сторонниками. Предъявление обвинений не препятствует его избирательной кампании.
В Нью-Йорке введены усиленные меры безопасности, ожидаются демонстрации сторонников Трампа. Сами они заявляют, что будут протестовать мирно.
Китай впервые за 60 лет поменял позицию по Курильским островам
Китай впервые за 60 лет изменил позицию о принадлежности Южных Курил. С 1964 года четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — обозначались на китайских картах как японские территории, оккупированные Россией. Теперь Китай будет придерживаться нейтральной позиции. Об этом сообщает агентство Kyodo.
В 1960-х решение о принадлежности островов Японии принял Мао Цзэдун. Нынешний китайский лидер Си Цзиньпин в ходе недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Китай отныне «не принимает ни ту, ни другую сторону» в территориальном споре.
Источник издания утверждает, что на встрече 20-21 марта в Москве Путин говорил Си о «важности развития специальной беспошлинной зоны», законопроект о создании которой на Южных Курилах Госдума России приняла в начале марта. Токио осудил её создание, а российские власти указали, что одна из целей — подчеркнуть принадлежность островов России. Подобная зона была ранее создана в аннексированном Крыму.
Си не прокомментировал возможность инвестиций, заявив, что оставит этот вопрос на усмотрение председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.
По словам источника издания, позиция Китая может затруднить урегулирование территориального спора между Японией и Россией.
- СССР присоединил к своей территории Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи по итогам Второй мировой войны. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан.
- Япония на протяжении всех этих лет высказывала территориальные претензии. После начала войны России с Украиной Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова «незаконно оккупированными».
Больше новостей Радио Свобода:
Парижане отказались от проката электроскутеров
Мэрия Парижа провела референдум по вопросу о запрете аренды электросамокатов для передвижения по городу. Инициатива появилась в связи с ростом дорожных происшествий с самокатами. В голосовании участвовали 8% от общего числа зарегистрированных избирателей.
В поддержку запрета проката электросамокатов высказались почти 90% участников голосования.
Прокатные компании призывали своих клиентов поддержать их на референдуме и разрешили бесплатно пользоваться скутерами в воскресенье, когда проводилось голосование.
Как сообщает Би-би-си, городской совет Парижа решил не продлевать лицензии трем городским операторам электрических самокатов - Lime, Tier и Dott.
Париж - один из мировых лидеров в применении электрического микротранспорта. Теперь компании-прокатчики во многих странах будут следить, не пойдут ли по пути Парижа и другие крупные города.
Изменения не затронут пользователей личного электросамокатного транспорта в Париже.
Украинские власти: Россия атаковала Одессу беспилотниками
Одесса и Одесская область в ночь на 4 апреля подверглись удару российских беспилотников. В городе сработали системы ПВО, сообщают местные власти. После взрывов в одном из районов Одессы начался пожар. При этом воздушную тревогу в городе объявили только через несколько минут после взрывов.
Как сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, из 17 дронов-камикадзе, атаковавших Одессу этой ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили 14.
По его информации, один из дронов попал по предприятию в Одесской области, в результате чего начался пожар.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Украинские воздушные силы сообщили, что в ночь на вторник российская армия атаковала Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства «Шахед». Зафиксировано не менее 17 пусков.
По данным украинских военных, было сбито 14 дронов.
В Брянской области беспилотники атаковали военкомат и отдел МВД
В Севском районе Брянской области вечером в понедельник беспилотный летательный аппарат атаковал здание военкомата. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. По его словам, здание повреждено, но пострадавших нет. На месте происшествия работают спецслужбы.
Чуть позже Богомаз подтвердил, что еще один беспилотник сбросил взрывное устройство рядом со зданием управления МВД, также в городе Севск.
Богомаз считает, что беспилотники принадлежали вооруженным силам Украины.
Районный центр Севск, где находится военкомат, расположен в 140 километрах к югу от Брянска, ближе к украинской границе.
- После начала военного вторжения России в Украину регулярно сообщается о напряженной обстановке в российских регионах, граничащих с зоной боевых действий. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
США заявили об отсутствии консульского доступа к Гершковичу
Власти США прилагают все усилия для освобождения московского корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича с того момента, как стало известно о его задержании по подозрению в шпионаже. При этом консульского доступа у сотрудников посольства США в России к Гершковичу до сих пор нет. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасноси США Джон Кирби.
Ранее МИД России сообщил, что доступ американских дипломатов к арестованному журналисту обеспечен.
Гершковича в СИЗО «Лефортово» в понедельник посетили член Совета по правам человека Алексей Мельников и председатель Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков.
По словам Мельникова, журналист находится в карантинной камере. Жалоб на содержание у него нет. Гершковичу объяснили правила внутреннего распорядка СИЗО и рассказали, как писать письма.
О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла еще о СССР).
Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста.
США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
Президент Грузии начинает самостоятельную политическую игру – СМИ
Президент Грузии Cаломе Зурабишвили, которая все чаще критикует правительство, начинает самостоятельную политическую игру, сообщает оппозиционный телеканал «Пирвели». По утверждению телеканала, Зурабишвили предлагает женщинам-депутатам создать «единый проевропейский фронт» и ведет с ними переговоры.
СМИ ранее обратили внимание, что в поездке в Литву Зурабишвили сопровождает депутат из «Группы реформ» Теона Акубардия.
На аудиенции у президента кроме нее уже побывали Саломе Самадашвили, Ана Нацвлишвили и Хатуна Самнидзе. С другими Зурабишвили встретится по возвращении из Литвы.
«Пирвели» предполагает, что грузинская делегация оппозиционных женщин-политиков будет присутствовать 18 апреля в Европарламенте, во время выступления Зурабишвили.
Также сообщается, что президент Грузии может прийти в Европарламент с Наной Малашхия – эта женщина стала одним из символов мартовских акций протеста. Кадры, как она с флагом Евросоюза стояла перед спецназом под струями водомета, облетели весь мир.
НАСА объявило имена четверых астронавтов для миссии к Луне
Американское космическое агентство НАСА объявило имена четверых астронавтов, которые войдут в состав миссии «Артемида 2». Она отправится к Луне в следующем году.
В состав миссии вошли американцы Кристина Кук, Виктор Гловер, Рейд Уайзмен и канадец Джереми Хансен.
Астронавты станут первыми людьми, совершившими полет вблизи Луны за более чем 50 лет. Они также будут первыми совершившими полет на борту ракеты нового поколения и космической капсулы «Орион». Экипаж не приземлится на Луну, а совершит облет спутника Земли, проверяя работоспособность «Ориона».
Сообщение НАСА приветствовал президент Соединенных Штатов Джо Байден. По его словам, отправка астронавтов к Луне вдохновит следующее поколение исследователей космоса.
Если миссия «Артемида 2» будет успешной, то США отправят экипаж на Луну в 2025 году. В этом случае Кристина Кук станет первой женщиной, побывавшей на поверхности спутника Земли.
- В конце прошлого года Луну облетел новый космический корабль НАСА, без астронавтов.
- В 2030-х годах отправку первых обитаемых полетов на Луну планирует Китай. В американском космическом агентстве ранее высказывали опасения, что Пекин может попытаться закрепить за собой самые богатые ресурсами участки Луны и не допустить на них США. В КНР эти сообщения отвергли.
- Амбициозную программу Луны ранее анонсировала Россия. Бывший президент «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обещал пилотируемый облет спутника к 2024 году, а высадку первых космонавтов на нее – к 2030-му. Позднее срок высадки сдвинулся в планах «Роскосмоса» на год, а облета – сразу на четыре года, но и эти сроки эксперты считают нереалистичными.
Рядом с секретной резиденцией Путина на Красной Поляне установили ПВО – ФБК
В километре от секретной резиденции президента России Владимира Путина установили систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1», сообщили соратники оппозиционного политика Алексея Навального из Фонда по борьбе с коррупцией.
Согласно опубликованной фотографии, ПВО установили на склоне у горнолыжного курорта, пишет Кавказ. Реалии.
Участок площадью 20 гектаров с двумя домами, вертолетной площадкой и собственным подъемником в Краснополянском районе был найден журналистами в 2021 году. По документам он принадлежит компании «Газпром», но Путин пользуется им в качестве зимней резиденции, заявили в ФБК. Комплекс носит название «Дом приема официальных гостей «Ачипсе».
Согласно плану главного дома, который оказался в распоряжении ФБК, в нем есть спа-комплекс, лаборатория, цеха для хранения и обработки разных продуктов и отдельная кухня для федеральной службы охраны. Общая площадь двух домов составляет более 12 тысяч квадратных метров.
- В январе 2023 года в нескольких районах Москвы были развернуты комплексы противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы С-400 появились на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии, между парками «Сокольники» и «Лосиный остров». Военная техника также появилась в Коптеве и в районе Рублево-Успенского шоссе.
- В американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что возможное размещение систем противовоздушной обороны в Москве не связано с угрозой атаки со стороны Украины. Скорее всего, это игра напоказ, с помощью которой Кремль готовит граждан к затяжному конфликту, считают эксперты.
- В январе 2020 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. Пресс-служба Кремля связь объекта с президентом всегда отрицала. 25 января это сделал и сам Путин. В то же время издание «Проект« со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в этой резиденции глава государства встречается с членами своего окружения и проводит «значимую часть своего неформального времени». Через год здесь была установлена бесполетная зона.
Поддержка решений МУС может стать уголовно наказуемой в России
В Госдуме России готовится законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда на территории страны. Этому было посвящено совещание в понедельник. Председатель Думы Вячеслав Володин также предложил ввести уголовное наказание за поддержку решений МУС.
Володин сообщил, что Дума готовит поправки в федеральный закон «О безопасности». Они должны запретить в России не только МУС, но и, как он сформулировал, «деятельность международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан». Какие именно международные организации могут попасть под запрет, глава Госдумы не уточнил.
Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких организаций. Для этого готовятся изменения в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах.
В совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая и председатели профильных комитетов - по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и по обороне Андрей Картаполов.
- 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что они подозреваются в незаконной депортации детей из Украины. Решение МУС было поддержано США, большинством стран Евросоюза (совместное решение ЕС было заблокировано Венгрией) и Украиной.
- Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. Москва не является участником Римского статута, определяющего действия суда, с 2016 года.
- 20 марта стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана и судей МУС. СК обвиняет их в незаконном преследовании Путина и Львовой-Беловой.
Дело об убийстве блогера Татарского переквалифицировано на теракт
Следственный комитет России переквалифицировал дело об убийстве блогера Владлена Татарского на статью о теракте. Ранее было возбуждено уголовное дело об убийстве общественно опасным способом. В пресс-релизе ведомства указано, что, по мнению следователей, планирование и организация преступления осуществлялись с территории Украины. Конкретные заказчики не называются, следствие продолжается.
Сотрудники правоохранительных органов вчера задержали 26-летнюю петербурженку Дарью Трепову. По мнению следствия, она передала Татарскому гипсовую статуэтку, в которой находилось радиоуправляемое взрывное устройство. Следственный комитет опубликовал видео, на котором Трепова дает признательные показания.
В пресс-релизе также указано, что Трепова «придерживается оппозиционных взглядов и является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией».
Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что теракт был спланирован «спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к инциденту. Он предположил, что убийство Татарского может быть делом рук российских «партизан». «В России пауки едят друг друга в банке», - написал Подоляк в твиттере.
Бывший директор ФБК Иван Жданов написал у себя в Телеграме, что Фонд борьбы с корупцией непричастен к убийству Татарского. Он назвал заявления о причастности ФБК попыткой «навесить» на организацию ложное обвинение в терроризме. Еще один соратник Алексея Навального Леонид Волков тоже назвал их попыткой «переложить с больной головы на здоровую».
Телеграм-каналы SHOT и «Осторожно, новости» со ссылкой на свои источники заявили, что завербовать Трепову мог Роман Попков - бывший член Нацонал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, впоследствии оппозиционный активист и журналист, сотрудничавший с «МБХ-Медиа» Михаила Ходорковского. Попков уже несколько лет живет в Украине. Он неоднократно призывал к свержению режима Владимира Путина.
Сам Роман Попков тоже отверг свою причастность к убийству Татарского. Он сообщил, что никогда не пошел бы на такой риск, поскольку в России у него остались родственники, в том числе мать, живущая в Брянске. «Никаких приказов Даше я не отдавал, ни с какими украинскими разведчиками я ее не знакомил. Дашу я знаю по соцсетям - она моя подписчица, ее интересовала журналистика», - написал Попков. Он категорически отверг свою причастность к убийству, хотя считает, что Владлен Татарский «заслужил то, что получил».
Кроме того, выдвигались предположения о вовлеченности в преступление мужа Треповой Дмитрия Рылова. Рылов - член Либертарианской партии России, участник оппозиционных митингов. Однако, как сообщили в партии, Рылов уже несколько месяцев не живет в России. Сам он считает, что его жену могли подставить, и она не знала, что в статуэтке находится бомба. «Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала», - сказал Рылов.
- Взрыв в кафе в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля около 19 часов вечера. Там проходил творческий вечер прокремлевского военного блоагера Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). По свидетельствам очевидцев, одна из слушательниц, представившись художницей, подарила Татарскому гипсовую статуэтку якобы своего изготовления. Вскоре статуэтка взорвалась. Владлен Татарский погиб на месте, более 30 слушателей получили ранения. По подозрению в совершении преступления была задержана Дарья Трепова.
- В случае признания Треповой виновной по статье 205 часть 3 УК РФ (террористический акт) Треповой может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
- Взрыв произошел в кафе «Стрит-бар» на Васильевском острове. Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
- Пригожин подтвердил, что некоторое время назад передал это кафе в пользование «патриотическому движению Кибер фронт Z» для проведения семинаров. Пригожин также заявил, что не стал бы обвинять во взрыве киевский режим. По его мнению, «действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству».
- Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вел телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
- 3 марта президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максима Фомина посмертно орденом Мужества.
NBC: китайский аэростат шпионил за военными базами в США
Китайский аэростат, сбитый над территорией США в феврале, собирал секретную информацию об американских военных базах. Об этом говорится в расследовании NBC. Его оборудование могло перехватывать электронные сигналы военной техники и переговоры американских военнослужащих. Китайская разведка могла получать информацию в режиме реального времени.
Со ссылкой на трёх высокопоставленных чиновников – двух действующих и одного отставного, – журналисты утверждают, что аэростат был управляемым, так что оператор мог заставить его остановиться над определенным местом или облетать его по кругу. Источники заявили, что командование военных баз принимало меры, затрудняющие перехват сигнала аэростатом, вплоть до отключения радиоэлектронного оборудования.
Также аэростат имел встроенный механизм самоуничтожения. Неизвестно, почему он не сработал – был неисправен или китайский оператор намеренно решил не идти на такой шаг.
- Аэростат был впервые замечен над Аляской 28 января. Через несколько суток он был уже над штатом Монтана, где находится, в частности, военно-воздушная база Мальстром и размещено ядерное оружие. 4 февраля он был сбит ВВС США над атлантическим побережьем. Обломки аппарата были изучены.
- Китай заявлял, что объект – гражданский научный аппарат, который сбился с курса. После его уничтожения власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм. Запланированный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин был отложен.
В Южной Осетии выпустят монету, посвященную «СВО»
В Южной Осетии решили выпустить монету, посвященную российскому вторжению в Украину. Тему президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев обсудил с главой Нацбанка Жанной Джиоевой.
Сообщается, что банк приступил к работе над эскизами монеты, посвященной т.н. «специальной военной операции» (СВО), в феврале текущего года.
«Было подготовлено несколько эскизов монеты. Как только мы определимся с выбором, мы приступим к размещению заказа. Сюжет и композиция эскиза должны отобразить поддержку со стороны народа Южной Осетии Российской Федерации в специальной военной операции, а также совместную борьбу российских и осетинских бойцов за достижение целей СВО», – заявила Джиоева.
Она выразила уверенность в том, что монета будет востребована «не только в Южной Осетии, но и за ее пределами».
«Предлагаю отчеканить монету из серебра 925 пробы с применением выборочного золочения и эмалирования, и выпустить ее тиражом не менее 500 штук», – сказала она.
Гаглоев, ознакомившись с эскизами монеты, предложил рассмотреть возможность направления эмиссионного дохода, полученного банком в результате её выпуска, на оказание помощи бойцам, участвующим в войне.
«В СВО принимают участие тысячи граждан Южной Осетии как в качестве добровольцев, так и в качестве военнослужащих, проходящих контрактную службу на 4-й российской военной базе. Наших бойцов поддерживают различные ведомства, государственные организации, жители республики оказывают посильную помощь», – сказал Алан Гаглоев.
Приобретая эту монету, каждый гражданин внесет свой личный вклад в общее дело, подчеркнул югоосетинский лидер.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли более 20 уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия. Среди них российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев, Иван Елбакиев, Тамерлан Остаев и Алан Джиоев.
Омбудсмен Грузии назначил замом племянницу соратника по партии
Народный защитник Грузии Леван Иоселиани назначил своим заместителем Натию Джулакидзе. Она племянница лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили – друга и соратника Иоселиани.
Джулакидзе подтвердила факт родства с Алеко Элисашвили.
«Мы с Алеко члены одной большой семьи, Алеко мой дядя. Я была рядовым членом партии. Из-за того, что мы с Леваном много лет работали в одной неправительственной организации, когда они основали партию, я сначала помогала как активный сторонник, а потом как рядовой член партии, состояла и в политсовете», — сказала Джулакидзе.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, Джулакидзе была членом партии «Граждане» со дня её основания. Перед парламентскими выборами 2020 года она пожертвовала партии 15 тысяч лари.
Еще одним заместителем омбудсмена Грузии стала юрист Элене Гудушаури.
Ранее должности заместителей Народного защитника покинули Георгий Бурджанадзе и Екатерина Схиладзе.
- Леван Иоселиани, прошедший в парламент по партийному списку «Граждан», покинул ряды политической организации после избрания на пост омбудсмена.
Абхазские таможенники задержали на Ингурском мосту «контрабандные» саженцы
Власти самопровозглашенной республики Абхазия не позволили провезти через Ингурский мост саженцы туи, ели и каллистемона в количестве 68 единиц.
Как сообщили в абхазском Государственном таможенном комитете, сотрудники ведомства обыскали машину, следующую в Абхазию со стороны Зугдиди, обнаружили саженцы в багажном отделении, после чего «задержали подкарантинную продукцию».
В ведомстве указали на административное правонарушение, материалы по которому переданы в отдел дознания и таможенных расследований.
- В ноябре прошлого года в Абхазии сообщили об изъятии в городе Гали партии «минеральной воды грузинского происхождения». 192 бутылок обнаружили в подсобном нежилом помещении, расположенном на приусадебном участке.
- Ранее стало известно, что в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме». В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова», импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
- В магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
- В абхазской Генпрокуратуре тогда заявили о нарушении таможенного законодательства и необходимости привлечь индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.
Гарибашвили: Григориадис «намеревался сжечь полицейского заживо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил компромисс по поводу ареста Лазаре Григориадиса, обвиняемого в нападении на полицейских во время мартовских акций против закона об «иноагентах».
«Несколько дней назад полиция задержала нападавшего на полицейских. Все видели кадры, как один из анархистов бросил в полицейских «коктейль Молотова», то есть этот человек намеревался сжечь полицейского заживо… Это неприемлемая красная линия, по которой мы будем бескомпромиссны», – сказал Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», также Гарибашвили сказал, что «план анархистов» был в том, чтобы добиться хаоса и в итоге насильственно сменить власть, но «государство проявило силу и ум». Тут же Гарибашвили пообещал, что «никто не будет наказан несправедливо».
«Хочу еще раз сказать, что если кто сегодня и выступает против процветания, так это деградировавшая экстремистская оппозиция. Они не хотят высокого экономического роста, мира, стабильности в стране», – утверждал премьер.
Оппозиция заявила, что премьер нарушил презумпцию невиновности, до приговора суда говоря о задержанном не как о подозреваемом, а как о «нападавшем на полицейских».
На прошлой неделе в Тбилиси прошли несколько митингов в поддержку 21-летнего Лазаре Григориадиса, которому грозит лишение свободы на срок от 7 до 11 лет.
Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества».
По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта, на улице Чантурия, поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.
Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался.
Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются утверждения сотрудников полиции.
Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.
- Многие уверены, что Григориадиса специально избрали для задержания из-за его внешности, так как премьер Гарибашвили ранее говорил, что часть демонстрантов была одета «в форму сатанистов». А председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал 21-летнего Лазаре человеком «нарушенной ориентации».
Форум