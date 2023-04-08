В Цхинвали прошел учредительный съезд партии «ИРОН» 

В киноконцертном зале «Чермен» в Цхинвали сегодня, 8 апреля, прошел учредительный съезд создаваемой Республиканской социалистической политической партии «ИРОН». В нем приняли участие делегаты со всей самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также представители Министерства юстиции.

Единогласным решением в ходе тайного голосования председателем партии был избран Георгий Кабисов. Он приветствовал участников съезда и поблагодарил за оказанное ему доверие.

«Со своей стороны сделаю все, чтобы эффективно решать поставленные перед нами задачи. Создание партии продиктовано желанием изменений в жизни Республики. Название партии – высокая планка морально-нравственных ценностей, к которым мы должны стремиться», - сказал Кабисов.

Он отметил, что партия будет делать все, чтобы кризисные ситуации возникающие, в том числе и в парламенте, «канули в Лету». «Также мы постараемся, чтобы в законодательном органе работали достойные люди, которые будут принимать законы, направленные на благосостояние народа», - заключил избранный лидер партии.

Как поделились с информагентством «Рес» представители Министерства юстиции, никаких нарушений и замечаний касательно работы съезда зафиксировано не было. Пресс-служба Министерства юстиции сообщила в своем телеграмм-канале, что в учредительном съезде приняли участие 113 делегатов из пяти административно-территориальных единиц республики.

Путем голосования участниками съезда было принято решение о создании Республиканской социалистической политической партии «ИРОН», создание региональных отделений партии во всех административно-территориальных единицах республики, принятии Устава и Программы партии, а также тайным голосованием были избраны руководящие органы указанной политической партии и председатель.

Минюст даст правовую оценку проведенного мероприятия после представления соответствующего пакета документов. Политическая партия считается зарегистрированной лишь после регистрации в Министерстве юстиции.