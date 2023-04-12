Алан Гаглоев вновь провел ряд кадровых назначений

Генеральную прокуратуру РФ просят проверить российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.

В распоряжении агентства есть обращение главы российского провластного «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина на имя генпрокурора Игоря Краснова. В нем говорится, что артистка, проживая в Израиле, поддерживает деятелей культуры, которые покинули Россию, критикуют войну и якобы оказывают финансовую помощь украинской армии.

Бородин также утверждает, что установил «иностранное финансирование деятельности Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами».

Ранее Бородин обратился к генпрокурору России с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову «иностранным агентом», а также возбудить в отношении нее три уголовных дела. Он также призвал преследовать актера Данилу Козловского, певца Валерия Меладзе и лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Алла Пугачева с семьей уехала из России.