Сухумский суд не принял жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба

Источником крупнейшей за много лет утечки документов Пентагона стал сотрудник американской военной базы, публиковавший их в закрытом чате для геймеров. Он публиковал бумаги, чтобы «держать знакомых в курсе событий». Об этом пишет газета The Washington Post.

Изданию удалось связаться с участниками закрытого чата в мессенджере Discord, где появлялись секретные документы. Чат объединял геймеров, увлечённых оружием, военным снаряжением и христианством, следует из материала WP. Доступ туда был только по приглашениям.

Журналистам удалось ознакомиться с почти тремястами секретными документами, опубликованными в чате. Двое членов группы сообщили изданию, что знают настоящее имя публиковавшего документы человека, но не будут раскрывать его пока ведётся расследование ФБР.

Описывая подозреваемого, его знакомые говорят, что тому около 20-25 лет, он тренирован и харизматичен. Сам предполагаемый источник утечки рассказывал в чате, что часть своего рабочего времени проводит в специальной комнате для работы с секретными документами, куда нельзя проносить электронные устройства.

Он пересказывал секретную информацию участникам чата, а когда они перестали реагировать на его сообщения, стал выкладывать фотографии документов.

Некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий в Украине и секретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям. В других документах показывались возможные траектории ядерного удара КНДР по США.

В другом были представлены фотографии китайского аэростата-шпиона, пролетевшего над страной в феврале, сделанные, вероятно, с самолёта-шпиона U-2, а также схема аэростата и разведывательного оборудования на нём. С конца прошлого года он делился снимками нескольких документов в неделю. Как минимум один из документов был распечатан с «Интеллипедии» — закрытого ресурса для совместной работы над разведывательными отчётами американских разведывательных служб.

The Washington Post отмечает, что название группы геймеров 'Thug Shaker Central' носило расистские аллюзии, а сам подозреваемый на одном из видео выкрикивает на стрельбище расистские и антисемитские лозунги.

Среди участников чата были иностранные граждане, в том числе — из России, Украины, азиатских стран и стран Латинской Америки. Участники не считают, что автор утечки — агент иностранных разведок. Но отмечают, что тот в разговорах критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление «подавить своих граждан» и «держать их в неведении».

В понедельник представитель Пентагона заявил журналистам, что опубликованные документы несут «серьёзные риски национальной безопасности». В министерстве обороны сформирована группа изучения последствий утечки. Ведомство планирует ужесточить правила работы с секретными документами.