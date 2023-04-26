Новости
Спецпропуска жителям Ахалгори и Джавы будут выдавать местные администрации
Специальные пропуска, необходимые для пересечения де-факто границы, жителям Ахалгорского и Джавского районов будут выдавать местные администрации.
Изменения в правила пересечения пунктов пропуска внёс Кабинет министров самопровозглашенной республики Южная Осетия.
С 2011 года местные жители подавали заявления для оформления и получения пропусков в районные управления КГБ.
«В целях упрощения процесса Комитет считает целесообразным возложить функции на прием заявлений и выдачи пропусков на администрации Дзауского и Ленингорского районов Южной Осетии», – сказал врио руководителя погранслужбы КГБ Валерий Алиханты.
Кроме того, принято решение о том, что югоосетинским гражданам, оформляющим пропуска, больше не придется предъявлять свидетельства о рождении.
Ранее «Эхо Кавказа» не раз писало, что выдача специальных пропусков для пересечения пункта пропуска «Раздахан» превратилась в отлаженную коррупционную схему.
Жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска лишь с 20-го по 30-е число каждого месяца.
Другие новости дня
Навальному сообщили о возбуждении против него дела о терроризме
Против оппозиционного российского политика Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, возбудили дело по статье о терроризме – его выделили из уже существующего дела по статье об экстремизме. Об этом сообщил сам политик на заседании суда.
«Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд», – сказал Навальный.
«Сота» уточняет, что речь идёт об обвинении в организации террористического сообщества. Ранее признать основанный политиком Фонд борьбы с коррупцией террористической организацией призвали в Государственной думе.
26 апреля Басманный районный суд Москвы начал заседание об ограничении времени, выделенного политику на ознакомление со 196 томами уголовного дела об экстремизме против него. Судья закрыла процесс, сообщает «Медиазона». Суд обязал Навального ознакомиться с материалами дела до 5 мая.
Дело по обвинению Навального в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Тогда же сам Навальный сообщал, что его также обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.
Сегодня же Навального в 14-й раз отправили в штрафной изолятор – сразу же после выхода оттуда, сообщается в его телеграм-канале.
«Вчера закончились очередные 15 суток, и меня вернули в ту же камеру № 11 ШИЗО», — написал Навальный. Причину политик не назвал. До этого поводами для его перевода в ШИЗО были среди прочих расстёгнутая пуговица и отказ мыть забор.
По его словам, он «сломал систему»: раньше после 15 суток в ШИЗО заключённому давали хотя бы сутки в обычной камере перед отправкой его в ШИЗО на следующие 15 суток.
Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете. Также он рассказывал, что в ШИЗО есть кипяток и одна книжка – по сравнению с обычной камерой, где есть «кофе и две книжки».
- В июне 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Уголовное преследование Навальный и его сторонники считают политическим.
- В марте 2023 года сторонники политика установили копию ШИЗО у Лувра в Париже. Ранее она располагалась у российского посольства в Берлине. С августа 2022 года Навальный провёл в такой камере больше ста дней, что, по словам его адвокатов, привело к резкому ухудшению состояния его здоровья.
- По словам адвоката Навального Вадима Кобзева, в начале апреля Навальному вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Кобзев сообщил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут давать отравляющие вещества в малых дозах.
Президент Турции наградил грузинских спасателей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил почетные награды грузинским спасателям, которые помогали искать выживших после разрушительного землетрясения.
Специальные награды получили и служебные собаки, входившие в отряд. Именно они указывали на места в завалах, где оставались живые люди.
Около 200 грузинских спасателей участвовали в разборах завалов в двух городах Турции – Адыяман и Антакья, пишет агентство «Новости-Грузия».
Орденом высочайшей самоотверженности награжден заместитель начальника департамента пожарно-спасательных сил Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, полковник Мамука Сепиашвили, который возглавлял грузинскую спасательную команду.
По распоряжению премьер-министра Грузии грузинские спасатели отправились в Турцию в первый же день бедствия. В общей сложности около 200 спасателей выполняли спасательную миссию в течение 18 дней, сообщает МВД.
В эти же дни из Грузии в Турцию шли колонны с гуманитарной помощью – ее отправляли как власти, так и обычные жители, активно подключившиеся к сбору предметов первой необходимости для пострадавших.
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу поблагодарил правительство Грузии и МВД.
«Большое спасибо за то, что разделили нашу боль…. Наш народ никогда не забудет руку помощи, протянутую Грузией всему народу в этот трагический период, найденную для нас материальную и моральную поддержку», – говорится в письме.
- Отметим, что накануне, уже после церемонии награждения Эрдогану стало плохо во время прямого телеэфира, на котором он отвечал на вопросы относительно президентских выборов 14 мая. Эрдогану пришлось отменить запланированные на 26 апреля публичные выступления. Такое решение он принял по совету врача. По словам турецкого лидера, недуг вызван желудочным гриппом.
Германия сообщила о перехвате российских самолётов над Балтикой
Военно-воздушные силы Германии 26 апреля сообщили о перехвате над Балтийским морем российского самолёта радиотехнической разведки Ил-20 и двух истребителей сопровождения Су-27. Они летели без включённых транспондеров, говорится в сообщении Люфтваффе в твиттере.
В перехвате участвовали истребители Германии и Великобритании из миссии НАТО. С 2004 года союз охраняет воздушное пространство стран Балтии, не имеющих собственной истребительной авиации.
21 апреля о перехвате Ил-20 над Балтийским морем сообщали министерства обороны Дании и Швеции. Он был обнаружен между датскими островами Зеландия и Борнхольм.
В Абхазии похитили двух россиян – подозреваемых задержали
В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух граждан России и вымогательства у них денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, вечером 14 апреля с территории парковочной зоны, прилегающей к сухумскому торговому комплексу «Сухум-маркет», россиянина Леонида Шоклера против его воли усадили в автомашину марки «Lexus GX» и увезли в село Ачадара Сухумского района. Сообщается, что к нему применили насилие, опасное для жизни.
«До 18 апреля 2023 года Леонида Шоклера неоднократно перевозили по различным адресам. Освободили его лишь после получения от матери денежного выкупа в размере 5 тысяч долларов США», – сказано в сообщении прокуратуры.
По информации ведомства, днем 19 апреля с места временного проживания Шоклера в Сухуми похитили его друга – Исмаила Шейха.
«Похищенного путем обмана вывезли в село Окум Галского района. Несмотря на применение к нему насилия, опасного для жизни, Исмалу Шейху удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции», – говорится в сообщении.
22 апреля по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны пятеро жителей Абхазии. Сухумский городской суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. 24 апреля был задержан еще один предполагаемый участник преступления.
Грузинский вратарь «Валенсии» может перейти в Премьер-лигу
22-летний грузинский вратарь испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили, предположительно, перейдет в английскую Премьер-лигу.
СМИ называют несколько клубов, которые заинтересованы голкипером. Среди них – «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Лестер». Трансферная стоимость Мамардашвили может достигнуть 45 млн фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что Мамардашвили, возможно, покинет испанский клуб в летнее трансферное окно – несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2027 года.
Мамардашвили провел 30 матчей за «Валенсию» в нынешнем сезоне. На его счету шесть игр на ноль. При этом «Валенсия» находится в зоне вылета из Ла Лиги.
В Лачинском коридоре поднят флаг Азербайджана. ВИДЕО
Азербайджан сообщил о завершении обустройства контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией. Новый КПП расположен у моста через реку Хакари, в начале Лачинского коридора, связывающего непризнанный Нагорный Карабах с Арменией.
«На новом пункте состоялась церемония поднятия флага Азербайджана, отдан рапорт президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву», – говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.
Напомним, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре 23 апреля. В Баку заявили, что пункт пропуска должен предотвратить незаконную перевозку оружия и живой силы. Армения, в свою очередь, обвиняет азербайджанские власти в нарушениях всех договоренностей и призывает международное сообщество вмешаться в ситуацию.
Согласно договору о прекращении огня, подписанному в 2020 году, Баку обязан гарантировать безопасный проезд по Лачинскому коридору. С тех пор дорогу патрулируют российские миротворцы. В Минобороны России заявили, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор было перекрыто в результате «односторонних и несогласованных» действий Азербайджана.
Накануне, 25 апреля стало известно, что новым командующим миротворческим контингентом России в Карабахе стал генерал-полковник Александр Ленцов. Ранее миротворческий контингент возглавлял генерал-майор Андрей Волков.
В Цхинвали прошел учредительный съезд еще одной новой партии
В Цхинвали во вторник, 25 апреля прошёл учредительный съезд создаваемой политической партии «Иры Фарн». Как пишет агентство «Рес», мероприятие прошло в здании киноконцертного зала «Чермен».
Путём тайного голосования председателем партии единогласно был избран Хох Чочиев. Делегаты утвердили устав и программу партии, избрали руководящие и контрольно-ревизионные органы партии. Чочиев отметил, что работа партии будет нацелена на развитие Южной Осетии.
«Партия готова принимать решения и действовать в интересах республики. Первая цель, которую мы поставили перед собой, – это ответственный подход к решению задач, а не популизм. Такой подход поможет нам создать сильное государство. Мы готовы действовать открыто, строить нашу работу на идеях и ценностях. Именно они объединяют людей. Наша сила — в единстве», – сказал Чочиев.
Он также отметил, что главной целью для партии является создание идеально действующей законодательной базы — «закон должен быть для всех один».
Особое внимание, по словам лидера партии, они уделят «духовно-нравственному воспитанию молодежи», акцент будет сделан также на развитие здравоохранения и социальное благополучие народа.
Отметим, что в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается бум партийного строительства. В Цхинвали за последние месяцы прошло несколько учредительных съездов.
Японский «Белый кролик», вероятно, разбился о поверхность Луны
Японская частная космическая компания в среду потеряла связь со своим зондом непосредственно перед его запланированной посадкой на поверхность Луны. В заявлении руководителей японского лунного проекта говорится, что, по всей вероятности, аппарат потерян.
Связь с зондом прервалась на завершающем этапе посадки на лунную поверхность, примерно на высоте 10 метров. В это время скорость посадочного модуля составляла 25 километров в час, сообщает агентство The Associated Press (AP). Сотрудники центра управления полётом в Токио, застывшие перед экранами мониторов, напряженно ожидали хоть какого-то сигнала с Луны, но длительная тишина, скорее всего, означала неудачу. «Мы должны признать, что не смогли завершить посадку на лунную поверхность», заявил Такеши Хакамада, основатель и директор компании «ispace».
Через час руководитель полёта сказал корреспонденту AP, что не может подтвердить гибель спускаемого аппарата и предположил, что инженерный отдел в ближайшие часы выяснит причины неполадок.
В случае успешного прибытия на Луну японская компания стала бы первым частным космическим предприятием, которому удалось посадить аппарат на поверхность естественного спутника Земли. Хакамада пообещал повторить попытку. Он сообщил, что следующий полёт к Луне уже готовится и должен состояться в следующем году, независимо от нынешнего результата.
До настоящего времени только трём государствам удалось успешно долететь до Луны и посадить на ее поверхность свои аппараты – России, США и Китаю. Израильский аппарат, созданный некоммерческой компанией попытался прилуниться в 2019 году, но разбился.
На борту японского аппарата, диаметром около 2,5 метра, находился небольшой лунный ровер, изготовленный Объединёнными Арабскими Эмиратами и крохотный японский робот, предназначенный для передвижения по лунной пыльной поверхности.
Название японского зонда Hakuto в переводе означает «Белый кролик». Аппарат должен был прилуниться в кратере Атлас, в северо-восточной части видимой стороны Луны. Диаметр кратера 87 километров, глубина два километра.
ЮАР отрицает планы выйти из МУС, который выдал ордер на арест Путина
Южно-Африканская Республика не планирует выходить из Международного уголовного суда вопреки словам президента страны Сирила Рамафосы. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы государства, передаёт AFP.
ЮАР «остается подписантом» Римского статута и «будет продолжать кампанию за равное и последовательное применение международного права», добавив, что Рамапоса по ошибке подтвердил позицию правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК).
Во вторник на совместной пресс-конференции с приехавшим в страну с визитом президентом Финляндии Рамафоса заявил, что правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о выходе ЮАР из Международного уголовного суда, сочтя это «благоразумным шагом».
В августе в ЮАР должен пройти саммит стран БРИКС, на который по статусу должны пригласить президента России.
В прошлом месяце МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория формально должна задержать Путина по прибытии в ЮАР.
Ордер на арест Владимира Путина Международный уголовный суд выдал после обвинений в адрес Кремля о незаконной депортации украинских детей. Лидер правящей в ЮАР АНК Фикиле Мбалула заявлял, что «Путин может приехать в страну в любое время». «МУС служит интересам не всех, а лишь немногих», – подчёркивал Мбалула.
Южно-Африканская Республика имеет тесные связи с Москвой. Кремль в своё время поддерживал борьбу АНК против режима апартеида.
После начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года ЮАР публично не осудила действия Москвы, заявив, что хотела бы сохранить нейтралитет и предпочитает диалог с целью завершения вооружённого конфликта. По словам Рамафосы, ЮАР заняла позицию неприсоединения, чтобы гарантировать свою роль посредника, и он несколько раз разговаривал с Путиным и настаивал на необходимости переговоров.
ЮАР уже не в первый раз пытается выйти из МУС. Впервые это произошло в 2016 году после спора, возникшего годом ранее, когда занимавший пост президента Судана Омар аль-Башир посетил страну для участия в саммите Африканского союза. Претория отказалась арестовать его, несмотря на ордер МУС, выданный за предполагаемые военные преступления. Конституционный суд ЮАР отменил спорное решение о прекращении членства в МУС, признав, что такой шаг был бы неконституционным.
ВОЗ заявила о биологической опасности из-за захвата лаборатории в Судане
Всемирная организация здравоохранения предупредила о высоком риске биологической опасности из-за захвата в столице Судана Хартуме лаборатории с образцами возбудителей кори, холеры и другими материалами.
В Судане уже более недели продолжается внутренний вооруженный конфликт. Бои идут между регулярной армией и военизированной группировкой «Силы быстрой поддержки». Какая именно сторона конфликта захватила национальную медицинскую лабораторию, пока не ясно, пишет Би-би-си. Во вторник ВОЗ сообщила, что сотрудники больше не могут получить туда доступ.
Как отмечает ВОЗ, отключения электричества делают невозможным правильное обращение с материалами на научном объекте. Недостаток электроэнергии также ведет к порче хранящихся в лаборатории пакетов с кровью.
Лаборатория а Хартуме находится вблизи района, где расположен штаб армейского командования, и где велись активные боевые действия.
Во вторник в Судане возобновились атаки с воздуха, несмотря на объявленный в ночь на 25 апреля по инициативе США трехдневный режим прекращения огня. Обстрелу, как отмечает агентство DPA, подвергся Омдурман - второй по величине город после столицы. Пострадала больница.
Обладающие немалыми возможностями «Силы быстрой поддержки» возглавляет помощник де-факто президента страны и командующего армией Абделя Фаттаха аль-Бурхана. Оба пришли к власти в стране с населением примерно в 46 миллионов человек после военного переворота в 2021 году.
По данным ООН, в ходе нынешних столкновений между соперничающими силами в Судане погибли не менее 460 человек и почти 4 тысячи были ранены.
Из Судана продолжается эвакуация самолетами иностранцев, включая сотрудников дипломатических миссий. Своих граждан вывозят, в частности, Франция, Нидерланды, Италия, Великобритания, Соединенные Штаты.
Суд заочно арестовал украинца, обвиняемого в убийстве Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко. ФСБ обвиняет его в причастности к убийству Дарьи Дугиной, дочери публициста Александра Дугина, которого считают одним из главных идеологов войны с Украиной.
По версии спецслужбы, незадолго до убийства Цыганенко прибыл в Россию транзитом через Эстонию и обеспечил предполагаемую исполнительницу преступления, также арестованную заочно гражданку Украины Наталью Вовк, поддельными документами, автомобильными номерами и непосредственно бомбой. За день до подрыва Дугиной, как считают в ФСБ, Цыганенко покинул Россию.
- Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля. Дугина возвращалась из Подмосковья в Москву с фестиваля «Традиция», в котором принимала участие вместе с отцом. Бомба была заложена под машину, сама погибшая находилась за рулем. ФСБ считает организаторами убийства украинские спецслужбы.
- По одной из версий, изначальной целью теракта был Александр Дугин, который должен был возвращаться в Москву с дочерью, однако в последний момент он сел в другой автомобиль.
Лавров заявил о тупике в Черноморской зерновой инициативе
Россия считает, что ситуация с вывозом продовольствия и удобрений из черноморских портов Украины находится в тупике. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция велась на сайте ООН.
По словам министра, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться со странами, объявившими санкции против России из-за ее агрессии в отношении Украины, но результатов пока нет.
Лавров подтвердил, что 24 апреля Гутерриш передал письмо на имя президента России Владимира Путина. В документе, по данным ООН, предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки с учетом позиций, высказанных сторонами.
Аналогичные письма Гутерриш отправил и остальным участникам зерновой сделки – Украине и Турции, при посредничестве которой Киев и Москва в июле прошлого года заключили соглашение о вывозе продуктов и удобрений по Черному морю.
Вместе с тем, СМИ ранее неоднократно писали, что Россия вывозит из оккупированных регионов Украины зерно под видом своего. В частности, на днях газета The Wall Street Journal писала, что украинская Генпрокуратура попросила Турцию задержать сухогруз, допросить капитана и команду, а также взять образцы продовольствия. По данным ведомства, судно перевозит ворованный ячмень, загруженный в октябре прошлого года в Керченском проливе.
Власти Турции не ответили на запросы The Wall Street Journal, но дипломатические источники газеты рассказали, что в последние месяцы Анкара скрытно приняла меры для пресечения закупок вывезенного украинского зерна. Поводом для таких мер стала публичная просьба Украины к Турции по задержанию другого судна, предположительно, с украденным зерном. Инцидент произошел прошлым летом.
Сегодня также стало известно, что Турция, ставшая крупнейшим импортером украинской пшеницы и ячменя, с 1 мая вводит на них пошлину в размере 130%. Турецкая сторона объясняет это необходимостью защиты своих сельхозпроизводителей.
- Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года и с тех пор продлевалось дважды.
- До июля прошлого года после февральского нападения России на соседнюю страну порты Украины были полностью заблокированы. ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.
- В марте этого года сделка была продлена до 18 мая. Украина и страны Запада обвиняют Россию в использовании продовольствия как средства дестабилизации и инструмента геополитического давления. Страны G7 в очередной раз призвали Россию к продлению зерновой инициативы.
Саломе Зурабишвили поддержала семьи детей с ахондроплазией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня в своей резиденции встретилась с родителями детей с ахондроплазией, которые проводят акции в Тбилиси с требованием к правительству закупить лекарство.
Участники встречи заявили, что получили от Зурабишвили «полную поддержку». Они убедились, что она в курсе проблемы и что все дни, пока идут акции, разговаривала с разными специалистами за рубежом, чтобы узнать как можно больше подробностей о препарате, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент выразила готовность включиться в процесс, чтобы «ускорить процесс» – создать национальный протокол и обеспечить своевременную доставку в Грузию лекарства.
Ахондроплазия – редкое генетическое заболевание, при котором не растут конечности, деформируется позвоночник и череп, дети испытывают мучительные боли, многим приходится делать операции.
Средний рост взрослых людей с ахондроплазией – 120-130 см, но недавно в США и Европе одобрили лекарство вазоритид, которое обеспечивает рост. Оно настолько дорогое, что семьи с больными детьми могут рассчитывать только на господдержку и требуют от правительства Грузии закупить препарат по госпрограмме.
В правительстве заявили, что лекарство новое и пока не до конца ясны побочные эффекты, в связи с чем нужно время. Премьер-министр Гарибашвили накануне заявил, что правительство не отказывается, но должно во всем разобраться.
Матери больных детей продолжают акции, требуя ускорить процесс – для детей важен каждый год, потому что лекарство эффективно только пока открыты зоны роста.
По словам участников протеста, для финансирования лекарств для 12 детей из бюджета требуется около трех миллионов долларов в год.
Жители Грузии за несколько дней собрали 40 тысяч лари. Участники акций призвали прекратить сбор, заявив, что лекарство обязано купить правительство, которое существует на деньги налогоплательщиков. Всю собранную сумму они решили отдать одной из женщин, которая одна в крайней бедности растит ребенка с ахондроплазией и не имеет своего жилья.
«Вёрстка»: Путин принял решение напасть на Украину ещё в 2021 году
Президент России Владимир Путин принял решение о войне с Украиной в конце февраля – начале марта 2021 года. Об этом говорится в расследовании издания «Вёрстка».
Журналисты переговорили с источниками, близкими к российскому руководству. По словам собеседников, причиной войны с Украиной для Путина в значительной степени стали некая личная обида и желание мести.
Негативное отношение к Украине у российского президента формировалось много лет, пишет «Вёрстка». Последней каплей якобы стало закрытие медиаактивов Виктора Медведчука – пророссийского политика, близкого знакомого Путина.
Подготовка к вторжению шла почти год, но всё это время в Кремле исходили из неверных предпосылок и расчётов, говорится в расследовании. Решающую роль в том, что Путин принял решение начать вторжение, сыграл его друг, бизнесмен Юрий Ковальчук. Он, по словам близкому к Кремлю собеседника издания, убедил Путина, что Европа разделена противоречиями и сейчас лучшее время для быстрой операции.
Источники «Вёрстки» утверждают, что Путин собирался угрожать Украине войной в статье «Об историческом единстве русских и украинцев». Кремль опубликовал её в июле 2021 года, но в окончательный вариант текста угроза не попала.
Ещё один источник рассказал журналистам, что на дискуссионном клубе «Валдай» в октябре 2021 года один из присутствовавших там представителей силовых ведомств в частных разговорах утверждал, что Россия хочет сменить режим в Киеве. Речь при этом шла о готовности достичь этой политической цели именно силовым способом, говорится в расследовании.
Ещё один собеседник утверждает, что в декабре 2021 года, за три месяца до полномасштабного вторжения, в России обсуждали, как будут делить Украину между крупными корпорациями.
По данным расследователей, министр обороны Сергей Шойгу не спорил, а даже обрадовался решению Путина вторгнуться на территорию Украины. Один из собеседников, которого журналисты называют «старым приятелем Путина», сообщил, что Шойгу не понимал, в каком состоянии находится армия. Глава Минобороны якобы думал, что военная операция будет не серьёзнее аннексии Крыма.
Источник в администрации российского президента утверждает, что к длительной войне российские власти не готовились. На войну с Украиной была брошена группировка численностью 160 тысяч военнослужащих. Этого мало для захвата страны, в которой проживает 44 миллиона граждан.
Бывший чиновник Кремля в разговоре с «Вёрсткой» отметил, что практически вся политическая и военная элита России выступает против войны. При этом представители высших эшелонов власти в частных беседах говорят, что должны работать в команде. Один и собеседников издания рассказал, что крупный чиновник Госдумы не смог уйти в отставку: после того, как он сообщил о намерении уволиться, к его супруге и сыну пришли представители ФСБ.
- Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к середине апреля 2023 года в результате боевых действий погибли более восьми с половиной тысяч мирных жителей, более 14 тысяч пострадали. Эти данные могут быть неполными.
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Генсек НАТО призвал Грузию удвоить усилия по проведению реформ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию «одним из ближайших партнеров» альянса.
На совместном брифинге с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили Столтенберг подчеркнул, что «союзники полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии».
Он добавил, что Грузия «может рассчитывать на постоянную политическую и практическую поддержку НАТО».
«В свою очередь, я рассчитываю на то, что Грузия удвоит усилия по проведению внутренних реформ и поддержит демократические стандарты», – отметил Столтенберг.
Говоря о войне России против Украины, Столтенберг сказал: «Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем, что российская агрессия — это ядовитая модель, которую необходимо остановить раз и навсегда».
«Украина отстаивает свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН, и мы ожидаем, что все партнеры по НАТО поддержат эту цель», – заявил Столтенберг.
Медведев назвал «сложным» решение о начале войны против Грузии
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о непростых решениях, которые ему приходилось принимать, будучи президентом России. Как пишет ТАСС, политик поделился воспоминаниями с участниками марафона «Знание».
«Очень важным было решение Совета безопасности, которое потом было поддержано Советом Федерации – о проведении нашей военной операции по принуждению Грузии к миру, так называемая Пятидневная война. Это, безусловно, было сложное для меня лично как президента в тот момент решение», – сказал Медведев.
По его словам, были и другие решения, например, по признанию Южной Осетии и Абхазии.
«Это тоже непростые решения, они требовали обсуждения, взвешивания за и против, они требовали максимального внимания», – отметил Медведев.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Азербайджан оформил меморандум о поставках газа в четыре страны ЕС
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) сегодня, 25 апреля подписала в Софии «Меморандум о взаимопонимании относительно поощрения сотрудничества» с компаниями из Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.
B церемонии подписания приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Болгарии Румен Радев.
Как сообщается на сайте азербайджанского лидера, меморандум о взаимопонимании подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Болгарии Росен Христов, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и министр экономики Словакии Карел Гирман.
Ильхам Алиев заявил, что в 2021 году Азербайджан поставил в Европу 8 миллиардов кубометров газа. Он сообщил, что в этом году поставлена цель увеличить этот показатель до 12 миллиардов.
«То есть это будет почти половина нашего общего объема экспорта, который мы планируем в этом году на уровне 24,5 млрд кубометров. Конечно, объемы нашего производства и экспорта будут расти, потому что мы будем увеличивать добычу на существующих газовых месторождениях. В ближайшие годы мы также ожидаем добычу природного газа на новых месторождениях», – сказал Алиев.
Меморандум о взаимопонимании определяет направления сотрудничества между SOCAR и четырьмя операторами газотранспортных систем для дополнительных поставок газа в Европу. Они будут осуществляться посредством усовершенствованной сети газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, названной «Кольцом солидарности».
Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы
Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели из-за Дня победы, сообщили в Федеральной службе охраны России.
Посетить площадь будет нельзя с 27 апреля по 10 мая в связи с «подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы».
Ежегодно на Красной площади проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент России Владимир Путин.
В прошлогодние майские праздники Москву посетили 1,6 миллиона туристов. В этом году Москва так же входит в топ направлений на эти даты. Красная площадь является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей России.
- Парады на 9 мая отменили «по соображениям безопасности» в нескольких регионах России и в аннексированном Крыму. Шествий «Бессмертного полка» также не будет.
Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.
«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу», – написал Байден в твиттере.
Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом.
Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.
У него нет серьёзных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжёлая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьёзного раскола в стране.
Заявление было сделано в четвёртую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году. Тогда он пообещал исцелить «душу страны» на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель пока так и не была достигнута, отмечает Голос Америки.
Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.
У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп. Это создаёт возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года. Вместе с тем Трамп столкнулся с серьёзными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
- Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки.
Абхазская оппозиция требует отставки Кабмина в течение двух недель
Оппозиция требует от президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в течение двух недель отправить в отставку Кабинет министров.
«Если в течение двух недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного Кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум», – объявил лидер организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия.
Кроме отставки правительства, оппозиция также требует отозвать Соглашение о передаче России объектов в Пицунде; отозвать Соглашение с РФ о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество; отказаться от принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
С заявлением выступили лидеры семи партий и общественных организаций – «Аруаа», Абхазское народное движение, Форум народного единства Абхазии, «Апсны», «Аамта», «Единство» и «Ахьаца».
Поддерживают ли в Грузии восстановление авиасообщения с РФ? Опрос IRI
Мнения жителей Грузии относительно восстановления авиасообщения с Россией разделились. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно опросу, 48% опрошенных поддерживают возобновление авиасообщения, 46% – против:
- Полностью поддерживают – 23%;
- Частично поддерживают – 25%;
- В целом выступают против – 12%;
- Решительно против – 34%;
- Не знаю/отказ от ответа – 6%.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Большинство поддерживает отправку Саакашвили на лечение за границу – опрос IRI
Большинство участников опроса общественного мнения считают, что заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили надо дать возможность пройти лечение за границей.
Результаты опроса общественного мнения опубликовало грузинское представительство Международного республиканского института США (IRI).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полностью поддержали перевод экс-президента в зарубежную клинику 43%, и 18% – поддерживают частично.
Категорически против 26%, частично против – 7%.
Кроме того, 37% респондентов согласились с тем, что Саакашвили должен отбыть полный срок наказания в Грузии и проходил лечение в тюремном учреждении. Еще 31% опрошенных считает, что Саакашвили должен быть помилован президентом Грузии по гуманитарным соображениям. А 25% полагают, что экс-президенту следует временно отсрочить наказание и перевести его на лечение в другую страну, а после выздоровления вернуть в Грузию для отбывания наказания.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 19%, «Национальное движение» – 14%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 19% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 14%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Отметим, что ровно год назад рейтинг «Мечты» составлял 31%, а ЕНД – 16%.
Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 19%;
- «Единое национальное движение» – 14%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 3%;
- «Гирчи – больше свободы» (Зураб Джапаридзе) – 3%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- «Гирчи» – 2%;
- «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%;
- «Европейская Грузия» – 1%;
- «Альянс патриотов» – менее 1%;
- «Сила народа» – менее 1%;
- Другие партии – менее 1%;
- Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа – 43%.
Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 39% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 34%, а на третьем – пророссийское «Консервативное движение» – «Альт-инфо» (16%).
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
В Новосибирске обнаружено массовое захоронение наёмников ЧВК «Вагнер»
В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружено массовое захоронение погибших наемников из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на видео, которое издание получило от анонимного источника.
На видео изображены десятки могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК «Вагнер».
Как отмечает Сибирь.Реалии, погибшие захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников ЧВК. На спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было. Источник редакции также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В.
Всего Сибирь.Реалии удалось идентифицировать около 200 могил в квартале 7В – среди них есть могилы людей из других регионов.
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