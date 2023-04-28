В Южной Осетии выявлен первый случай заражения корью 

В Южной Осетии зафиксирован первый лабораторно подтверждённый случай заражения корью у взрослого человека. Об этом агентству «Рес» сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«Пока мы ожидали результаты анализов, уже были проведены противоэпидемические мероприятия. Выявлен круг контактировавших с зараженным человеком. В данном случае было три очага: семейный, рабочий и место сдачи анализов», – сказала она.

По словам Кочиевой, у всех контактировавших определили иммунный статус по кори. Были отобраны люди, которым необходима экстренная иммунопрофилактика по эпидпоказаниям.

«Поскольку экстренная иммунопрофилактика делается за определенные сроки, часть контактировавших была отправлена на самоизоляцию. Мы видим, что в России наблюдается рост заболеваемости корью. Есть зарегистрированные случаи и в регионах Северного Кавказа. Поскольку наше население часто выезжает на территорию Российской Федерации, вероятность того, что случаи заражения будут зафиксированы еще – высокая», – сказала глава Югосетпотребнадзора.

Кочиева отметила, что корь – высококонтагиозное вирусное заболевание и единственный способ избежать заражения – вакцинация.

Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила, что состояние пациента – средней тяжести, он получает соответствующее лечение.