«Единая Осетия» представила в югоосетинский Минюст отчетную документацию

Партия «Единая Осетия» представила в министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия сводный финансовый отчет. Об этом сообщил глава Минюста Олег Гаглоев.

Ранее он говорил, что партия нарушает законодательство. Минюст планировал обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности политической партии.

«Вот так – «не мытьём, так катаньем» приходится приучать общественные организации к правопослушному поведению», – написал Гаглоев в телеграм-канале.

«Печально, что такие элементарные вещи, как сводный финансовый отчет, приходится вытягивать от некоторых наших политических партий буквально клещами. А ведь во время выборов представители политических партий вещают нам о высоком: о законности и необходимости соблюдения закона», – добавил он.

Гаглоев говорит, что многие общественные организации привыкли жить «по понятиям» – «без отчётности и прочего».

«Но не устаю повторять им всем: у Минюста требование одно для всех – строгое соблюдение норм закона», – заявил он.

Гаглоев предупредил, что партии, представившие отчётность с нарушением требований закона, понесут соответствующую административную ответственность.