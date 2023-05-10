Гаврилов допустил, что посетит Грузию после восстановления авиасообщения

Решение об отмене визового режима с Грузией и запуске прямых рейсов идёт на пользу Тбилиси и является следствием отказа руководства страны от участия в войне против России. Об этом в беседе с российским изданием Life.ru заявил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Напомним, что Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.

«Этого хотели тысячи грузин, ведь это способствует расширению туристических контактов и молодёжных обменов, упрощению торговых процедур, разблокировке ряда инвестиционных проектов, реализация которых соединит Россию и Грузию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и укрепит сети евразийских инфраструктурных коридоров», – сказал депутат.

Гаврилов говорит, что сам пока не планирует посещать Грузию, но ждёт в Москве грузинских коллег по Межпарламентской ассамблее православия.

«Однако допускаю возможность прибытия в Грузию в будущем для посещения могил моих предков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны», – добавил Гаврилов.