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Гаврилов допустил, что посетит Грузию после восстановления авиасообщения
Решение об отмене визового режима с Грузией и запуске прямых рейсов идёт на пользу Тбилиси и является следствием отказа руководства страны от участия в войне против России. Об этом в беседе с российским изданием Life.ru заявил депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.
Напомним, что Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года из-за протестов в Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция сорвала заседание, Гаврилов покинул Грузию под охраной.
«Этого хотели тысячи грузин, ведь это способствует расширению туристических контактов и молодёжных обменов, упрощению торговых процедур, разблокировке ряда инвестиционных проектов, реализация которых соединит Россию и Грузию в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и укрепит сети евразийских инфраструктурных коридоров», – сказал депутат.
Гаврилов говорит, что сам пока не планирует посещать Грузию, но ждёт в Москве грузинских коллег по Межпарламентской ассамблее православия.
«Однако допускаю возможность прибытия в Грузию в будущем для посещения могил моих предков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны», – добавил Гаврилов.
- Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после её вторжения на территорию Южной Осетии и Абхазии и признания их независимости в 2008 году. Грузия считает их оккупированными регионами и обвиняет Россию в нарушении территориальной целостности страны.
- Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2022 году, большей частью – после российского вторжения в Украину, в страну эмигрировали более 62 тысяч россиян и несколько десятков тысяч грузин, ранее проживавших в России. За прошедший год экономика Грузии выросла более чем на 10%.
- Россияне могут находиться в Грузии без визы в течение года. Ранее грузинам для посещения России была нужна виза. С 15 мая, по указу Путина, граждане Грузии могут находиться в России без визы 90 дней каждые полгода.
- Грузинские власти осудили российское вторжение в Украину в феврале 2022 года и присоединились к международным экономическим санкциям против России. Однако страна не ввела собственные санкции, так как у неё есть «свои национальные интересы, вызовы безопасности, экономики», сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в июне 2022 года.
Другие новости дня
Правительство Грузии поддержало решения Путина об отмене виз и авиасообщении
Правительство Грузии поддержало решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Об этом, в частности, заявили глава МИД Илья Дарчиашвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Они говорят, что Москва ранее в одностороннем режиме ввела визовый режим для граждан Грузии и запрет на авиасообщение, а новый шаг облегчит жизнь грузинским гражданам.
При этом Папуашвили вновь подтвердил, что Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России.
«Я думаю, международное сообщество, как и наше население, убедились, что это самый правильный и добросовестный подход – с одной стороны, мы открыты для международных усилий, направленных на принуждение России к прекращению её агрессивной войны в Украине путем ограничения санкциями. С другой стороны, мы не вводим дополнительных двусторонних санкций, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не обострять отношения, потому что, конечно, Грузия по-прежнему находится в зоне повышенного риска возможного военного конфликта с Россией», — заявил Папуашвили.
Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сказала журналистам, что ни одна авиакомпания и ни один самолет, которые находятся под санкциями, не будут оперировать в стране.
При этом она добавила, что у России есть прямое авиасообщение со многими странами, в том числе с Турцией, ОАЭ, Арменией и Азербайджаном.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы «провокацией», которая вызовет политическое напряжение в стране.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.
Президент Грузии призвала правительство созвать заседание Совбеза
Тбилиси не нужны подарки Москвы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она провела брифинг, вновь назвав «провокацией» решение президента РФ Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Зурабишвили уверена, что решение Москвы вызовет политическое напряжение в Грузии.
«Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление (безвизового) режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории», – сказала Зурабишвили.
Президент Грузии считает, что должен собраться Совет национальной безопасности Грузии. Она заявила, что «следует рассмотреть вопрос о введении трехмесячных виз для России». Предположительно, президент Грузии имела в виду не введение визового режима для россиян, а сокращение срока безвиза с 365 дней до трех месяцев.
В правительстве Грузии решение Путина пока не комментировали.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В 2022 году Грузия была одной из самых популярных стран, куда россияне стали уезжать после начала полномасштабной войны в Украине. По данным Росстата, за прошлый год туда уехало около 873 тысяч граждан РФ.
«Путин наградил правительство Грузии за лояльность» – политолог
Грузинский политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильи Чавчавадзе Гия Джапаридзе прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией. Он напомнил, что визовый режим для граждан Грузии действует уже 23 года.
«Этот шаг еще больше показывает масштаб отчаяния России. Путин уже находится в том положении, что он пошел на этот шаг, наградив правительство Грузии за лояльность, для благосклонности грузинских граждан, которых попытается использовать для смягчения последствий санкций. Для меня это стратегический просчет Запада, который подвесил Грузию после событий 2008 года, и, самое главное, позволил российскому олигарху прийти к власти в контексте политики умиротворения Москвы. Теперь экономическая зависимость от России будет возрастать. Сейчас Россия не в том состоянии, чтобы там можно было легко зарабатывать деньги и обустраивать свой быт. И речь идет о 90 днях без виз. Разумеется, будут негативные последствия, но хуже, чем решение Путина, выглядит то, что некоторые наши сограждане готовы забыть войны 90-х и 2008 годов с Россией и катастрофы, принесенной Москвой, и даже готовы снова перейти на сторону врага. В Украине происходит большой геополитический перелом, и неудача России там решит нашу судьбу. И да, для молодых людей сейчас Россия в сравнении с Европой – не выбор. Те, кто хотел уехать в Россию, нашли способ уехать за эти 23 года», – написал Джапаридзе в соцсети.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
Симоньян о Грузии: «Так, глядишь, в следующем году и на 9 мая приедут»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина об отмене виз для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения с Грузией.
«Только вчера обсуждали, что Грузия так правильно сейчас себя ведет, что пора бы вернуть авиасообщение и безвиз – и на тебе, вернули. Очень правильно.
Президента, который напал на наших миротворцев, грузины уже сами посадили, к санкциям не присоединились, второй фронт не открыли, хотя по почкам их били изрядно, чтобы заставить открыть.
Так, глядишь, в следующем году и на 9-е мая приедут», – написала она в телеграм-канале.
Симоньян уверена, что «грузинские рестораны в Москве сегодня будут битком». Она также прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшей решение Путина «российской провокацией».
«Президент Грузии — это примерно такое же начальство, как вице-президент России», – отметила Симоньян.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
Президент Грузии назвала решение Путина «российской провокацией»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение президента РФ Владимира Путина «очередной российской провокацией». Путин сегодня, 10 мая, принял решение об отмене виз для грузинских граждан и отмене запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
«Очередная российская провокация! Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» – написала она в Twitter.
В правительстве Грузии решение Владимира Путина пока не комментировали.
- В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Грузии – «хорошо ему знакомая» Саломе Зурабишвили, возглавлявшая МИД страны в 2004-2005 годах. При этом он выразил удовлетворение из-за того, что Зурабишвили сейчас «не определяет пути развития страны».
Россия денонсирует договор о сокращении вооружений в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе, вводящий для участников ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В тексте президент назначает замглавы МИД Сергея Рябкова официальным представителем при рассмотрении денонсации договора в парламенте.
ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском.
В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.
В феврале Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ – договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять.
Путин тогда заявил, что исполнение договора невозможно, пока «западные элиты стремятся учнитожить Россию». США назвали решение «большой ошибкой».
Минтранс РФ: рейсы в Грузию будут выполняться на российских самолетах
Российские авиаперевозчики ведут подготовку по возобновлению полетов из России в Грузию, заявили в министерстве транспорта РФ.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство, авиакомпании РФ будут еженедельно выполнять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно «на самолетах отечественного производства».
Грузинские власти решение Владимира Путина о снятии запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию пока не комментировали. Не сообщается также, возобновят ли полеты в Россию грузинские авиаперевозчики.
- Президент России Владимир Путин сегодня, 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Россиянам больше не рекомендуют воздерживаться от поездок в Грузию
МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского ведомства Марии Захаровой.
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина, Захарова говорит, что прямое авиасообщение с Грузией возобновляется, и «комментарий на этот счет в ближайшее время будет сделан по линии Минтранса России».
«Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметила Захарова.
Она также пояснила решение Путина об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая.
«С этой даты граждане Грузии смогут въезжать на территорию Российской Федерации через пограничные пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения. При этом граждане Грузии, намеревающиеся обучаться в российских учебных организациях на срок более 90 дней, осуществлять трудовую деятельность, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, обязаны въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из нее по визам», – отметила Захарова.
В заявлении указано, что «в настоящее время в отношении граждан Грузии уже действует безвизовый въезд в Российскую Федерацию на срок 72 часа при условии следования в Российскую Федерацию на борту круизных судов, имеющих разрешения на пассажирские перевозки и прибывающих через морские и речные порты, открытые для международного пассажирского сообщения, а также прибывающих в Российскую Федерацию в туристических целях на паромах, имеющих разрешение на пассажирские перевозки и заходящих в определенные соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации порты».
«Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений», – добавила Захарова.
Россия снимает запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию
Президент России Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года», – говорится в документе.
Сегодня же Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступает в силу 15 мая текущего года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям было запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Решение вступает в силу 15 мая текущего года.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой инфомации. В нем указано, что с 15 мая 2023 года «граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорт гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию), за исключением граждан, въезжающих в РФ в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования».
Кроме того, грузинским сотрудникам Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ и членам их семей оформляются однократные визы на три месяца. Отмечается, что после аккредитации таких сотрудников они и их семьи могут въезжать в РФ и выезжать из РФ без оформления виз в течение всего срока аккредитации.
Документ Путин подписал сегодня, 10 мая.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией. Грузинские власти отменили визовый режим для жителей северокавказских республик РФ в октябре 2010 года, для всех россиян – в феврале 2012 года.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников говорил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
Путин прокомментировал атаку Кремля беспилотниками
Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Кремль беспилотными летательными аппаратами на закрытой встрече с главными редакторами СМИ. Об этом со ссылкой на источники пишет корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников. Из слов журналиста следует, что президент рассказал о «пролёте» одного дрона, а не двух, заявив, что во взорвавшемся аппарате «нет ничего особенного».
Взрыв двух беспилотников в центре Москвы произошёл 3 мая. Как установило Радио Свобода, в районе купола Сенатского дворца, известного также как первый корпус Кремля, с промежутком примерно в 16 минут взорвались два дрона, прилетевшие с противоположных направлений. О своей причастности к случившемуся никто заявлять не стал. Москва назвала это попыткой терактов и покушения на Путина, и обвинила в атаке Киев. Украинские власти это отрицают.
Путин ситуацию с беспилотниками публично не комментировал, несмотря на то что в атакованном здании, согласно открытым данным, находятся его рабочий кабинет и кремлёвская квартира. По словам Колесникова, президент затронул эту тему 8 мая на закрытой встрече с руководителями редакций. (Корреспондент «Коммерсанта» не стал раскрывать источники, но главный редактор газеты традиционно участвует таких встречах).
Как пишет Колесников, на вопрос про «дрон, несколько дней назад пролетавший мимо купола», Путин рассказывал, что «ничего в этом дроне особенного»; он «сделан из проволоки и современных, правда, материалов и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомы, и что в нем было всего-то, кажется, 400 г тротила». По утверждению Колесникова, Путин «не придавал происшедшему того значения, какое ему придавал весь остальной мир».
Из описания журналиста не понятно, знал ли Путин, что дрона было два, а не один, и что аппараты взорвались на крыше его резиденции, а не пролетели мимо.
По словам Колесникова, встреча с президентом в этот раз оказалась короткой, после этого президент ушёл на встречу с приглашёнными в Москву на парад главами иностранных государств. По утверждению журналиста, в Кремле «удивились», что на парад прибыли почти все приглашённые гости.
«И даже те, кто не собирался, тоже приехали», — утверждает он.
- В репортаже Колесникова говорится, что меры безопасности на параде на Красной площади в этом году были «беспрецедентными». Для того чтобы дойти до трибун, надо было преодолеть четыре уровня проверки, пишет он.
Чеченскому журналисту Жалауди Гериеву отказали во въезде в Грузию
Грузинские пограничники отказали во въезде чеченскому журналисту Жалауди Гериеву. Он намерен оспорить это решение.
Гериев прилетел в Тбилиси из Будапешта 6 мая. По его словам, пограничники забрали его документы на проверку, а затем вызвали журналиста в отдельную комнату и сообщили, что въезд в страну ему запрещен. Причину они не объяснили, сообщает сайт OC Media, с которым ранее сотрудничал Гериев.
«Всё было как в обычном российском аэропорту», – рассказал он.
Журналист связывает решение грузинских властей с предвзятым отношением грузинских пограничников к уроженцам Северного Кавказа, особенно Чечни. Кроме того, он считает, что Грузия отказывает во въезде и журналистам, которые критикуют российские власти.
В 2016 году Гериев, тогда журналист издания «Кавказский узел», был похищен вооруженными людьми. Гериева обвинили в хранении марихуаны и приговорили к трем годам лишения свободы. «Мемориал» признал его политзаключенным. Гериев вышел на свободу в апреле 2019 года, пишет сайт Кавказ.Реалии.
В 2014 году Гериеву уже отказывали во въезде в Грузию. Тогда он прилетел на самолете из Будапешта в Кутаиси, а затем планировал добраться из Грузии в Чечню. Грузинские пограничники не выпустили его из аэропорта и отправили в Россию авиарейсом Кутаиси-Москва.
- В сентябре 2022 года, после объявления мобилизации в России, стало известно, что на границе с Грузией вынуждены сутками ночевать уроженцы Северного Кавказа. По словам источников, порядка 90% из них получили отказ во въезде в страну без объяснения причин. При этом пограничники официально это отрицали.
- Несколько десятков грузинских чеченцев, жителей Панкисского ущелья вышли на пикет в центре Тбилиси с требованием к властям Грузии пропускать в страну их земляков, бегущих от преследования силовиков и мобилизации в России. После протестного пикета людей, которые оставались на российско-грузинской границе, начали пропускать.
- В марте прошлого года глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, рассказывая о прибывающих в страну россиянах, заявил, что жители северокавказских республик используют Грузию как транзитную страну. О каких-либо ограничениях для них он не говорил.
- 16 мая 2022-го в соцсетях была опубликована видеозапись, в которой сообщалось, что особо предвзятое отошение грузинских пограничников вызывают «бородатые мужчины и женщины в хиджабах». Запрет распространяется даже на те случаи, когда люди проезжают Грузию транзитом и пытаются вернуться в Россию, заявили авторы ролика.
Пентагон подтвердил, что в Украине сбили ракету «Кинжал»
Министерство обороны США подтвердило, что в Украине была сбита российская гиперзвуковая ракета «Кинжал». Украинские военные сделали это с помощью американской системы ПВО «Пэтриот». Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
Ранее 6 мая об уничтожении ракеты «Кинжал» сообщил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук. По его словам, это произошло во время ночной атаки 4 мая. Ракету выпустил «МиГ-31К» с территории России. Она был сбита ПВО «Пэтриот» в небе над Киевской областью.
Издание Defense Express ранее сообщало об обнаружении обломков ракеты, напоминающей «Кинжал», и предположило, что взрыв в небе над Киевом в ночь на 4 мая связан именно с уничтожением именно этой ракеты.
Российские вооружённые силы не комментировали сообщения о сбитой ракете и информацию Пентагона.
В августе 2022 года Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что «Кинжал» невозможно обнаружить или перехватить.
Зурабишвили: «Мы – путь в Европу для абхазского и осетинского населения»
Президент Европейского совета Шарль Мишель по видеосвязи поздравил грузинский народ с Днем Европы.
«Это первый День Европы после того, как европейские лидеры заявили, что будущее Грузии в Евросоюзе. Вы, граждане Грузии, сделали четкий выбор, выбор в пользу европейских ценностей и свобод. Поэтому ваше будущее место в нашей общей европейской семье. Мы желаем вам всего наилучшего, мы поддерживаем вас, желаем вам счастливого Дня Европы», – заявил Мишель.
На концерте, который прошел 9 мая вечером перед Дворцом Орбелиани в Тбилиси, выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она назвала «непонятными» заявления о «каких-то фронтах», добавив, что «Европа – это мир».
«Мы – путь для наших оккупированных территорий, абхазского и осетинского населения, мы – путь в Европу, мы – путь к миру, мы – путь к свободе. Желаю вам всей этой свободы, этой европейскости, но в Грузии, чтобы вам больше не нужно было никуда ехать, чтобы быть европейцами здесь», – заявила Саломе Зурабишвили.
- 9 мая в Грузии отмечается День победы над фашизмом. В стране это праздничный и выходной день. В Грузии несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование Дня победы над фашизмом на 8 мая, чтобы отмечать день вместе с европейскими странами, но она не нашла поддержки у властей. Уже несколько лет, 9 мая, Грузия также присоединяется к Дню Европы – празднику мира и единства стран-членов Европейского союза.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
Крым.Реалии опубликовали карту с военными объектами РФ в Крыму
Журналисты проекта Радіо Свобода Крым.Реалии опубликовали интерактивную карту аннексированного в 2014 году Россией Крымского полуострова с 223 действующими, временными и законсервированными военными объектами Российской Федерации в 10 категориях с геолокациями в Крыму.
Среди этих объектов – военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры, некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.
Все эти данные с точными координатами и фотографиями размещены на интерактивной карте, которую создали журналисты Крым.Реалии, проекта Радіо Свобода «Схемы», фрилансеры из Крыма, военные эксперты и специалисты Центральной службы новостей RFE/RL. Она опубликована на украинском и русском языках на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии.
«Нам важно проинформировать нашу аудиторию об уровне милитаризации Крымского полуострова. Мы хотим предупредить крымчан об опасностях, связанных с этими местами. Ведь огромное количество людей живет в непосредственной близости к военным объектам РФ. А беря во внимание широкомасштабные военные действия, которые ведет Россия против Украины, – эти места несут особую опасность для окружающих» – рассказал автор карты, журналист Крым.Реалии Игорь Токарь.
Координатор авторского коллектива проекта Анжелика Руденко отметила, что картой могут пользоваться как крымчане и вынужденные переселенцы из оккупированных регионов материковой Украины, так и все, кто имеет родственников в Крыму или интересуется информацией из Крыма на русском языке.
По словам журналиста проекта «Схемы» Кирилла Овсяного, эта карта составлена из актуальных спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год, на которых видно, что действительно происходит в оккупированном Крыму. На них можно рассмотреть в деталях, где находятся и какую опасность несут военные и другие объекты, связанные с Минобороны РФ и другими российскими силовыми ведомствами.
Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов призвал крымчан «в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора».
Начиная с августа 2022 года в Крыму и Севастополе почти ежедневно слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по «украинским беспилотникам» и «работой ПВО». Сергей Аксенов называл беспилотники «основной угрозой» для Крыма. В октябре 2022 года на Крымском (Керченском) мосту произошел взрыв. На полуострове действует повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.
Крымский полуостров Россия милитаризировала после незаконной аннексии в 2014 году. Украина заявляет, что вернет все свои оккупированные территории, включая Крым.
Украина подтвердила слова Пригожина о прорыве фронта
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ во время наступательных действий под Бахмутом Донецкой области разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободив часть территории и взяв в плен российских военных. Об этом заявил Андрей Билецкий – командир тактической группы «Азов», входящей в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. По его словам, фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты российской 72-й бригады.
«Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», — заявил Билецкий.
Также, по его словам, большие потери понес 3-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер».
Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что 72-я бригада Минобороны РФ оставила свои позиции в районе Бахмута.
«Они просто взяли и драпанули», – сказал Пригожин,
По словам Пригожина, ВСУ «рвут фланги» на Бахмутском направлении, проводят перегруппировку на Запорожском и в ближайшее время начнут контрнаступление.
- Российские войска штурмуют Бахмут в Донецкой области с осени прошлого года. Полностью город по-прежнему не взят. Пригожин утверждает, что в городских боях участвуют только бойцы ЧВК «Вагнер».
Жюри присяжных признало Трампа ответственным за сексуальные домогательства
В США большое жюри присяжных признало 45-го президента страны Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Джин Кэрролл, сообщает телеканал CNN. Присяжные предписали выплатить жертве преступления компенсацию в размере почти пяти миллионов долларов.
Кэрролл выдвинула обвинения против Трампа четыре года назад. Журналистка утверждала, что в 1996 году встретилась с будущим президентом США в универмаге в Нью-Йорке. Якобы он предложил ей примерить белье, которое выбирал для подарка другой женщине, а когда Кэрролл согласилась, он завёл её в примерочную и изнасиловал.
Трамп обвинения отвергает. Он заявлял, что Кэрролл оговорила его, чтобы продать больше книг. При этом он отказался от защиты и дачи показаний в суде. Комментируя решение суда Трамп заявил, что «приговор – позор и продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен».
Параллельно с делом о домогательствах в суде Нью-Йорка слушается ещё одно дело против Трампа – по обвинению в выплате в 2016 году порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи с ней. Окружная прокуратура Манхэттена считает, что Трамп нарушил избирательное законодательство, использовав деньги избирательного фонда. Бывший президент США и его адвокаты отрицают вину и сам факт преступления, называя происходящее «политическим преследованием».
- Дональд Трамп – первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение уголовных преступлений. При этом он вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. Обвинения и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.
В Ливерпуле начинается музыкальный конкурс «Евровидение-2023»
В Ливерпуле во вторник, 9 мая, стартует ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение», в котором участвуют артисты из 37 стран.
Английский город принимает 67-й по счету конкурс от имени Украины, победу которой в прошлом году принесла группа группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. Сама Украина как победитель не может провести «Евровидение-2023» из-за российского военного вторжения.
Великобритания, занявшая год назад второе место, предложила организовать мероприятие на своей территории под слоганом «Объединенные музыкой».
Участников и зрителей ждут два полуфинала - 9 и 11 мая, и финальное шоу, которое состоится в ближайшую субботу, когда определят победителя.
Украина, как предыдущий победитель, автоматически выходит сразу в финал наряду с так называемой «большой пятеркой», включающей Великобританию, Францию, Германию, Испанию и Италию. Эти страны считаются основателями (кроме Великобритании) и главными спонсорами конкурса. Украину в этом году представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.
Участвующая от Хорватии рок-группа Let 3, некоторые композиции которой называют провокационными, выступает на конкурсе с песней о российском президенте Владимире Путине, как рассказали сами музыканты. «Мы хотим направить послание тем, кто считает планету своей игрушкой и управляет всеми как марионетками. Путин - заметный образец такого стиля, так что пришло время посвятить ему песню», - цитирует музыкантов телеканал N1.
Россию, а также Беларусь, в этот раз вновь отстранили от участия в «Евровидении» из-за агрессии против Украины.
Журналист AFP Арман Сольден погиб в Украине в результате обстрела
Журналист AFP Арман Сольден погиб в результате обстрела на востоке Украины.
Сообщается, что Сольден находился возле города Часов Яр, который расположен недалеко от Бахмута. Команда AFP попала под обстрел из ракет «Град», когда находилась с группой украинских военных. Ракета упала недалеко от того места, где лежал журналист. Другие члены команды не пострадали.
«Его смерть – это ужасное напоминание о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине», – сказал председатель AFP Фабрис Фрайс.
Арман Сольден приехал в Украину в составе первой группы журналистов AFP, которая была отправлена туда сразу после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. С сентября прошлого года Сольден жил в Украине и руководил группой AFP, которая освещала события в стране. Он регулярно выезжал на передовую на восток и юг Украины.
Минюст США сообщил о срыве российской кампании кибершпионажа
Минюст США сообщил о срыве российский кампании кибершпионажа, в ходе которой из компьютеров в десятках стран была украдена конфиденциальная информация.
Прокуратура связала шпионскую операцию с подразделением ФСБ России и обвинила хакеров в краже документов из сотен компьютеров по меньшей мере в 50 странах, в том числе стран-членов НАТО. Речь идет о разновидностях так называемой вредоносной программы Snake. Утверждается, что это программное обеспечение использовалось для кражи документов у правительств стран НАТО, журналистов и других лиц.
«В течение 20 лет ФСБ полагалась на вредоносное программное обеспечение Snake для кибершпионажа против Соединенных Штатов и наших союзников – сегодня это закончилось», – заявил помощник генерального прокурора США Мэттью Олсен.
Согласно заявлению Минюста, отключить Snake удалось с помощью инструмента PERSEUS, который разработали в ФБР.
В Москве полицейские задержали и избили активиста с флагом Украины
В Москве полицейские задержали и избили активиста, который вышел к станции метро «Тверская» с флагом Украины, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо». Имя задержанного - Александр Посконный. Как рассказал он сам, сотрудники правоохранительных органов применили к нему насилие - и когда вели в автозак, и уже в самой машине.
Позже Посконного доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол о дискредитации российской армии. По словам обвиняемого, в отделе находились еще как минимум три человека, которых задержали из-за желтого и синего цветов на одежде.
Лукашенко в Москве отказался идти пешком и пропустил завтрак с Путиным
Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко не участвовал в рабочем завтраке в Грановитой палате Кремля, который провёл президент России для приехавших в Москву на День Победы лидеров стран СНГ. На это обратили внимание белорусские журналисты. Также, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, Лукашенко, вместо того чтобы пройти пешком несколько сот метров от трибуны на Красной площади до могилы Неизвестного солдата в Александровском саду вместе с Владимиром Путиным и другими лидерами, преодолел этот путь на автомобиле.
Вид Лукашенко на трибуне парада был «необычно грустным», а в кулуарах начали распространяться слухи, что он заболел – сообщает Белорусская служба «Свободы». Также, как сообщается, у него была перебинтована правая рука. Никаких официальных подробностей о состоянии его здоровья нет.
На парад 9 мая в Москву приехали семь руководителей государств СНГ – кроме Лукашенко, президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также премьер-министр Армении. Об их приезде стало известно только накануне. С какими-либо совместными заявлениями они не выступали. Путин в своей речи на параде поблагодарил лидеров, приехавших в Москву.
МИД Украины выступил с заявлением, назвав участие руководителей ряда стран в мероприятиях 9 мая в Москве «аморальным и недружественным шагом по отношению к Украине».
«Народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Они не заслуживают того, чтобы их использовал Кремль для участия в фальшивом представлении», – говорится в заявлении.
Ни одна из стран, лидеры которых присутствовали на параде – даже Беларусь – официально не признала российскую аннексию украинских территорий. В то же время они не осудили и действия России и, как правило, воздерживаются в ООН от голосования по вопросам, связанным с войной в Украине.
На стене Нарвского замка вывешен плакат «Путин – военный преступник»
На стене замка в эстонском городе Нарва, расположенном на границе с Россией, 9 мая вывесили баннер с изображением российского президента Владимира Путина и надписью на английском языке «Путин – военный преступник». Баннер хорошо виден жителям российского Ивангорода, который расположен на другом берегу реки.
Фотографию баннера опубликовал в соцсетях расположенный в замке музей Narva Muuseum. Акция, как пишет Postimees, была подготовлена совместно с объединением Propastop, целью которого является «развенчание пропаганды и ложной информации, распространяемой в российских СМИ».
На фото виден и российский берег реки. Там на городской набережной Ивангорода установлен экран и праздничные декорации ко Дню Победы. Как сообщает Postimees, днём 9 мая на экране начали демонстрировать военный фильм, экран виден жителям Нарвы.
На мосту, соединяющем эстонский и российский берега реки, утром во вторник прошла встреча российской и эстонской делегаций. Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви рассказал RusDelfi, что российские представители обратились к эстонским пограничникам с просьбой снять плакат с Путиным.
«Представители Департамента полиции и погранохраны заявили, что такой плакат не запрещен в нашей стране, мы основываем свою работу на эстонских законах, и у российских чиновников нет оснований требовать снятия плаката», – сказал Пюви.
В Нарве и в целом на северо-востоке Эстонии живёт большая русскоязычная община. В прошлом году, после российского вторжения в Украину, по решению властей были убраны несколько памятников советских времён, посвящённых Второй мировой войне. Мемориалы, которые власти не считают пропагандистскими, остались. Сообщается, что к ним приносят цветы. Нарушений порядка не зафиксировано.
В Эстонии, как и в большинстве стран ЕС, 9 мая отмечается День Европы. Массовые собрания, не связанные с этим праздником, запрещены. День победы над нацизмом отмечается 8 мая.
В Абхазии прошли торжества по случаю 9 мая
Жители Абхазии, среди которых был и президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, пришли сегодня, 9 мая к памятнику Неизвестному солдату на сухумской набережной, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
Лидеры Абхазии, представители общественности, духовенства, молодежь и школьники возложили цветы к подножию памятника.
После возложения цветов тут же состоялся митинг. Выступая, руководитель президентской администрации Джансух Нанба отметил, что «подвиг защитников Отечества является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить», что «подвиг тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для всех, никогда не должен быть забыт».
После митинга на сухумской набережной прошло торжественное прохождение парадных расчетов. В марше приняли участие более 600 военнослужащих и представителей силовых структур.
Как пишет ТАСС, затем прошла акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие сотни потомков ветеранов войны. В сквере у памятника была развернута полевая кухня, звучали песни военных лет в исполнении молодых артистов эстрады.
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