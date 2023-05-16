У здания парламента Грузии проходит акция против авиасообщения с Россией

У здания парламента Грузии проходит акция протеста под лозунгом: «На российском самолете приземлиться в Евросоюзе не получится», сообщает SOVA. Активисты протестуют против прямых авиарейсов из России. На «всякий случай» на заднем дворе законодательного органа дежурят представители полиции.

Участники акции протеста держат в руках тематические баннеры с разными надписями. Один из них - «Нет - российскому правительству» - отсыл к правящей партии «Грузинская мечта», которую оппозиция и активисты считают проводником политики Кремля в Грузии. Другой слоган - из известной детской грузинской песни: «И не улетай, и не прилетай» - в адрес российских авиакомпаний. 19 мая компания «Азимут» осуществит первый прямой рейс Москва-Тбилиси.

Молодые активисты создают шум барабанной дробью и свистом, чтобы донести до властей Грузии главное - большая часть грузинского населения за интеграцию в Европейский союз, а не за возвращение на российскую орбиту.

Ранее активисты опубликовали призыв собраться на заднем дворе парламента страны в соцсети Facebook. В заявлении организаторов митинга сказано: «В то время как 20% территории Грузии оккупированы, а грузинские военнослужащие сражаются с российскими самолетами в Украине, правительство Грузии зажигает зеленый свет прямым авиарейсам из России. Это действие аморально, беспринципно, неуважительно по отношению к героям Грузии и противоречит твердой воле грузинского народа стать полноправным членом Европейского союза».