Новости
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС
«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС. Перед зданием парламента собрались украинцы, проживающие в Грузии. Участники держали в руках баннеры с надписями «Россия - государство-террорист», «Путин - убийца», «Россия топит мой дом» и другие. Они считают, что Россия уничтожает будущее планеты.
Организаторы акции протеста - украинская молодежная организация Svitanok и неправительственная организация Ukrainian activists in Sakartvelo, сообщает SOVA.
До начала митинга организаторы просили желающих выразить протест против действий РФ в Украине, которая, по информации Киева, в ночь на 6 июня взорвала плотину на Каховской ГЭС, приносить аквариумы с табличками городов которые попали в зону затопления.
Другие новости дня
В Украине, в Богдановке, погиб еще один грузинский боец
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец. Взрыв произошел 6 июня в Богдановке. Жертвами взрыва стали еще пять украинских бойцов.
Тело погибшего грузинского бойца, который воевал с первых дней войны в Украине, пока не вывезено из зоны боевых действий, пишет SOVA.
Со дня полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 44 бойца из Грузии.
Воевавший на стороне РФ этнический грузин, предположительно, попал в плен
Украинские военные, предположительно, взяли под Бахмутом в плен этнического грузина, воевавшего на стороне России. Информация об этом появилась 6 июня в соцсетях. В частности, в телеграм-каналах опубликовали видео, которое, вероятно, было снято вскоре после пленения бойцов. На видео украинский военный спрашивает у «грузина» место его проживания. Тот отвечает, что он из дальневосточного города Тында.
В телеграм-канале Отдельной бригады Территориальной обороны города Харькова после этого появилось еще одно видео, в котором пленные называют свои имена. Один из них представляется как Бахтуридзе Нодар Георгиевич из города Тында Амурской области.
Всего в плен, по неподтвержденным данным, попали восемь человек. Все они говорят, что состояли в ЧВК «Ветераны». Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. В условиях войны мы не можем оперативно по независимым источникам проверить информацию.
«Эхо Кавказа» обнаружило профиль в соцсети, который, предположительно, принадлежит пленному Нодару Бахтуридзе. Там указано, что он окончил школу и жил в регионе Кахети. Является ли Бахтуридзе гражданином Грузии, неизвестно.
После опубликования первого видео в соцсетях предположили, что в плен попал Гиви Ванишвили – гражданин Грузии, воюющий в войне против Украины на стороне России. Однако эта информация не подтвердилась. Ванишвили – исполнительный секретарь грузинской неправительственной организации «Союз борцов за единую Грузию», участник проектов «Института Евразии». По информации СМИ, Гиви служил в Национальной гвардии, затем – во внутренних войсках МВД Грузии. Позднее стал командиром одного из резервных батальонов. Во время российско-грузинской войны отказался воевать против России, из-за чего был осужден, но в 2012 году, после смены власти в Грузии получил статус «политзаключенного» и был освобожден.
- ЧВК «Ветераны» СМИ называют «конкурентами Пригожина». Как пишет издание Republic, это сравнительно новое ультраправое вооруженное формирование, максимально эксплуатирующее образ президента РФ. На шевронах «Ветеранов» — изображение Путина с триколором, их девиз: «Мы Россия — Путина сила!».
Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию разрушения ГЭС
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров предложил президентам России и Украины создать комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet.
По словам Эрдогана, к расследованию должны присоединиться эксперты воюющих сторон, а также представители ООН и международного сообщества.
Президент Турции отметил, что Анкара готова сделать все возможное для проведения расследования. Эрдоган обратил внимание на роль своей страны в переговорах по зерновой сделке, когда Москва и Киев не общаются друг с другом напрямую, а действуют при участии международных посредников. Такой же метод Эрдоган предложил применить и при создании комиссии.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Турции написал в телеграме, что передал Эрдогану список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия. Разрушение ГЭС Зеленский назвал российским терактом.
Кремль заявил, что Путин возложил ответственность за случившееся на Украину и назвал разрушение «варварской акцией». Это был первый комментарий Путина о прорыве дамбы в Херсонской области.
Об ответах Зеленского и Путина на предложение Эрдогана о создании комиссии не сообщается.
Страны Евросоюза заявили, что направят Украине помощь для ликвидации последствий разрушения станции и поддержки жителей. Германия предложила пять тысяч фильтров для воды и несколько десятков генераторов, Австрия – 20 контейнеров для воды и 10 насосов для грязевых вод. Литва и Германия готовы отправить оборудование для убежищ, включая палатки, кровати и одеяла.
Вместе с тем президент Украины в разговоре с изданием Bild отметил, что международные организации, включая Красный Крест, пока не ответили Киеву на запросы о помощи.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии, плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.
- На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трех тысяч домов в 15 населенных пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.
- Местные жители сообщают, что более 650 домов оказались заблокированы на крышах зданий. Волонтеры рассказывают, что вынуждены сами покупать лодки для вывоза людей. Некоторые добровольцы, помогающие с эвакуацией, рассказывают, что местные власти помощи не оказывают не пропускают лодки. Есть сообщения о том, что тем, кто смог выбраться из зоны затопления, российские военные не разрешают покинуть город, отмечает «Верстка».
- Назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что их затопленных районов эвакуировано более четырех тысяч человек. По словам чиновника, в регионе свободны около 50 пунктов временного размещения на три тысячи мест.
- По данным украинских властей, в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населенных пунктов. Затоплены почти две тысячи домов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек.
- Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет. Семь человек считаются пропавшими без вести.
Швейцария решила, что реэкспорт оружия не противоречит нейтралитету
Верхняя палата парламента Швейцарии решила, что реэкспорт швейцарского оружия в воюющие страны не противоречит позиции нейтралитета страны и может быть разрешен при определенных условиях.
Сейчас страны, купившие швейцарское оружие, подписывают обязательство о запрете перепродажи. Совет кантонов постановил, что теперь государства, разделяющие швейцарские ценности, могут перепродавать оружие через пять лет без согласия Швейцарии.
Реэкспорт будет разрешён и тем воюющим странам, которые с точки зрения международного права используют оружие для самообороны.
Теперь проголосовать по поправке должен Национальный совет (нижняя палата парламента). 1 июня Национальный совет аналогичную инициативу отклонил.
Ранее с просьбой передать швейцарское оружие Украине к Швейцарии обращались несколько европейских стран, но получили отказ. В частности, в июне прошлого года Швейцария запретила Дании и Германии поставлять Киеву боеприпасы к зенитным установкам и бронемашины, объяснив свою позицию нарушением нейтралитета.
Швейцария присоединилась к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Москва в ответ заявила, что Швейцария утратила статус нейтральной страны.
Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу
Россиянка Софья Сапега, находившаяся в заключении в Беларуси, помилована указом авторитарного руководителя страны Александра Лукашенко. Агентство БЕЛТА сообщает, что её выпустили из тюрьмы и передали российской делегации, приехавшей из Приморского края, откуда она родом.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил Лукашенко и сказал, что Сапега получила шанс "начать жить заново".
24-летняя на тот момент Софья Сапега была задержана в конце мая 2021 года вместе со своим другом, бывшим главредом белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. Самолёт, в котором они летели из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске после ложного сообщения об угрозе минирования на борту.
Белорусский суд приговорил её к шести годам колонии по обвинению в разжигании социальной вражды, насилии или угрозы применения насилия в отношении сотрудников внутренних дел. Сапегу также обвинили в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. По версии следствия, россиянка модерировала оппозиционный телеграм-канал, в котором публиковались личные данные сотрудников белорусских силовых структур.
В апреле этого года Софья Сапега дала согласие на экстрадицию в Россию. Ранее она обращалась к Лукашенко с просьбой о помиловании, но тогда её обращение было отклонено.
Абхазский Верховный суд удовлетворил жалобу Адгура Ардзинба
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия удовлетворила жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба. Лидер Абхазского народного движения требовал отменить решение Сухумского городского суда, отказавшегося принять его иск.
Речь идет о расследовании возможного превышения сметной стоимости материалов и оборудования в ходе ремонта высоковольтной линии электропередач «Ачгуара». Частное расследование, проведенное оппозиционными силами, выявило завышение расходов на десятки миллионов рублей.
Решением Верховного суда постановление Сухумского городского суда отменено, дело направлено в суд первой инстанции на рассмотрение иным составом суда.
Ардзинба просил признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Дамира Квициния по проведению проверки сообщения о возможном хищении средств при ремонте линии «Ачгуара». Он также просил признать бездействие со стороны генерального прокурора Агрба.
12 апреля судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия отказала в принятии жалобы Адгура Ардзинба.
- В ноябре 2022 года абхазский лидер Аслан Бжания поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте ЛЭП в течение 15 дней. Однако в Генпрокуратуре сообщили, что не могут провести проверку в короткие сроки. В мае текущего года Генпрокуратура направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных в отношении ремонта линии «Ачгуара».
В Харьковской области подорвали аммиакопровод
В Харьковской области подорвали аммиакопровод «Тольятти–Одесса». Есть пострадавшие, Украина и Россия обвиняют друг друга.
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов утром сообщил, что российская армия снова обстреляла аммиакопровод: зафиксировано шесть ударов. При этом он отметил, что аммиака в воздухе пока не зафиксировано, ситуация находится под контролем.
Минобороны России заявило, что украинские диверсанты подорвали аммиакопровод ещё 5 июня. Ведомство назвало это терактом. По его информации, в результате взрыва пострадали жители. Сейчас через повреждённые участки трубопровода выходит аммиак, утверждает Минобороны.
Накануне провоенные российские блогеры опубликовали видео якобы с места взрыва.
По информации телеграм-канала «Сота», поставки аммиака по этому трубопроводу были прекращены в день российского вторжения в Украину, позже Россия неоднократно пыталась договориться об их возобновлении.
В Южной Осетии возбудили дела против Урузмага Джагаева и Алана Кулумбегова
В следственном управлении Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководителя ведомства – Урузмага Джагаева. Бывший генпрокурор подозревается в превышении должностных полномочий.
«Следствием установлено, что, будучи генеральным прокурором Урузмаг Джагаев распорядился выдать бывшему прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову денежные средства в размере 2 000 050 рублей из внебюджетного счета прокуратуры республики, таким образом совершив действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенные нарушения охраняемых законом интересов государства», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Дело возбуждено и против Алана Кулумбегова. Он подозревается в присвоении или растрате, совершенных с использованием своего служебного положения.
По версии органов предварительного расследования, 24 ноября 2020 года Кулумбегов «с целью решения своих финансовых проблем, используя должностное положение, понимая противоправный характер своих действий, войдя в доверие к Урузмагу Джагаеву, с устного согласия последнего получил из внебюджетного счета денежные средства на общую сумму в размере 400 000 рублей, с условием их возвращения в течение одного месяца».
В прокуратуре говорят, что Кулумбегов не намеревался возвращать денежные средства и полученной суммой распорядился по своему усмотрению.
Напомним, что ранее Урузмага Джагаева обнинили в превышении должностных полномочий по делу о смерти жителя Цхинвали Инала Джабиева.
Бывший вице-президент США объявил о своём участии в президентских выборах
Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил о своём участии в выборах президента страны, запланированных на ноябрь 2024 года. Он будет бороться за номинацию от Республиканской партии.
63-летний Пенс — 11-й республиканец, анонсировавший своё участие в гонке. Кроме него за номинацию будут бороться 45-й президент Дональд Трамп, в команде которого Пенс избирался вице-президентом, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.
Пенс — первый за 80 лет вице-президент, конкурирующий в предвыборной гонке с президентом, с которым избирался в Белым дом. В последний раз такое было в 1940 году, когда об участии в выборах одновременно с президентом Франклином Рузвельтом заявлял вице-президент Джон Нэнс Гарнер.
Однако в первом предвыборном видео, показанном утром 7 июня на консервативном канале Fox, Пенс избежал критики Трампа, раскритиковав лишь действующего главу государства Джо Байдена, избравшегося от Демократической партии.
- Согласно предварительным опросам республиканцев, реальная борьба за номинацию развернётся между Трампом и Десантисом, тогда как остальных кандидатов не готовы проголосовать и 10 процентов сторонников партии. Однако у кандидатов ещё есть 8 месяцев до начала праймериз.
СГБ Грузии: оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии
В СГБ Грузии заявили об очередном незаконном задержании гражданина Грузии у разделительной линии – близ села Ахмаджи в Ахалгорском муниципалитете.
По сообщению ведомства, об инциденте незамедлительно были проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий. Активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
«Задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно задержанного лица в кратчайшие сроки. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе», – говорится в заявлении СГБ.
По информации грузинской службы Радио Свобода, задержан не местный житель – он прибыл к разделительной линии из Тбилиси.
Летевший в США самолёт Air India экстренно сел в Магадане
Самолёт авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, приземлился в Магадане из-за проблем с двигателем.
На борту самолёта находились 216 пассажиров и 16 членов экипажа. Сейчас самолёт проходит проверку, пассажиров разместили в местном общежитии. По словам одного из них, покидать здание им запрещено и они не могут пользоваться своими банковскими картами для покупки еды, так как они заблокированы в России из-за санкций.
В Госдепартаменте США предположили, что этим рейсом летели и американские граждане. Ожидается, что Air India отправит в Россию запасной самолёт и пассажиры продолжат полёт в Сан-Франциско в четверг, 8 июня.
Инцидент произошёл на следующей день после конференции глобальных авиаперевозчиков, на которой упомянули вероятность приземления борта с американскими гражданами в России и оценивали это как «потенциальный кризис».
Авиакомпании США, Европы и Японии прекратили летать над Россией после её полномасштабного вторжения в Украину. Это привело к перекройке маршрутов, увеличению количества рейсов из-за пересадок пассажиров и убыткам. При этом авиаперевозчики Индии, Китая и нескольких стран Персидского залива продолжают летать над Россией, получая преимущество перед западными компаниями.
К единому мнению об использовании неба над Россией участники конференции не пришли.
В затопленной Новой Каховке пропали без вести не менее семи человек
Не менее семи человек пропали без вести в Новой Каховке после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на назначенного Россией главу города Владимира Леонтьева. Эвакуировали, по его словам, 900 местных жителей. Он также утверждает, что уровень воды в городе снизился на «полметра от пикового значения». Позже Леонтьев уточнил, что вода в Новой Каховке будет спадать не менее недели.
В то же время полностью под воду ушло село Корсунка, сёла Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши, уточнил Леонтьев.
На контролируемой Россией части Херсонской области Украины введён режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате прорыва плотины Каховской ГЭС на левом берегу Днепра затопило около трёх тысяч домов в 15 населённых пунктах, эвакуировано почти полторы тысячи человек.
Назначенные Россией власти утверждают, что помогают «всем, кто в этом нуждается». Однако, по словам волонтёров, МЧС не справляется, и люди, спасаясь от воды, остаются на чердаках и крышах домов.
В городе Олешки, который практически полностью ушёл под воду в ночь на 7 июня, прямо сейчас ждут эвакуации не менее ста человек, многие из которых остаются на крышах собственных домов, пишет «Вёрстка» со ссылкой на местных жителей, которые продолжают ждать эвакуации и оставляют в местных чатах просьбы о помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографии затопленной Херсонской области.
Украинские власти сообщают, что в зоне затопления на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра, оказалось более 80 населённых пунктов. За последние часы эвакуированы свыше 1400 человек. Жертв среди гражданского населения и военнослужащих нет.
По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, были затоплены 1852 дома. Интенсивность подтопления региона уменьшается, но, по его словам, вода ещё будет прибывать.
«По нашим прогнозам, уровень воды увеличится ещё в районе метра в течение следующих 20 часов», — сказал он.
Минздрав Украины предупреждает, что в результате подтопления после прорыва плотины опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов и свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоёмах.
О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по берегам Днепра. По одной версии плотину, которую контролируют российские власти, взорвали, по другой — причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украинские власти уверены, что плотину взорвали российские войска. Россия это отрицает, обвиняя Украину в обстреле плотины.
Источники телеканала CNN утверждают, что вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС наводнение, может заставить Украину поменять некоторые планы наступления. Так, по словам двух западных чиновников, из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции.
«Ъ»: банки Армении и Казахстана блокируют оплату за поставки электроники в РФ
Банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать оплату от российских компаний за процессоры, микросхемы и другую электронику, поставляемую по параллельному импорту, пишет «Коммерсант».
С блокировками оплаты по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности российские компании, как сообщил изданию источник в отрасли, стали сталкиваться в последние две недели.
Другой источник «Коммерсанта», близкий к правительству РФ, отметил, что блокировка оплаты происходит и по поставкам телекоммуникационного оборудования последнего поколения, а также систем хранения данных и серверов.
По мнению источника издания, блокировки оплаты могут быть связаны с опасением банков Армении, Казахстана и Гонконга подпасть под вторичные санкции США за сотрудничество с российскими гражданами и компаниями, подпавшими под западные санкции.
Собеседники «Коммерсанта» допустили, что российские компании могут обойти проверки банков, используя для закупки электронных компонентов «альтернативные» коды товарной номенклатуры, а также «иные способы оплаты», или приобретая технику целиком. В то же время источник издания в банковской сфере указал, что иностранные банки проверяют платежи из РФ «вручную»
В комментарии изданию гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло заявил, что ужесточение контроля со стороны банков может привести к нехватке такой продукции на российском рынке.
«Напрямую у страны-производителя закупать компоненты, запчасти, компьютеры и так далее невозможно, а через третьи страны – все сложнее и сложнее, поэтому через полгода-год мы можем столкнуться с дефицитом санкционной продукции», – отметил он.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны ввели санкции против оборонных предприятий РФ, запретив поставки иностранных комплектующих для российской военной техники. Однако российские производители вооружения находят способы обходить санкции, налаживая поставки необходимых компонентов через третьи страны, в основном государства Центральной Азии.
К примеру, в мае 2023 года журналисты «Важных историй», OCCRP и Der Spiegel выяснили, что российская оборонная промышленность и Минобороны РФ продолжают, несмотря на санкции, получать микроэлектронику и китайские беспилотники через казахстанские компании.
«Грузинская мечта» планирует преодолеть президентское вето на закон «О Нацбанке»
Правящая партия Грузии обвинила президента страны в саботаже и создании препятствий для деятельности Нацбанка.
«Грузинская мечта» грозит в ответ «соответствующими мерами». Депутаты планируют преодолеть президентское вето на поправки в закон «О Нацбанке».
«Мы обязаны принимать меры, когда действия президента Грузии угрожают нормальному функционированию государственных институтов… Парламент Грузии завершит процедуру преодоления вето на следующей неделе», – говорится в заявлении политсовета «Мечты».
В партии утверждают, что несколько месяцев назад президенту было обещано не преодолевать вето, если она представит кандидатуру Лаши Хуцишвили в члены правления Нацбанка, но теперь отказывается это делать.
В «Мечте» также упрекают Зурабишвили в том, что из-за нее «на протяжении длительного периода времени существовала проблема со своевременным выполнением задач МИД» – речь идет о назначениях послов по рекомендации правительства.
Также правящая партия напомнила президенту, что она отказалась повторно представить кандидатуры председателя ЦИК и двух членов комиссии на утверждение парламента, передает агентство «Новости-Грузия».
Абхазский МИД: Грузия искажает реальную картину событий в регионе
В министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали ту часть отчета правительства Грузии за 2022 год, в которой речь идет об «интенсивной работе по укреплению суверенитета и территориальной целостности Грузии с целью деоккупации и мирного решения конфликта между Россией и Грузией».
В абхазском ведомстве подобные заявления руководства Грузии расценивают как «очередную попытку исказить реальную картину событий в регионе и переложить ответственность за собственные провокации и промахи на соседние государства».
В ведомстве говорят, что в «рамках Международных женевских дискуссий Грузия остается единственной страной, которая саботирует работу этого важного международного механизма и категорически отказывается от подписания мирного договора» с Абхазией.
«Любые попытки придать существующим противоречиям грузино-российский контекст носят искусственный характер и абсолютно бесперспективны. Кроме того, грузинское руководство продолжает играть крайне негативную роль в контексте гуманитарных вопросов, продолжая предпринимать самые изощренные действия, направленные на международную изоляцию Республики Абхазия», – отмечается в комментарии начальника пресс-службы абхазского МИДа Миланы Цвижба, который опубликовало агентство «Апсныпресс».
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Уничтоженные Россией танки «Леопард» оказались сельхозтехникой
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщая 6 июня об «успехах» российской армии в ходе войны в Украине, заявил, что 5 июня были убиты более 1600 военнослужащих ВСУ, уничтожены 28 танков, в том числе 8 немецких танков «Леопард», и 3 колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники. В подтверждение этих данных телеграм-канал министерства опубликовал видео, на котором прокремлевские блогеры распознали среди пораженных целей как минимум один сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830.
«И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорища, у нас просто нет слов», – пишут авторы канала «Военный осведомитель», поддерживающего российское вторжение в Украину.
«Это прошлогодние кадры объективного контроля с Ка-52», – уточняет другой пророссийский канал – Fighterbomber, удивляясь, зачем было выдавать сельхозтехнику за «Леопарды».
В украинских Telegram-каналах пишут, что, помимо John Deere 4830, за танки «Леопард» Минобороны РФ выдало еще и зерноуборочные комбайны John Deere 9000 и John Deere 700.
Сделанное днем ранее заявление пресс-секретаря Минобороны Игоря Конашенкова с теми же сомнительными данными о «потерях» ВСУ раскритиковал и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сравнив услышанное с выдумками сказочного барона Мюнхгаузена.
«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает, – приводится его комментарий в телеграм-канале «Кепка Пригожина». – Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики».
Если сложить все цифры, которые представляет Конашенков, то получится, что «мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», – съязвил Пригожин.
Дополнительно он прокомментировал и «уничтожение» танков: «На этих кадрах отчетливо видно, как танки «Леопард» передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу», продолжив с иронией: «Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнуто вниз дуло».
Как пишет DW, украинская сторона данные Москвы не комментирует.
Отметим, что накануне Сергей Шойгу также заявил, что «всего за три дня боевых действий на всех направлениях потери вооруженных сил Украины составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата». Он добавил, что «в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения».
В Гааге прошли первые слушания по существу иска Украины против России
В Международном суде ООН в Гааге во вторник, 6 июня, прошли первые слушания по существу иска Украины против России. Он был подан в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации, сообщила «Немецкая волна» (DW).
Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что для принятие решения суду ООН понадобится несколько месяцев.
Кульминацией шестилетней работы назвал заседание в Гааге посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. Это – первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу, отметил он.
Рассматриваемые ныне нарушения были совершены в 2014-2015 годах. По заверениям украинской делегации в Гааге, она располагает и другими инструментами для привлечения России к ответственности – это дело о геноциде в отношении украинского народа, ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и его омбудсмена, а в будущем – и международный трибунал по преступлению агрессии в отношении Украины.
Решение Международного суда ООН является обязательным к выполнению для обеих сторон.
Представитель российской делегации на процессе отказался от общения с журналисткой DW.
В Новой Каховке утонули сотни животных из местного зоопарка
В оккупированном российскими войсками украинском городе Новая Каховка в результате разрушения плотины местной ГЭС и последовавшего за ним наводнения погибли сотни животных, которые содержались в зоопарке комплекса отдыха «Казкова дiброва».
Как рассказала директор учреждения Елена Навроцкая, когда работники в 6 утра пришли на территорию зоопарка, всё уже было затоплено, «плавали трупы животных и части построек». По её словам, погибли около трёхсот питомцев, среди них – зелёные мартышки, павлины, еноты, сурки, попугаи, фазаны, пони, осёл, камерунские козы, морские свинки. Спастись удалось только нескольким лебедям и уткам. Сейчас комплекс «Казкова дiброва» полностью находится под водой.
На официальной странице учреждения в фейсбуке утверждается, что эвакуация животных была невозможна, поскольку близлежащая территория была заминирована российскими войсками.
«Мы пережили страшную зиму без света и отопления под постоянными обстрелами... Делали всё, чтобы сохранить жизнь животных даже в такой ужасной ситуации. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна», – сказано в сообщении администрации зоопарка.
- О разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно утром, 6 июня. Тонны воды хлынули в Днепр. Затопленными оказались десятки населённых пунктов. Из районов, где идёт затопление, началась эвакуация местного населения. Плотина не подлежит восстановлению, заявили контролирующие её российские власти. По одной версии плотину взорвали, по другой – причиной аварии стали предыдущие повреждения. Украина и Россия обвиняют друг друга в целенаправленном подрыве ГЭС.
- На берегу Каховского водохранилища находится Запорожская АЭС. Прорыв воды создает потенциальные риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов, однако в МАГАТЭ заявили, что непосредственной угрозы станции сейчас нет. Кроме того, прорыв потенциально может оставить без воды аннексированный Россией Крым.
Предложение о переводе кадыровцев в Белгород может быть связано с желанием избежать войны – ISW
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова перевести чеченские подразделения для защиты Белгородской области может быть связано с его стремлением не допустить участия кадыровцев в боевых действиях на передовой в Украине. Об этом говорится в новом отчете американского «Института изучения войны» (Institute for the Study of War).
По мнению аналитиков, заявление Кадырова, которое прозвучало сразу после сообщений о переводе чеченских сил в район сепаратистской «ДНР», может свидетельствовать о «желании уберечь силы» на более сложных участках. В подтверждение этих слов эксперты указали, что в последнем выступлении глава республики оценил общее число военных в ней в 70 тысяч человек, при этом 26 мая он же сказал, что в войне против Украины якобы приняли участие 7 тысяч из них, пишет Кавказ.Реалии.
«Если утверждения Кадырова близки к действительности, то лишь около 10 процентов имеющихся чеченских сил служат в Украине, но проверить его заявления невозможно», – сказано в отчете.
Эксперты и ранее говорили, что чеченские военные в основном действовали в тылу, а Рамзан Кадыров «консервировал» свои силы, а не отправлял их на передовую. Об этом же говорили уроженцы Северного Кавказа, которые воюют на стороне Украины. Помимо этого, кадыровцы в Украине прославились как «тикток-войска»: по мнению военных экспертов и очевидцев, чеченские солдаты находятся на уже захваченной Россией территории.
- В последние дни местные власти заявляют об обстрелах приграничного города Шебекино и других населенных пунктов Шебекинского района со стороны ВСУ почти каждый день. Ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил факт боев в Новой Таволжанке - это село в Белгородской области неподалеку от границы с Украиной.
- В конце мая глава Чечни заявил о передислокации кадыровцев в направлении сепаратистской «ДНР». Задачей тут якобы стоит захват «целого ряда» населенных пунктов – каких именно, неизвестно. Тогда эксперты предположили, что к такому шагу кадыровцев вынудил президент России Владимир Путин, с которым в марте встречался Кадыров. Кроме того, Кремль таким образом может попытаться разорвать отношения главы Чечни и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
- В начале мая Кадыров уже предлагал отправить чеченские подразделения под Бахмут на замену ЧВК «Вагнер». Владелец компании Евгений Пригожин одобрил это предложение - до этого он анонсировал отвод наемников с этого направления из-за больших потерь и отсутствия снабжения от Минобороны. Однако в тот же день стало известно, что Минобороны пообещало Пригожину предоставить необходимые боеприпасы.
- В конце декабря в аннексированном Крыму задержали за драку в ресторане Хасана Ибрагимова, одного из приближенных Рамзана Кадырова, который был назначен его «представителем» в оккупированных Херсонской и Запорожской областях Украины. За несколько недель до этого в телеграм-каналах распространилась информация о том, что в Мелитополе была уничтожена база отдыха, где квартировали высокопоставленные кадыровцы.
Цхинвали упростит пересечение де-факто границы в честь праздника Ломисоба
Жителям Ахалгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешат пересекать в упрощенном порядке де-факто грузино-югоосетинскую границу в связи с религиозным праздником «Ломисы Дзуар» (Ломисоба).
Такое решение было принято на оперативном совещании югоосетинского Совета безопасности сегодня, 6 июня, сообщает информагентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу президента.
Де-факто границу через пункт пропуска «Раздахан» в упрощенном порядке можно будет пересекать с 8.00 часов 7 июня по 20.00 часов 8 июня.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета безопасности республики Анатолия Плиева.
«Возмутительный акт». Западные лидеры о прорыве плотины Каховской ГЭС
В руководстве Евросоюза и НАТО прорыв плотины на Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области Украины связали с продолжающимся российским военным вторжением в соседнюю страну.
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом».
«Разрушение Каховской плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», – написал Столтенберг в своём аккаунте в твиттере.
Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что шокирован случившемся и подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за «военное преступление», связанное с уничтожением гражданской инфраструктуры.
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также указал на ответственность Москвы в разрушении плотины ГЭС. Заметив, что хотя ещё и «слишком рано» давать какую-либо осмысленную оценку деталям, стоит напомнить о единственной причине, по которой подобное стало возможным, а именно о неспровоцированном полномасштабном российском вторжении в Украину, подчеркнул Клеверли.
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал напрямую возлагать вину за повреждение ГЭС на Россию, но отметил, что это вписывается в то, как президент Владимир Путин ведёт войну в Украине.
«Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты – города, деревни, больницы, школы», – приводит слова Олафа Шольца «Немецкая волна».
Из других представителей западных стран, оказывающих поддержку Украине в связи с российской военной агрессией, высказался, в частности, глава МИД Чехии Ян Липавский. Россия, по его словам, продолжает расширять границы своей агрессии.
«Атака на плотину в Новой Каховке вблизи жилой территории сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!» – написал Липавский в твиттере.
В разрушении плотины на Днепре, о котором стало известно рано утром во вторник, власти Украины обвинили Россию, заявив, что сооружение было подорвано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедшее лишь подверждает перед всем миром, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, поскольку «они используют каждый метр для террора».
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, указав, что разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области, стало результатом «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».
Представители оккупационных властей заявляли, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами гидроэлектростанции.
Австралия может передать Украине 41 истребитель «Хорнет»
Власти Австралии ведут переговоры с Соединёнными Штатами и Украиной о передаче Киеву 41 истребителя американского производства McDonnell Douglas F/A-18 Хорнет. Они были списаны австралийской армией и находятся на хранении. Об этом пишет со ссылкой на источники газета The Australian Financial Review, в апреле о возможных переговорах сообщало издание The Drive.
Часть самолётов, вероятно, пойдёт на запчасти, пишет Financial Review, однако возможная передача авиатехники может стать самой масштабной из сделок с Украиной, переговоры о которых попадали в прессу.
«Хорнет» – истребители четвёртого поколения, до сих пор стоящие на вооружении США, Испании, Канады, Швейцарии, Финляндии, Малайзии и Кувейта. Они применялись в нескольких военных конфликтах, в том числе – в операциях «Буря в пустыне» и в иракской войне, в Афганистане и в бомбардировках Сербии, Ливии и Сирии. В австралийской армии они списаны из-за замены самолётами пятого поколения.
Как пишет Financial Review, в случае успеха переговоров самолёты могут быть приведены в боевую готовность за четыре месяца. Киев, Канберра и Вашингтон публикацию официально не комментировали.
- Украина с начала российского вторжения потеряла большую часть парка боевой авиации, Киев требует от западных союзников предоставить армии современные истребители. Ранее сообщалось, что осенью украинская армия получит и начнёт использовать американские многоцелевые истребители F-16, подготовка пилотов для них уже началась.
Премьер Грузии о прорыве плотины в Украине: надо начинать переговоры
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили призвал все стороны приложить усилия для начала переговоров, чтобы остановить войну в Украине.
«Это одно из последствий той брутальной и разрушительной войны, которую Россия ведет в Украине… Все потрясены взрывом на Каховской ГЭС, но на сегодняшний день разрушено 20% территории Украины, города, села сравнены с землей», – сказал Гарибашвили, комментируя последние события.
По словам премьера, альтернативы миру нет, поэтому вместо эскалации ситуации стороны должны сесть и обсудить окончание войны.
«Я считаю, что все должны приложить усилия, чтобы они сели за стол переговоров и начали мирный переговорный процесс. Альтернативы этому нет. Убийство людей должно быть остановлено, такова наша позиция», – заявил Гарибашвили.
Глава правительства далее перешел на ситуацию в Грузии и заявил, что задача властей сохранение мира в стране, передает агентство «Новости-Грузия».
«Наша задача, когда 20% страны оккупированы и стоит российская армия, заключается в спасении страны, сохранении мира, укреплении и развитии экономики», – отметил премьер.
Он вновь обвинил оппозицию в том, что она требовала от правительства пойти на шаги, которые прямо или косвенно вовлекли бы Грузию в конфликт.
В Цхинвали благоустроят улицы Путина, Медведева, Буша и тупик Сталина
До конца октября текущего года в Цхинвали планируется благоустройство улиц Путина, Медведева, Буша, Гагарина, Мичурина, Икаева, Козаева, Кавказской улицы и тупика Сталина. Об этом заявил глава комитета по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Габараев.
- Улицы Дмитрия Медведева и Владимира Путина появились в новом цхинвальском микрорайоне «Московский», построенном мэрией Москвы после войны 2008 года. Кроме того, в 2019 году в честь президента России Владимира Путина назвали одну из центральных улиц Цхинвали – Московскую. В 2022 году «Эхо Кавказа» писало о том, что югоосетинские власти ищут средства на благоустройство улицы Путина.
- По информации газеты «Южная Осетия», улица Буша (точнее Бушей) названа в честь супругов Николая Адольфовича и Елизаветы Александровны – видных ученых-ботаников, создателей Эрманского горно-лугового стационара.
Работы по благоустройству проводят сотрудники «Югосетстройинвеста» в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии.
«Работы параллельно проводятся на улицах Путина и Медведева. Производятся выемка грунта, демонтаж бордюров и т. д. На новой неделе приступим к реконструкции улицы Мичурина. На других участках работы начнутся, как только предприятия «Водоканал» и «Энергоресурс» завершат работы», – отметил Габараев.
В рамках Инвестпрограммы до 2025 года в Цхинвали планируется благоустройство 27 улиц.
Форум