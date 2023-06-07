«Останови экоцид» - в Тбилиси состоялась акция против подрыва Каховской ГЭС

В руководстве Евросоюза и НАТО прорыв плотины на Каховской ГЭС в оккупированной части Херсонской области Украины связали с продолжающимся российским военным вторжением в соседнюю страну.

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг назвал произошедшее «возмутительным актом».

«Разрушение Каховской плотины подвергает риску тысячи мирных жителей и наносит серьезный ущерб окружающей среде. Это возмутительный акт, который еще раз демонстрирует жестокость войны России в Украине», – написал Столтенберг в своём аккаунте в твиттере.

Глава Европейского совета Шарль Мишель сказал, что шокирован случившемся и подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за «военное преступление», связанное с уничтожением гражданской инфраструктуры.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также указал на ответственность Москвы в разрушении плотины ГЭС. Заметив, что хотя ещё и «слишком рано» давать какую-либо осмысленную оценку деталям, стоит напомнить о единственной причине, по которой подобное стало возможным, а именно о неспровоцированном полномасштабном российском вторжении в Украину, подчеркнул Клеверли.

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал напрямую возлагать вину за повреждение ГЭС на Россию, но отметил, что это вписывается в то, как президент Владимир Путин ведёт войну в Украине.

«Это то, что согласуется со многими преступлениями, которые, как мы видели, совершались российскими солдатами в Украине, и является частью военных действий, в ходе которых были атакованы гражданские объекты – города, деревни, больницы, школы», – приводит слова Олафа Шольца «Немецкая волна».

Из других представителей западных стран, оказывающих поддержку Украине в связи с российской военной агрессией, высказался, в частности, глава МИД Чехии Ян Липавский. Россия, по его словам, продолжает расширять границы своей агрессии.

«Атака на плотину в Новой Каховке вблизи жилой территории сравнима с применением оружия массового уничтожения против гражданского населения. Эта жестокость будет осуждена и наказана!» – написал Липавский в твиттере.

В разрушении плотины на Днепре, о котором стало известно рано утром во вторник, власти Украины обвинили Россию, заявив, что сооружение было подорвано. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что произошедшее лишь подверждает перед всем миром, что россиянам нельзя оставлять ни одного метра украинской земли, поскольку «они используют каждый метр для террора».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС следствием диверсии со стороны Украины. Следственный комитет России возбудил дело о теракте, указав, что разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области, стало результатом «преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины».

Представители оккупационных властей заявляли, что разрушение плотины связано с регулярными обстрелами гидроэлектростанции.