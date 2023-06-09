В югоосетинском парламенте предложили снизить избирательный барьер

Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Амиран Дьяконов выступил с инициативой снизить с семи до трех процентов минимальный порог для прохождения политических партий в парламент.

«Необходимо отметить, что ранее этот порог составлял 5%, однако в 2009 году были внесены изменения в закон о выборах депутата парламента и этот порог составил 7%. Семь процентов – это исключительно дискриминационный барьер для Южной Осетии, порог, который серьезно искажает результаты волеизъявления избирателей», – сказал он агентству «Рес».

Дьяконов добавил, что многие партии не преодолевают этот барьер, а значит, голоса их сторонников не учитываются при распределении мандатов.

«Фактически, до 30% голосов избирателей теряются, то есть, треть проголосовавших избирателей не получают своего представительства в парламенте. Это снижает легитимность представительного законодательного органа власти, а он, по своей сути и по сути законодательства должен показать все многообразие политического ландшафта Южной Осетии», – отметил парламентарий.

Дьяконов говорит, что высокий барьер призван объединять немногочисленные партии в избирательные блоки, но югоосетинское законодательство это не предусматривает. По словам депутата, в рамках законодательной инициативы законопроект будет вынесен на рассмотрение профильного комитета в ближайшее время.

Парламентские выборы в Южной Осетии должны пройти в 2024 году. В самопровозглашенной республике перед выборами наблюдается бум партийного строительства.