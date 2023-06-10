Переговоры Шольц-Гарибашвили в Берлине: кто что сказал

Перспективы получения Грузией статуса кандидата в ЕС обсудили на встрече в Берлине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Гарибашвили проинформировал Шольца «о значительном прогрессе в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии» для получения статуса кандидата».

«У меня была очень хорошая встреча с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса, достигнутого Грузией в процессе вступления в Европейский союз, и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы благодарим Германию за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в ЕС. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже добилась Грузия», – написал премьер–министр в Twitter.

Пресс-служба правительства Германии со своей стороны сообщила, что Шольц, выразив поддержку Грузии, одновременно призвал ускорить реформы, необходимые для получения статуса кандидата, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к ЕС, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию. Рекомендации Комиссии ЕС указывают путь к статусу кандидата. Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Шольц говорил о расширении многопланового сотрудничества с Грузией, а также «текущих вопросах безопасности и европейской политики, а также о далеко идущих последствиях агрессивной войны РФ в Украине». Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.