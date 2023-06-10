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Ираклий Кобахидзе: информация о пребывании «кадыровцев» в Грузии - ложь
«Подтверждено, что распространенная информация о посещении «кадыровцами» Грузии была ложью, простым фейком», - сказал журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, впрочем, не уточнил, кто и когда подтвердил эту информацию.
«Присутствие каких-либо «кадыровцев» в Грузии не было зафиксировано. Распространялась ложь, в том числе фотографии людей с оружием, которые совершенно не связаны с тем периодом, когда эти автомобили были замечены в Грузии.
С помощью таких фейков пытаются создать проблемы стране, что неправильно, это действия против государства. Нельзя с помощью такой лжи бороться с собственным государством», - цитирует Кобахидзе SOVA.
Другие новости дня
Волонтеры: на левом берегу Днепра пропали без вести сотни человек
В Херсонской области неизвестна судьба 374 человек с затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий на левом берегу Днепра, подконтрольном России. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на волонтеров. По их словам, трое из этого числа, вероятно, погибли
Доступ в крупнейший затопленный населенный пункт, город Алешки, для волонтеров затруднен. На въезде в город стоит блокпост, где нужно показывать пропуск, который дают сотрудникам МЧС и провоенным волонтерам. Остальные могут попасть в Алешки только по воде, утверждают очевидцы.
Координатор волонтеров рассказала, что в базе остаются более 1700 заявок на эвакуацию. Каждая заявка как правило касается нескольких человек.
По данным МВД Украины, на 10 июня в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказались почти 50 населенных пунктов, из них больше 30 – на подконтрольной Киеву территории. Эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.
Больше 30 населенных пунктов подтоплены в Николаевской области. Оттуда эвакуированы около тысячи жителей.
Обрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев обвиняют в случившемся друг друга.
Источники американских СМИ в американской разведке подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, но не обладают достаточными доказательствами этому. Спутники США, по данным журналистов, в ночь на 6 июня зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС. Допускается, что он мог быть непреднамеренным.
Еще одна версия случившегося – естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.
«Укргидроэнерго» сообщило, что Каховское водохранилище уже потеряло более трети воды. Уровень воды в районе Никополя на утро субботы по сравнению с пятницей упал на метр и составляет 10,5 метров.
Премьер-министр Канады прибыл в Киев с необъявленным визитом
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает Reuters.
Вместе с Трюдо прилетела глава канадского Минфина Христя Фриланд.
Свой визит Трюдо начал с посещения Михайловской площади и расположенного там мемориала памяти защитников Украины. Премьер Канады возложил венок.
Трюдо планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Предполагается, что они обсудят поддержку Киева со стороны Оттавы, включая восстановление Украины.
Это второй визит Трюдо с начала войны России против Украины. Прошлый раз канадский премьер посещал Киев в мае прошлого года. В мае этого года Трюдо и Зеленский встречались в Хиросиме на полях саммита «Группы семи».
В Канаде проживает одна из крупнейших украинских диаспор. С начала войны Оттава поставляет Киеву вооружения, оказывает финансовую и гуманитарную помощь.
Суд признал увольнение членов «Лело» из сакребуло Ткибули политической дискриминацией
Члены партии «Лело» выиграли иск против городского собрания Ткибули. Суд первой инстанции признал увольнение братьев Лаши и Лери Бочоришвили с занимаемых должностей в ткибульском сакребуло политической дискриминацией и нарушением прав трудящихся. Об этом журналистам рассказал генсек «Лело» Ираклий Купрадзе:
«Ровно год назад, мы говорили, что политические лидеры «Лело» подвергаются преследованиям в регионах, что их притесняют в государственных службах. Сегодня суд первой инстанции решил, что имела место политическая дискриминация, местные власти «Грузинской мечты» грубо нарушали их права и мы сообщаем вам об этой победе. Мы рассказываем это, потому что наших лидеров преследуют по всей стране за то, что они оппозиционеры…
Как мы говорили и раньше, мы будем защищать любого человека, будь он сторонник «Лело» или нет, всегда будем на его стороне, пока не будет установлена истина. Я призываю всех, кого притесняют в госучреждениях за то, что они желают видеть в стране независимые, сильные и свободные государственные учреждения, свяжитесь с нами, мы будем на постоянной связи с вами, и вы обязательно победите», - сказал Ираклий Купрадзе.
Студенты ТГУ забросали председателя «Грузинской мечты» рублями
Ираклий Кобахидзе читал лекцию по Конституции в Тбилисском госуниверситете им. И. Джавахишвили, а после выхода из аудитории студенты забросали председателя правящей партии распечатанными рублями, сообщает SOVA.
Учащиеся ТГУ все чаще сопровождают Кобахидзе подобными акциями-перформансами, с момента как «Грузинская мечта» и ее председатель поддержали провалившийся закон «об иноагентах».
11 марта студенты планировали акцию протеста, о чем заранее проинформировали общественность, однако в тот день Кобахидзе отменил свою лекцию.
Переговоры Шольц-Гарибашвили в Берлине: кто что сказал
Перспективы получения Грузией статуса кандидата в ЕС обсудили на встрече в Берлине премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Гарибашвили проинформировал Шольца «о значительном прогрессе в реализации 12 рекомендаций Еврокомиссии» для получения статуса кандидата».
«У меня была очень хорошая встреча с канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем. Беседа коснулась прогресса, достигнутого Грузией в процессе вступления в Европейский союз, и необходимости дальнейшего укрепления очень хорошего партнерства между нашими странами. Мы благодарим Германию за твердую поддержку Грузии на пути интеграции в ЕС. Мы верим, что эти отношения будут укрепляться благодаря тому важному прогрессу, которого уже добилась Грузия», – написал премьер–министр в Twitter.
Пресс-служба правительства Германии со своей стороны сообщила, что Шольц, выразив поддержку Грузии, одновременно призвал ускорить реформы, необходимые для получения статуса кандидата, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Грузию на пути к ЕС, и призвал правительство Грузии предпринять необходимые шаги по реформированию. Рекомендации Комиссии ЕС указывают путь к статусу кандидата. Он призвал правительство Грузии принять необходимые меры своевременно и с максимальной решимостью в ближайшие недели», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Шольц говорил о расширении многопланового сотрудничества с Грузией, а также «текущих вопросах безопасности и европейской политики, а также о далеко идущих последствиях агрессивной войны РФ в Украине». Канцлер подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах международно признанных границ.
Российская армия атаковала военный аэродром в Миргороде
В ночь на субботу российские военные обстреляли военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом сообщили местные власти. Повреждены техника, инфраструктура и несколько частных зданий вблизи аэродрома.
Атака, как утверждается, велась ракетами «Искандер» и дронами «Шахед» иранского производства. Возник пожар. Убитый и раненых нет, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Специалисты устраняют последствия обстрела и перевозят уцелевшую технику в безопасные места.
Ранее стало известно, что в Одессе в результате ночной атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.
Кроме того, дроны атаковали Николаевскую область.
В свою очередь назначенный Россией глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударах украинской армии по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных в результате обрушения Каховской ГЭС территорий региона. По словам Сальдо, в результате атаки ракетами Storm Shadow погиб один человек. Украинские СМИ пишут, что был атакован отель, в котором могли находиться российские военные.
В Херсоне, по данным украинских властей, при обстреле ранения получили два волонтера, которые помогали пострадавшим от наводнения.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом были сбиты баллистические ракеты. Сведений об убитых и раненых не поступало.
Каладзе: Предприняты конкретные шаги, чтобы в декабре страна получила статус
«На встречах высокого уровня, подчеркивается, насколько важен для Грузии процесс евроинтеграции», - сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя состоявшуюся встречу премьер-министра Грузии с канцлером Германии.
«Вы видите, что в последние дни Ираклий Гарибашвили активно использует все международные платформы, чтобы сказать нашим друзьям, обществу, насколько важна для нас европейская интеграция и как сложно пройти этот путь, в этом нашему народу нужна поддержка», - сказал градоначальник.
При этом Каладзе отметил, что Грузия уже осуществила на этом пути важнейшие реформы.
«Если какая-либо страна и заслуживала получения статуса, так это Грузия. Нам дали путеводитель из 12 пунктов и сейчас полная готовность, предприняты конкретные шаги для того, чтобы данный план был полностью выполнен и в декабре страна получила статус», - отметил Каха Каладзе.
На ракетном заводе в Анкаре произошел взрыв
В столице Турции – Анкаре – произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.
По информации Минобороны Турции, погибли пятеро рабочих. Местные СМИ сообщают также о «множестве пострадавших». По факту взрыва начато расследование.
Предприятие находится в районе Эльмадаг вдали от жилых кварталов. Очевидцы утверждают, что они сначала услышали звук взрыва, а затем увидели дым над заводом. CNN сообщает, что огонь удалось локализовать.
Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что взрыв могла вызвать химическая реакция при производстве динамита, но официальные заявления о причинах случившегося будут сделаны позднее.
В Одессе из-за атаки дронов погибли три человека
В Одессе из-за российской атаки беспилотниками погибли три человека, 26 получили ранения.
Согласно сообщению украинского оперативного командования «Юг», ночью Россия атаковала Одесскую область дронами «Шахед». Все они были уничтожены украинскими силами противовоздушной обороны. В результате взрыва одного из беспилотников возле многоэтажного дома образовалась воронка, в нескольких домах выбило стекла. Обломки попали в квартиру, в ней возник пожар.
По информации Сил обороны юга Украины, над Одесской областью сбили восемь «Шахедов». Среди раненых – трое детей и беременная женщина.
Также дроны атаковали Николаевскую область, сообщили в украинском оперативном командовании. Всего ночная тревога звучала более чем в десяти украинских областях, а также в Киеве.
Назначенный Россией врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетных ударах по зданиям, где находятся эвакуированные из затопленных территорий региона. По его словам, в результате атак погибла женщина. В ударах он обвинил «заокеанских военных преступников» и «киевский режим».
Также глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что утром были сбиты баллистические ракеты, запущенные украинской армией. По его словам, жертв и пострадавших нет.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, к началу июня 2023 года в результате боевых действий погибли 8983 мирных жителя, 15 442 получили ранения. Эти данные могут быть неполными.
На пляжи Одессы выносит обломки домов и мусор из-под Херсона
Потоки воды, вызванные разрушением плотины Каховской ГЭС, вышли в Черное море и достигли Одесской области. Как сообщают местные каналы, на берега и пляжи волны выносят смытые части домов, мусор, бытовую технику и мебель. Также на побережье замечены прибитые течением мины, смытые с минных полей в Херсонской области.
Одесское издание «Думская» публикует фотографии и видео прибитых к берегу кустов и деревьев, газовых баллонов, холодильников, диванов и стульев. На пляж Черноморска волны вынесли разрушенный сельский туалет. Сообщается о значительном загрязнении морской воды.
Наибольшее беспокойство у жителей вызывают разнообразные мины, которые тоже были вынесены водой с размытых берегов Днепра ниже Каховской ГЭС. Местные СМИ считают, что количество уплывших в море противопехотных, противодесантных и прочих мин может исчисляться тысячами.
По словам военного корреспондента «Думской» Григория Ак-Мурзы, большая часть мин, смытых водой – это различные противопехотные боеприпасы, в основном типа ПМН («противопехотная мина нажимная»), ПМН-2, ПМН-3 и ПМН-4. У всех них герметичный пластиковый корпус и значительная плавучесть. Также берега и дельта Днепра в зоне затопления были минированы минами ПФМ-1 и ПФМ-1с, прозванными за характерную форму «лепестками». Они тоже пластиковые и легко разносятся водой.
Местные жители своими силами стараются очищать побережье от мусора. Власти призывают их быть осторожными и в случае обнаружения мин и других опасных предметов связываться с военными.
- О прорыве плотины Каховской ГЭС на Днепре стало известно в ночь на 6 июня. Из-за неконтролируемого сброса воды из водохранилища начало затапливать населенные пункты по обоим берегам Днепра. Власти Украины и России обвиняют друг друга в подрыве плотины. Помимо этого, высказывается версия, что причиной бедствия стали предыдущие повреждения станции.
- Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонской области, из них около 30% – это правобережная часть, остальное – подконтрольный России левый берег. На обоих берегах Днепра полностью или частично затоплено более 50 населенных пунктов.
- Экологи предупреждают, что в затопившую Херсонскую область воду, помимо бытового мусора и отходов канализации, попало множество вредных веществ. Вода размыла кладбища и скотомогильники. В нее попали бензин и дизельное топливо со смытых бензоколонок, машинное масло и мазут из разрушенного машинного зала Каховской ГЭС, скапливавшиеся на дне Днепра токсичные промышленные отходы, трупы погибших животных. Все это может в ближайшее время привести к экологической катастрофе.
В джунглях Колумбии нашли пропавших 40 дней назад детей
В джунглях Колумбии нашли четверых детей, пропавших в начале мая после крушения небольшого самолета. Они выжили. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.
Петро рассказал журналистам, что дети были одни, сейчас им оказывается медицинская помощь. Подробностей, как детям удалось выжить, он не сообщил. Но, по словам чиновников, дети принадлежат к народности уитото и старшие из них знают, как выживать в тропических лесах.
Самолёт с шестью пассажирами и пилотом разбился утром 1 мая. Через две недели поисковая группа обнаружила его обломки в густом лесу и извлекла тела трех взрослых. Однако детей – братьев и сестер в возрасте 13, 9 и 4 лет, а младшему не было и года – спасатели не нашли.
Предположив, что они могут быть живы, армия направила на поиски 150 солдат с собаками. Помощь оказывали и добровольцы из коренных племен. На протяжении всего времени в джунгли сбрасывали ящики с едой и воспроизводили сообщение, которое записала бабушка детей, с просьбой оставаться на одном месте.
К иску Украины в суд ООН о геноциде присоединятся более 30 стран
Международный суд ООН в пятницу позволил более чем 30 странам мира присоединиться к иску Украины против России о геноциде. Украина подала иск 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российского военного вторжения. Позже, в июле, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев вновь обратился в суд по поводу нарушения Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
По решению суда, к делу получат право присоединиться 32 страны - это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. США было отказано на период предварительного рассмотрения возражений.
Международный суд в Гааге рассматривает и другие иски Украины против России. 6 июня прошли первые слушания по делу о предполагаемым нарушении российской стороной двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Иск был подан Украиной еще в 2017 году в связи с аннексией Россией Крыма и действиями в Донбассе. Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что на принятие решения суду ООН понадобится не менее нескольких месяцев.
Решение Международного суда является обязательным к выполнению для обеих сторон в том случае, если и ответчик, и истец признают его юрисдикцию.
Бывший британский премьер Борис Джонсон покинул парламент
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мандата депутата Палаты общин британского парламента. Об этом вечером в пятницу сообщает Би-Би-Си со ссылкой на заявление экс-премьера.
Причиной отставки стали выводы опубликованного ранее в пятницу доклада комитета по привилегиям Палаты общин, который расследовал обстоятельства организации вечеринок в резиденции премьера во время локдауна, введенного в связи с эпидемией COVID-19.
Уйдя с поста премьера летом прошлого года, Джонсон оставался депутатом от одного из лондонских округов, который он представлял в Палате общин долгие годы. Теперь там пройдут досрочные выборы.
Авторы доклада, в частности, пришли к выводу, что Джонсон умышленно вводил парламент в заблуждение. Бывший премьер это отрицает. Он обвинил авторов доклада в политической предвзятости. Джонсон не заявил, что уходит из политики. Не сообщалось, будет ли он снова баллотироваться.
Помимо прочего, в докладе говорилось, что, уходя с поста премьера, Джонсон выдвинул ряд своих приближенных на получение различных наград или привилегий, включая рыцарские титулы или места в Палате лордов. Среди них были и те, кто присутствовал на вечеринках во время локдауна. Само по себе составление подобных списков уходящими премьерами является традицией, однако в случае Джонсона многие политики - как лейбористы, так и консерваторы - посчитали присутствие в нем ряда фигур крайне неуместным.
Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год. Во время его пребывания во главе кабинета Британия официально вышла из ЕС. Джонсон также был одним из наиболее последовательных сторонников помощи Украине в отражении российского вторжения. Утрата доверия многих депутатов-консерваторов в связи со скандалом с вечеринками и другими проблемами кабинета, однако, заставила Джонсона уйти в отставку.
Азербайджанская сторона открыла огонь по машине с военными – Минобороны Армении
Сегодня, 9 июня, в 18:30 подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по автомобилю, перевозившему военнослужащих Вооруженных сил Армении в направлении Кахакни (Гегаркуникская область). Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Потерь с армянской стороны нет, говорится в сообщении ведомства.
В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщение об обстреле автомобиля с армянскими военнослужащими.
Вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня на восточном и северном направлениях линии соприкосновения с применением стрелкового оружия, сообщили сегодня утром в Армии обороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
В последние дни армянская и азербайджанская стороны практически ежедневно обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня, пишет Радио Азатутюн.
Суд в США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа
Федеральный суд США обнародовал 37 обвинений в отношении Дональда Трампа. Бывшего президента Соединенных Штатов среди прочего обвиняют в несанкционированном хранении секретных документов и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию после того, как он покинул Белый дом в 2021 году.
Судебное решение было обнародовано в день, когда двое юристов заявили, что не будут представлять интересы бывшего президента, а бывшему помощнику экс-президента Уолту Науте предъявили обвинения в связи с ненадлежащим обращением с секретными бумагами в резиденции Трампа.
Трамп предстанет перед судом в Майами во вторник, 13 июня, за день до своего 77-летия.
По самой «тяжелой» из статей обвинения Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. Бывший президент США уже заявил в собственной соцсети, что вину не признает.
Журналисты называют обвинения в отношении бывшего президента, выдвинутые федеральной прокуратурой беспрецедентными - в истории США такого не случалось. Кроме того, процесс будет проходить на фоне президентской предвыборной гонки. Выборы состоятся в следующем году и Трамп является одним из кандидатов, лидирующим в опросах. Судебное преследование не будет помехой для проведения избирательной кампании, уточняет Reuters.
Трамп и его политические союзники называют преследование называют местью со стороны президента-демократа Джо Байдена. В свою очередь Белый дом заявил, что заранее об обвинительном заключении в отношении экс-президента не знал.
В августе прошлого года Федеральное бюро расследований провело в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде обыск. Тогда были изъяты 11 комплектов секретных документов и около двух десятков коробок, о содержимом которых не сообщалось.
Трамп заявлял, что изъятие производилось незаконно, поскольку многие из документов он рассекретил сам во время своего президентства.
В Казахстане на границе изъяли партию беспилотников для России
Власти Казахстана изъяли партию беспилотников, которые незаконно пытались перевезти из Кыргызстана в Россию. Об этом сообщает Orda.kz.
По данным издания, партия из 14 беспилотников DJI AgrasT30 на общую сумму в почти 16 миллионов рублей была задержана при попытке перевезти ее через границу в Жамбылской области. Дроны перевозила кыргызстанская фирма «Импульс-Инвест» транзитом через Казахстан, но у компании не оказалось лицензии на транспортировку таких товаров. Официально беспилотники предназначалась для российской строительной компании «Нова».
«Импульс-Инвест» оштрафовали на 76 тысяч тенге (около 14 тысяч рублей). Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации выставил конфискованные беспилотники на торги.
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году страна импортировала дронов на 5 миллионов долларов, а в Россию отправила - на 1,23 миллиона.
О том, что Казахстан помогает России закупать беспилотники и чипы, в конце мая сообщало издание «Важные истории». Казахстанские компании выступают в роли посредников между Китаем и Россией в сделках по покупке БПЛА и других товаров двойного назначение, на закупку которых на Россию наложены санкции.
Весной США предупредили власти Казахстана о риске вторичных санкций за помощь России в обходе ограничений. После этого Казахстан пообещал ужесточить борьбу с попытками обойти санкции. В июне банки страны начали блокировать переводы за поставки в Россию серверов, микросхем, процессоров, телеком-оборудования и другой электроники.
Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня
Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС в ночь на 6 июня непосредственно перед разрушением ее плотины, повлекшим наводнение в нижней части Днепра, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. По этим данным, инфракрасные датчики зарегистрировали тепловую вспышку, которая может указывать на крупный взрыв.
Американская разведка, согласно публикации, подозревает, что за разрушением дамбы стоит Россия, но не обладает достаточными доказательствами. При этом, как сказано в публикации, взрыв мог быть и случайным - доказательств того, что он был преднамеренным, пока также нет.
Norsar, норвежская система сейсмического слежения, утверждает, что сигнал со станции в Румынии ясно указывает на взрыв в 2:54 утра 6 июня - без выводов о том, кто стоит за ним.
Украина обвиняет в подрыве плотины Каховской ГЭС Россию. Служба безопасности Украины обнародовала сегодня перехват разговора, в котором, как утверждается, российский военный заявляет, что подрыв совершила российская диверсионная группа - не ожидав последствий. Аутентичность разговора подтвердить невозможно.
Украина утверждает, что российские военные заминировали ГЭС ранее на случай украинского наступления. Украинские представители подчеркивают, что плотина проектировалась с огромным запасом прочности против внешних воздействий, и считают, что она была подорвана изнутри.
Кремль называет разрушение плотины «преднамеренной диверсией» со стороны Киева, не уточняя при этом, что именно могло привести к ее разрушению.
Еще одна версия - естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и, в частности, не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.
Представители стран Запада, комментируя разрушение плотины, прямо не заявляли о том, что к нему причастна Россия, однако все же отмечали ответственность Москвы за случившееся - поскольку именно Россия совершила вторжение в Украину 24 февраля прошлого года и оккупировала часть Херсонской области, превратив ее в зону боев.
Разрушение плотины повлекло затопление больших территорий ниже по течению и обмеление водохранилища выше. Затоплена большая территория по обеим берегам Днепра, в том числе десятки населенных пунктов. Зона затопления на подконтрольном России левом берегу больше, чем на контролируемом Украиной правом. По последним данным, погибли не менее 13 человек.
Прорыв плотины повлек негативные последствия для обеих сторон - украинским силам теперь сложнее было бы форсировать Днепр при наступлении, однако, есть сомнения в том, что они вообще собирались это делать. Российские укрепления вдоль реки оказались частично затоплены, и из-за обмеления водохранилища аннексированный Крым может остаться без снабжения водой из Днепра.
Путин утверждает, что украинское наступление началось
Президент России Владимир Путин выступил с утверждением, что украинские военные начали наступление на позиции российских войск, но не достигли успеха.
Заявление прозвучало на фоне сообщений об упорных боях, в частности, в Запорожской области, а также под Бахмутом. По ряду сообщений, украинские военные предприняли ряд попыток прорыва российской обороны. При этом в Киеве официально отрицают, что наступление, о подготовке которого говорилось несколько последних месяцев, уже началось.
По словам Путина, Украина «использует стратегические резервы» и несет большие потери, превышающие «классический показатель». Российский президент утверждает, что украинские войска «не достигли своих целей ни на одном участке», однако еще сохраняют «наступательный потенциал». «Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий», - сказал Путин.
Сообщения о переходе украинских войск в наступление на ряде направлений появились в начале июня. В последние дни их несколько раз комментировал министр обороны России Сергей Шойгу, приводя огромные цифры предполагаемых украинских потерь - тысячи человек убитыми, сотни единиц бронетехники. Стороны боевых действий, как правило, преувеличивают потери противника.
Владимир Путин крайне редко комментирует актуальные события на фронте. Ранее он ограничивался заявлениями вроде «специальная военная операция идет по плану», не комментируя ни потерю российскими войсками позиций в Харьковской области, ни оставление ими Херсона осенью прошлого года.
Украинская сторона официально не сообщала ни о переходе в наступление, ни о потерях. Представители Украины заявляли, что ВСУ на ряде участков фронта ведут наступательные действия, однако они носят тактический характер. В Минобороны Украины отмечали, что о контрнаступлении не будут объявлять публично. При этом президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские представители в последние дни говорили, что наступление еще не началось. Последние заявления Путина в Киеве пока не комментировали.
Ряд американских и британских СМИ отмечали в последние дни возросшую интенсивность боевых действий и со ссылкой на анонимных украинских представителей писали о том, что речь может идти о начале наступления. Они также отмечали, что украинские войска понесли потери в бронетехнике. По сообщениям, были потеряны и несколько единиц техники, поставленной в последние месяцы с Запада, включая танки «Леопард» и боевые машины «Брэдли». Судя по открытым данным, существенных изменений линии фронта в последние дни не произошло.
- Издание Politico со ссылкой на беседы с высокопоставленными представители администрации США пишет в четверг, что дальнейшая американская помощь Украине, а также международная репутация президента Джо Байдена напрямую зависят от того, насколько успешным окажется украинское контрнаступление.
- По мнению собеседников издания, если это наступление остановится или потерпит провал, военная и экономическая помощь Украине, скорее всего, будет ослаблена и начнутся поиски дипломатического решения.
- Ранее Politico сообщал, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как один из возможных сценариев развития событий переход военного конфликта в замороженную стадию на годы или даже десятилетия. По мнению источников издания, этот сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учетом того, что ни Киев, ни Москва не склонны признавать поражение, а украинское контрнаступление, вероятнее всего, не нанесет смертельного удара России, говорится в статье.
Минфин Грузии: слова Джима О'Брайена о санкциях «интерпретированы» в СМИ
В Министерстве финансов Грузии отреагировали на заявление руководителя Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джима О'Брайена относительно уклонения от санкций, введенных в отношении России. В грузинском ведомстве заявили, что его «заявление по-прежнему интерпретируется в СМИ и используется в качестве очередной дезинформации против Грузии», передает портал Civil.ge.
Издание Politico 8 июня написало, что, О'Брайен назвал Грузию в числе пяти стран, вызывающих проблему с точки зрения уклонения Россией от санкций.
«Грузия была упомянута не как страна, где обходят санкции, введенные нашими международными партнерами, а в списке стран, которые активно сотрудничают с партнерами, чтобы максимально предотвратить нарушения санкционного режима», — говорится в заявлении министерства финансов Грузии.
Ведомство также ссылается на статистику и подчеркивает, что с момента введения международных санкций в отношении России таможенными постами Грузии принято более 1200 решений о возврате подсанкционных товаров и более 800 отказов в реэкспорте товаров.
Как пишет Грузинская служба Радио Свобода, О'Брайен принял участие в дискуссии, организованной Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Говоря о странах, с которыми Вашингтон обсуждает тему обхода Россией санкций, он вначале упомянул Турцию. После этого его спросили:
«Давайте поставим вопрос иначе. Насколько велика проблема обхода (санкций)? У вас есть данные? Вы упомянули страны…»
О’Брайен ответил: «Насколько велика (проблема)? Мы знаем, что это серьезная проблема. Поэтому я отправляюсь в Казахстан. Поэтому я отправляюсь в Грузию, Армению и другие места. У нас есть группы, которые ездят в Турцию и другие места».
По его словам, Россия к началу 2023 года смогла восстановить до довоенного уровня импорт важных категорий электронных товаров – через третьи страны.
Исландия закрывает своё посольство в России
Исландия закрывает своё посольство в России. Оно прекратит работу с 1 августа. Кроме того, Исландия потребовала от России ограничить своё дипломатическое присутствие в Рейкьявике, понизить уровень дипломатического представительства и сократить численность персонала российского посольства.
В заявлении исландского МИД подчёркивается, что речь не идёт о разрыве дипломатических отношений.
«В данный момент наши торговые, культурные и политические связи с Россией сократились до исторического минимума. Поэтому продолжать работу посольства более не оправданно», – говорится в документе.
Министр иностранных дел Исландии Тордис Гильфадоттир упомянула, что с момента обретения независимости в 1944 году Исландия поддерживала взаимовыгодные отношения с Россией. Она выразила надежду, что когда-нибудь обстоятельства позволят России и Исландии возобновить нормальные и плодотворные отношения.
«Но это зависит от решений Кремля», – сказала министр.
Вице-премьер России прибыл с рабочим визитом в Абхазию
В самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом прибыла российская делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.
Новак – куратор Абхазии и Южной Осетии в российском правительстве. Он уже осмотрел ряд объектов, которые были отремонтированы за счёт финансовой помощи РФ в рамках Инвестпрограммы.
Российская делегация также посетила территорию будущего отеля «Москва Резорт» в Пицунде.
Новак планирует осмотреть и Сухумский аэропорт, восстановить который абхазские власти планирует с привлечением российского инвестора.
На де-факто границе по реке Псоу российскую делегацию встретили абхазский вице-президент Бадра Гунба, глава администрации президента Джансух Нанба, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш и посол России Михаил Шургалин.
В состав российской делегации также входят начальник Управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.
Швеция разрешила НАТО размещать у себя войска
Швеция разрешила НАТО размещать на своей территории войска и военные базы - ещё до официального вступления в НАТО. Об этом в пятницу сообщили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны страны Пол Юнсон.
По их словам, это «подготовительные меры». В статье, опубликованной в газете Dagens Nyheter, чиновники заявили, что размещение в Швеции войск НАТО увеличит обороноспособность страны и станет «чётким сигналом России». Они отметили, что в обозримом будущем Россия будет представлять угрозу для соседних стран, поскольку «территориальные претензии» российского президента Владимира Путина невозможно предсказать.
- Швеция и соседняя с ней Финляндия после начала полномасштабной войны в Украине объявили о намерении вступить в НАТО, отказавшись от нейтралитета, которого придерживались многие годы.
- В апреле этого года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического союза. Швеция остаётся в статусе кандидата: её вступление в НАТО пока не ратифицировали Турция и Венгрия.
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник – трое раненых
В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник. Погибших нет, трое людей получили осколочные ранения, от госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В городе введён режим ЧС, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
После падения дрона повреждения получили не меньше десяти квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.
Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.
Попадание беспилотника в жилой дом прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы», – сказал он.
В Кремле инцидент назвали «атакой Киева на гражданскую инфраструктуру России».
По предварительной информации, дрон был запущен по авиационному заводу. Среди других возможных целей – местный аэродром или отдел ФСБ. Беспилотник начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы, и места назначения он не достиг.
- На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Обвиняемую в похищении сына Пашиняна отпустили из зала суда
Суд в Ереване сегодня, 9 июня приговорил Гаяне Акопян, обвиняемую в похищении сына премьер-министра Армении, к четырем годам лишения свободы условно – с испытательным сроком в один год. Суд также постановил немедленно освободить Акопян из зала заседаний, передает Радио Азатутюн.
Судебное заседание по делу Гаяне Акопян, матери погибшего во Второй Карабахской войне Жоры Мартиросяна, проходило за закрытыми дверями.
В начале заседания адвокаты Акопян сообщили, что их подзащитная решила отказаться от их услуг из-за существующих разногласий относительно тактики защиты. Суд решил привлечь общественного защитника для обвиняемой.
18 мая Следственный комитет возбудил дело по факту похищения сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна – Ашота Пашиняна. По делу была арестована Гаяне Акопян, которая, однако, заявила, что не пыталась похитить сына премьера, а пригласила его в машину и хотела вместе с ним поехать в «Ераблур» – военный пантеон, где захоронен ее сын.
Ашот Пашинян, который на полпути выпрыгнул из автомобиля, утверждал обратное. Он сказал, что не хотел ехать в «Ераблур», а Гаяне Акопян везла его туда против его воли.
Ранее, несмотря на то, что апелляционный суд постановил отменить арест в отношении Гаяне Акопян, назначив домашний арест в качестве меры пресечения, на первом заседании суда по делу суд общей юрисдикции вновь арестовал женщину.
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