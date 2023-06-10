Ираклий Кобахидзе: информация о пребывании «кадыровцев» в Грузии - ложь

В Херсонской области неизвестна судьба 374 человек с затопленных в результате разрушения Каховской ГЭС территорий на левом берегу Днепра, подконтрольном России. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на волонтеров. По их словам, трое из этого числа, вероятно, погибли

Доступ в крупнейший затопленный населенный пункт, город Алешки, для волонтеров затруднен. На въезде в город стоит блокпост, где нужно показывать пропуск, который дают сотрудникам МЧС и провоенным волонтерам. Остальные могут попасть в Алешки только по воде, утверждают очевидцы.

Координатор волонтеров рассказала, что в базе остаются более 1700 заявок на эвакуацию. Каждая заявка как правило касается нескольких человек.

По данным МВД Украины, на 10 июня в результате катастрофы на ГЭС 27 человек считаются пропавшими без вести. Погибли пятеро. В зоне затопления в Херсонской области оказались почти 50 населенных пунктов, из них больше 30 – на подконтрольной Киеву территории. Эвакуированы более двух с половиной тысяч человек.

Больше 30 населенных пунктов подтоплены в Николаевской области. Оттуда эвакуированы около тысячи жителей.

Обрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Москва и Киев обвиняют в случившемся друг друга.

Источники американских СМИ в американской разведке подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, но не обладают достаточными доказательствами этому. Спутники США, по данным журналистов, в ночь на 6 июня зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС. Допускается, что он мог быть непреднамеренным.

Еще одна версия случившегося – естественное разрушение плотины вследствие прежних обстрелов и недобросовестного обслуживания ГЭС Россией, которая контролировала ее и не снизила слишком высокий уровень воды в водохранилище.

«Укргидроэнерго» сообщило, что Каховское водохранилище уже потеряло более трети воды. Уровень воды в районе Никополя на утро субботы по сравнению с пятницей упал на метр и составляет 10,5 метров.