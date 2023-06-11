Грузинские активисты обратились к лидеру «Грузинской мечты»

Грузинские активисты движения «Джиути» обратились к лидеру «Грузинской мечты». На своих плакатах они в неприличной интерпретации написали имя «Ираклий», заявив: «И ты хорош, Ирак(ყ)лий!» и «Мне нужна жена?!».

Активисты отреагировали на слова Ираклия Кобахидзе о том, что студенты, которые 10 июня в знак протеста против прокремлевской политики «Грузинской мечты» бросили в лидера партии власти российскую валюту во втором корпусе Тбилисского госуниверситета (где Кобахидзе читает лекции), утратили «всякую ориентацию» и что «нужно, чтобы мальчики привели жен, а девочки – вышли замуж, размножались».

Отметим, что неприличная интерпретация имени «Ираклий» впервые была использована в отношении премьера Грузии Ираклия Гарибашвили – это была реакция на задержания 2 июня оппозиционных активистов разных политических объединений всего лишь за протестные баннеры – как в России, пишет SOVA.

Грузинские полицейские задерживали протестующих, не интересуясь тем, что именно написано на плакатах. Они не могли объяснить, почему была незаконной эта форма выражения мнения. Вместе с активистами были арестованы правозащитники – например, Эдуард Марикашвили был задержан только за то, что держал в руках чистый лист бумаги (снова параллель с российской практикой задержаний).

Позже дело о задержаниях на основании баннеров назвали «делом белых листов» и, получив решения трех инстанций суда Грузии, где оно разбирается, правозащитники намерены направить дело в Страсбургский суд по правам человека.

Напомним, представители оппозиционного движения «Джиути» собираются перед зданием парламента Грузии ежедневно, в 21:00 часов.