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Президент Грузии представила кандидатов на вакантные должности в Совет Нацбанка

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту кандидатуры Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе на две вакантные должности члена правления Национального банка.

Информацию о представлении кандидатур распространяет пресс-служба администрации президента.

Как сообщают в президентской администрации, Георгий Бакрадзе с 2020 года по сей день работает приглашенным профессором Университета бизнеса и технологий, и Дмитрий Джапаридзе является профессором экономики университета им. Ильи Чавчавадзе.

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