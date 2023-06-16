Президент Грузии представила кандидатов на вакантные должности в Совет Нацбанка

Президент Грузии Саломе Зурабишвили представила парламенту кандидатуры Георгия Бакрадзе и Дмитрия Джапаридзе на две вакантные должности члена правления Национального банка.

Информацию о представлении кандидатур распространяет пресс-служба администрации президента.

Как сообщают в президентской администрации, Георгий Бакрадзе с 2020 года по сей день работает приглашенным профессором Университета бизнеса и технологий, и Дмитрий Джапаридзе является профессором экономики университета им. Ильи Чавчавадзе.