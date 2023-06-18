Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

Георгий Гахария: Они не смогут проконтролировать поощряемое насилие

Георгий Гахария

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария отреагировал на факты насилия, произошедшие 17 июня. Политик раскритиковал «Грузинскую мечту» и ее лидеров - премьер-министра Ираклия Гарибашвили и лидера партии Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA.

Он в пренебрежительном тоне охарактеризовал бывших соратников: «как хочешь называй - Гарибашвили» и «как хочешь называй - Кобахидзе».

В видео, опубликованном на официальной странице политика, Гахария говорит о намерении третьего президента Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику, а также о стратегии «Грузинской мечты», главной линией которой является насилие.

«Если они своим безмозглым, бездумным менеджментом и запуганными маленькими мальчишками смогут проконтролировать впоследствии это поощряемое насилие, очень ошибаются. Очень хорошо понимаю, что грузинский народ и каждый гражданин увидит, когда они «обнажатся» не имея власти. Потому, что я это своими глазами увидел. Экономика растет, но не для народа. А для 15-20 семей этих людей. Остальные - пишут заявление и уходят в эмиграцию. А потом наш премьер, которого «как хотите называйте» - Гарибашвили - выступит по телевидению и скажет: у нас невиданный расцвет экономики. И второй, тот самый председатель этой партии - человек, который, «что захочешь, то и скажет» - и начнет говорить о морали, предательстве родины и так далее», - заявил Георгий Гахария.

  • Напомним, Георгий Гахария был премьер-министром Грузии и покинул должность после событий 20 июня - «ночи Гаврилова». 20 июня 2019 года в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, что вызвало стихийный протест в Тбилиси. Тысячи человек вышли на улицы, опротестовывая присутствие в законодательном органе депутата страны, оккупирующей 20% территорий Грузии.
  • В ночь на 21-е власти приняли решение разогнать митинг применив, как потом скажут правозащитники, непропорциональную силу. Примечательно, что многие из пострадавших до сих пор не получили статус потерпевших.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG