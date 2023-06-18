Георгий Гахария: Они не смогут проконтролировать поощряемое насилие

Экс-премьер Грузии Георгий Гахария отреагировал на факты насилия, произошедшие 17 июня. Политик раскритиковал «Грузинскую мечту» и ее лидеров - премьер-министра Ираклия Гарибашвили и лидера партии Ираклия Кобахидзе, пишет SOVA.
Он в пренебрежительном тоне охарактеризовал бывших соратников: «как хочешь называй - Гарибашвили» и «как хочешь называй - Кобахидзе».
В видео, опубликованном на официальной странице политика, Гахария говорит о намерении третьего президента Михаила Саакашвили вернуться в грузинскую политику, а также о стратегии «Грузинской мечты», главной линией которой является насилие.
«Если они своим безмозглым, бездумным менеджментом и запуганными маленькими мальчишками смогут проконтролировать впоследствии это поощряемое насилие, очень ошибаются. Очень хорошо понимаю, что грузинский народ и каждый гражданин увидит, когда они «обнажатся» не имея власти. Потому, что я это своими глазами увидел. Экономика растет, но не для народа. А для 15-20 семей этих людей. Остальные - пишут заявление и уходят в эмиграцию. А потом наш премьер, которого «как хотите называйте» - Гарибашвили - выступит по телевидению и скажет: у нас невиданный расцвет экономики. И второй, тот самый председатель этой партии - человек, который, «что захочешь, то и скажет» - и начнет говорить о морали, предательстве родины и так далее», - заявил Георгий Гахария.
- Напомним, Георгий Гахария был премьер-министром Грузии и покинул должность после событий 20 июня - «ночи Гаврилова». 20 июня 2019 года в кресле спикера парламента Грузии оказался депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, что вызвало стихийный протест в Тбилиси. Тысячи человек вышли на улицы, опротестовывая присутствие в законодательном органе депутата страны, оккупирующей 20% территорий Грузии.
- В ночь на 21-е власти приняли решение разогнать митинг применив, как потом скажут правозащитники, непропорциональную силу. Примечательно, что многие из пострадавших до сих пор не получили статус потерпевших.
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