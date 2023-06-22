Народный защитник Грузии приветствует решение президента о помиловании Гварамия

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прокомментировал помилование президентом гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.

«Я приветствую решение президента Зурабишвили помиловать Нику Гварамия. Сегодня мы ближе к Европе», - написал Леван Иоселиани в социальной сети.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 22 июня, помиловала Нику Гварамия.