Народный защитник Грузии приветствует решение президента о помиловании Гварамия

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани прокомментировал помилование президентом гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Я приветствую решение президента Зурабишвили помиловать Нику Гварамия. Сегодня мы ближе к Европе», - написал Леван Иоселиани в социальной сети.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 22 июня, помиловала Нику Гварамия.
- 16 мая 2022 года Тбилисский городской суд приговорил Нику Гварамия к трем годам и шести месяцам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий в период руководства телеканалом «Рустави 2». 2 ноября 2022 года Апелляционный суд оставил в силе решение о сроке лишения свободы Ники Гварамия. Адвокаты обжаловали приговор в Верховном суде. Верховный суд дело Гаврамия к рассмотрению не принял.
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