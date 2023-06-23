Зугдидский суд приговорил Бадри Эсебуа к 13 годам тюрьмы

Зугдидский городской суд приговорил Бадри Эсебуа, обвиняемого в налете на «Банк Грузии», к 13 годам тюрьмы.

Речь идет о событиях 21 октября 2020 года. Налетчик в маске с гранатой и автоматом захватил 43 человек. В качестве выкупа спустя 12 часов переговоров ему заплатили полмиллиона долларов. Эсебуа был задержан в начале этого года.

Прокуратура предъявила Эсебуа обвинения по четырем статьям УК Грузии: «Принуждение», «Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов», «Совершение террористического акта» и «Захват заложников с целью терроризма».