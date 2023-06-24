Латвия закрывает границы для россиян и перестает выдавать гуманитарные визы

Латвия усиливает охрану границ в связи с событиями в России и перестает выдавать гуманитарные визы россиянам, сообщил президент страны Эдгар Ринкевич.

«Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками. Охрана границ усилена, заявления на выдачу виз или пересечение границы для россиян, выезжающих из России в связи с текущими событиями, рассматриваться не будут. Прямой угрозы для Латвии в настоящее время нет», - написал Ринкевич в Twitter.

Премьер-министр соседней Эстонии Кая Каллас также заявила, что меры безопасности на границах усилены. «Я также призываю наших граждан не выезжать ни в какую часть России», - добавила она.

Между тем, во внешнеполитическом ведомстве Грузии каких-либо комментариев на эту тему не делали.